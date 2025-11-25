100 вещей, от которых стоит избавиться как можно быстрее
Наш дом — это продолжение нас самих, наше отражение. Если хочешь изменений — первым делом займись своим жилищем. Когда дом содержится в чистоте, то и разум приходит в порядок, и дела налаживаются.
Вот список вещей, которые нужно выкинуть, подарить или просто раздать как можно скорее. Мы решили начать избавляться от них в ближайшие время.
Остатки оберточной бумаги.
Визитные карточки ненужных вам людей.
Старые билеты.
Дырявые носки.
Ненужные рецепты.
Старые футболки.
Засохшие цветы.
Ненужные компакт-диски.
Растянувшиеся резинки для волос.
Старые журналы.
Ботинки, которые не подходят или которые вы не носите.
Маленькие безделушки.
Кухонный инвентарь, который вы не используете.
Изношенные бюстгальтеры.
Ненужные аксессуары для волос.
Оставшиеся без пары сережки.
Шарфы, которые вы никогда не носите.
Одежда, из которой вы выросли или которая вам мала.
Ненужные подарки.
Старые полотенца.
Старая косметика.
Старые вешалки.
Просроченные соусы.
Игрушки домашних животных, с которыми они не играют.
Просроченные лекарства.
Засохший лак для ногтей.
Просроченные купоны.
Старые документы.
DVD-диски, которые вы не смотрите.
Корм домашних животных, которые те не едят.
Старые шампуни, кремы и лосьоны.
Испорченная одежда, которую невозможно починить.
Одежда, которую вы не можете очистить.
Старые платья с выпускного вечера.
Поцарапанная антипригарная посуда.
Старое белье или купальники.
Устаревшая и сломанная электротехника.
Заржавевшая бижутерия.
Чулки со стрелками.
Непишущие ручки.
Ожерелья и браслеты со сломанными застежками.
Кабели и провода, которыми вы не пользуетесь.
Старое постельное белье.
Пустые бутылки из-под чистящих средств.
Запасные клепки и пуговицы для одежды, которой у вас уже нет.
Изношенные коврики для ванной.
Кошельки, которыми вы не пользуетесь.
Столовые приборы, тарелки и стаканы, которые остались от наборов.
Старые подушки.
Изношенные ботинки.
Старые свадебные приглашения.
Старый сервиз.
Ненужные запасные части мебели.
Руководство по сбору мебели.
Коробки.
Вазы, которыми вы никогда не пользуетесь.
Старые письма.
Туристические брошюры.
Ненужные заколки.
Старые мелки и маркеры, которые не пишут.
Контейнеры без крышек.
Неиспользуемые канцелярские принадлежности, наклейки и стикеры.
Порванные джинсы.
Сломанные или старые чехлы для телефона.
Старые неиспользуемые зарядные устройства.
Старые специи.
Изношенные мочалки.
Ленты и банты от подарочных упаковок.
Открытки и ненужные подарки от коллег.
Дисконтные карты тех магазинов, в которые никогда не заходите.
Пустые спичечные коробки.
Старые сумки.
Старые календари.
Старые папки.
Дурацкие магниты.
Одежда, которая устарела.
Сломанные елочные игрушки.
Сломанные гирлянды.
Изношенные полотенца.
Испортившаяся еда.
USB-кабели и прочие компьютерные шнуры, которые вы не используете.
Старое программное обеспечение.
Дискеты.
Старые мобильные телефоны.
Обувь, которую вы не носите второй сезон.
Футболки с рекламными принтами, которые вы никогда не носите.
Старые крупы.
Старые чеки.
Старые счета за квартиру.
Отпишитесь от ненужных сайтов.
Очистите почтовый ящик от писем.
Удалите ненужную музыку с телефона и компьютера.
Запасные пуговицы от купленной когда-то новой одежды.
Игры, в которых недостает фишек или карточек.
Старые учебники, которыми вы никогда не будете пользоваться снова.
Удалите резервные копии документов, которые больше не нужны.
Книги, которые вы уже прочитали и которые больше не хотите перечитывать.
Домашний телефон, которым вы больше не пользуетесь.
Старые руководства к электротехнике.
Аксессуары для сотового телефона, которыми вы больше не пользуетесь.
