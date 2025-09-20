Признаки отравления кофеином

Кофеином можно отравиться и даже умереть. Далее мы расскажем, как распознать признаки кофеинового отравления и как их избежать.
Беспричинный испуг
Ваша нервная система приведена в такое возбуждение, что вы никак не можете успокоиться и чувствуете нарастающую тревогу. Мышцы тела подергиваются, также может наблюдаться тремор глазных мыщц и подергивание рук.
Головная боль
Кофеин является мощным стимулятором и способен перегружать рецепторы в головном мозге, заставляя вас чувствовать головную боль.
Ускоренная речь
Слова и мысли прыгают с места на место и вы не можете сосредоточиться — явный признак кофеиновой передозировки.
Беспокойство
Увеличение концентрации адреналина в крови и ускорение сердечного ритма приводят к состоянию тревоги и беспокойства.
Зависимость
Не можете проснуться без чашечки кофе — поздравляем, у вас налицо зависимость от кофеина.
Психоз
Постоянное и систематическое потребление увеличенных доз кофеина способно вызвать серьезные психозы и расстройства психики.
Галлюцинации
Когда адреналин в крови зашкаливает, вполне могут начаться галлюцинации всех спектров — от слуховых до визуальных.
Кома
Крайняя степень отравления кофеином способна привести к коме.
Инфаркт
Пульс от передозировки кофеином может разогнаться до такой степени, что сердце попросту не выдержит.
Смерть
Люди действительно могут умереть от кофеина. В год таких случаев бывает несколько десятков, но официальной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.
©http://fishki.net/1673313-10-priznakov-otravlenija-kofeinom.html
