Мечелом: грозное оружие мастеров фехтования или вычурная пустышка европейских оружейников

Вся история оружия – это или гонка средств поражения со средствами защиты, или попытка адаптации одних средств поражения к реальности, которую задал резкий скачек в развитии других. Одним из наиболее ярких примеров «оружейного творчества» можно считать кинжал с угрожающим видом и названием «мечелом», который в рамках оружейного невежества XXI века было бы уместнее назвать «мясорвачь».
Это был золотой век дуэлистов. |Фото: combat-arnis.ru.
Так же как дол на холодном оружии служит лишь для сокращения массы клинка (даже сейчас, многие «знатоки» продолжают звать дол каким-то «кровостоком»), точно также и грозная форма лезвия кинжала «Мечелом» нужна вовсе не для разрывания плоти несчастной жертвы. Несмотря на грозное название, кинжал на практике делает совсем не то, что можно было бы подумать. Однако, обо всем по порядку.
Лучше, чем в фэнтези
Невероятное оружие. |Фото: historicaldis.ru.
Первые «Swordbreaker» или «Degenbrecher» появились в странах Западной Европы еще в XV веке и продолжали использоваться вплоть до XVII века на протяжении всей «Золотой эпохи фехтования». Именно в это время в странах Европы набирает популярность фехтование с двух рук, невероятно сложная техника владения оружием, которая в действительности стала логичным развитием школы фехтования меча и щита. На смену последнему пришел кинжал, который выполнял чаще защитную, а не поражающую функцию в бою.
О назначении кольца ученые все еще спорят. |Фото: 7lostworlds.ru.
Само собой, мастера боя и оружейники того времени хотели всячески поднять эффективность кинжала как средства защиты в ближнем бою. Плодом одного из таких изысканий и стал мечелом - кинжал, лезвие, которого усеяно зубцами-захватами. В большинстве случаев эту зубцы прорезаны вглубь лезвия на половину (а то и больше). Каждый зубец снабжен треугольным шипом-наконечником. При этом между зубьями сделаны достаточно широкие пазы.
Очень сложная форма фехтования. |Фото: super-interes.ru.
Такая конструкция лезвия кинжала создавалась для одной единственной цели – использовать клинок в качестве захвата для оружия противника. Лезвие шпаги, попавшее в пазы мечелома было достаточно сложно извлечь, еще сложнее было сразу же понять, что именно произошло. Помимо этого зубья кинжала обеспечивали заблокировавшему удар фехтовальщику дополнительную точку упора, позволяя наглухо зафиксировать пойманное оружие и фактически обезоружить противника на некоторое время.
Примечание: само собой, несмотря на название и грозный вид (как это уже было подчеркнуто) сломать клинок шпаги, сабли, палаша кинжал мечелом не мог. Все, что им можно было сделать – осуществить временный захват.
Горькая судьба экспериментаторов
Шпага и дага все еще лучше. |Фото: livemaster.ru.
Задумка мечелома оказалась слишком смелой. Несмотря на то, что кинжал действительно работает как надо в процессе фехтования, у него есть много существенных недостатков. Во-первых, конструкция этого оружия не слишком-то надежная. Во-вторых, для того, чтобы правильно и самое главное эффективно пользоваться мечеломом, фехтовальщик должен обладать незаурядным навыком. В-третьих, принципиального отличия в контексте защитных средств между этим кинжалом и обычным нет. Всего этого оказалось достаточно для того, чтобы мечелом так и не получил распространения в Европе.
Примечание: стоит также добавить, что использовать данный вид оружия, как обычный кинжал, практически невозможно.
Японская дубинка. ¦Фото: wagoryu.ru.
Это интересно: кстати, в Японии существовала своя версия мечелома - это дубинка Дзюттэ с гардой и небольшим металлическим выступом. Формально Дзюттэ является дубинкой, однако чаще всего ее классифицируют все еще как кинжал. Данный вид оружия использовался в период Эдо. Особенно его любили ниндзя.
Видеоматериал реконструкторов-фехтовальщиков
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