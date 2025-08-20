Каким образом крошечный стоп-кран останавливает целый поезд

Каждый, кто ездил куда-нибудь по железной дороге, наверняка хотя бы раз в жизни обращал внимание на стоп-кран, который используется для экстренной остановки железнодорожного состава и должен быть в каждом вагоне. Однако, приходилось ли задумываться над тем, как именно происходит остановка. Как вообще у крошечного рычажка получается остановить на месте многотонный железнодорожный состав?
Стоп-кран появился вместе с первыми пневматическими тормозами. |Фото: livejournal.com.
Первый поезд появился в 1804 году в Англии. Первые пневматические тормоза для железнодорожного транспорта были изобретены в 1874 году. С тех пор они используются по сей день, пускай, и с рядом серьезных улучшений. Собственно стоп-кран, расположенный, как правило, в тамбуре каждого вагона – это лишь верхушка айсберга достаточно сложной тормозной системы. Активировать стоп-кран имеет право любой пассажир, но делать это можно только в определенных законом условиях. В противном случае на человека наложат штраф. В случае тяжелых последствий ответственность за использование стоп-крана может быть еще более жесткой.
Общий принцип работы пневматических тормозов поезда не сложен. |Фото: kipmu.ru.
Так, как же работает стоп-кран? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала придется понять, как в общих чертах работают пневматические тормоза поезда. Итак, в поезде имеется компрессор, который нагнетает воздух под давлением в главный резервуар. Из резервуара по трубе воздух идет в кабину машиниста, где проходит через тормозной кран. Из крана машиниста по трубе воздух попадает в воздухораспределитель. Оттуда часть воздуха идет по одной трубе дальше по составу к рукаву между вагонами, а другая часть воздуха отправляется в тормозной цилиндр и колодки.
Резкое падение давления в тормозной системе заставляет сжиматься тормозные колодки. |Фото: bezformata.com.
Таким образом пока работает компрессор и пока подача воздуха не нарушена машинистом или одним из стоп-кранов, в тормозной системе поддерживается высокое давление. Воздух под давлением удерживает от смыкания тормозные колодки и поезд может ехать. Однако, как только давление начнет падать из-за остановки компрессора, сброса давления машинистом, или сброса воздуха стоп-краном на одном из участков системы тормозные колодки перестанут удерживаться от смыкания и начнут зажимать колеса. В результате происходит торможение.
Помните о том, что стоп-кран - это не игрушка. ¦Фото: liveinternet.ru.
Конечно же, современные пневматические тормоза намного сложнее тех, что были изобретены в 1874 году. Однако, общий принцип работы за полтора столетия не изменился. Стоит также отметить, что в электричках используются не пневматические, а магнитно-электронные тормоза.
