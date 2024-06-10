Идеальная свадьба от Леонардо да Винчи: как великий изобретатель планировал торжества

Леонардо да Винчи – итальянский художник, изобретатель и устроитель свадеб. | Фото: ru.wikipedia.org и atlasobscura.com.

Кадр из телесерила «Демоны да Винчи». | Фото: btlnews.com.

Конструкция да Винчи для прогулок по воде. | Фото: commons.wikimedia.org.

Модель подводной лодки Леонардо да Винчи. | Фото: theminiaturespage.com.

«Тайная вечеря» да Винчи. На одной из свадеб он спланировал, что обедающие так же будут сидеть по одной стороне длинного стола. | Фото: commons.wikimedia.org.

Модель автомобиля Леонардо да Винчи. | Фото: theminiaturespage.com.