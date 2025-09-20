С нами не соску...
Признаки отравления кофеином

Кофеином можно отравиться и даже умереть. Далее мы расскажем, как распознать признаки кофеинового отравления и как их избежать.

Беспричинный испуг


Ваша нервная система приведена в такое возбуждение, что вы никак не можете успокоиться и чувствуете нарастающую тревогу. Мышцы тела подергиваются, также может наблюдаться тремор глазных мыщц и подергивание рук.


Признаки отравления кофеином

Головная боль


Кофеин является мощным стимулятором и способен перегружать рецепторы в головном мозге, заставляя вас чувствовать головную боль.

Признаки отравления кофеином

Ускоренная речь


Слова и мысли прыгают с места на место и вы не можете сосредоточиться — явный признак кофеиновой передозировки.

Признаки отравления кофеином

Беспокойство


Увеличение концентрации адреналина в крови и ускорение сердечного ритма приводят к состоянию тревоги и беспокойства.

Признаки отравления кофеином

Зависимость


Не можете проснуться без чашечки кофе — поздравляем, у вас налицо зависимость от кофеина.

Признаки отравления кофеином

Психоз


Постоянное и систематическое потребление увеличенных доз кофеина способно вызвать серьезные психозы и расстройства психики.

Признаки отравления кофеином

Галлюцинации


Когда адреналин в крови зашкаливает, вполне могут начаться галлюцинации всех спектров — от слуховых до визуальных.

Признаки отравления кофеином

Кома


Крайняя степень отравления кофеином способна привести к коме.

Признаки отравления кофеином

Инфаркт


Пульс от передозировки кофеином может разогнаться до такой степени, что сердце попросту не выдержит.

Признаки отравления кофеином

Смерть


Люди действительно могут умереть от кофеина. В год таких случаев бывает несколько десятков, но официальной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

Признаки отравления кофеином

