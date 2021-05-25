«Темнокожие джигиты»: кто они такие и откуда взялись в Абхазии

Возможно, для многих будет открытием, однако стоит знать, что на Кавказе есть свое темнокожее население. И речь идет вовсе не о каких-то современных мигрантах. Дело в том, что выходцы из Африки жили небольшими группами на Кавказе с давних времен. Когда именно они туда переселились и как вообще темнокожих занесло аж на Кавказ? Попробуем разобраться в данном вопросе.
Когда говорят об абхазах, всегда представляют в первую очередь таких парней. |Фото: yandex.ru.
Абхазцы африканского происхождения – это весьма небольшая расово-этническая группа, входящая в абхазский народ. Большая часть темнокожего населения проживает в устье реки Кодор, окрестных селах Члоу, Поквеш, Агдарра, Меркула, селении Адзюбжа и некоторых других населенных пунктах. На сегодняшний день у историков и этнологов нет единого мнения на счет того, как именно коренных африканцев угораздило оказаться на Кавказе. Тем не менее, существует несколько более-менее убедительных версий на этот счет.
Но еще на Кавказе есть и темнокожие, и метисы. |Фото: yandex.ru.
Версия рабовладельческая
Есть основания полагать, что темнокожи попали в качестве рабов из Османской империи. |Фото: yandex.uz.
Данная «версия» на самом деле представлена сразу несколькими. Первая и наименее убедительная сводится к тому, что темное население в Абхазии – это рабы-беглецы с разбившегося торгового корабля Османской империи. Однако тому нет почти никаких подтверждений. Более того, в этих местах (по имеющимся сведениям) у османов никогда не проходили торговые пути, по которым бы доставляли рабов.
Это семья Абаш, живущая в Абхазии еще со времен Российской Империи, а может и дольше. |Фото: sputnik-abkhazia.ru.
Интересный факт: существуют и откровенно «легендарные» версии. Например, что арапы на Кавказе появились после того, как их стал дарить местным князьям в качестве рабов и слуг Петр I. Впрочем, едва ли несколько десятков подаренных темнокожих, смогли бы в итоге сложить целую прослойку населения в регионе.
Темнокожий абхаз Ширин Абаш был одним из основателей первого колхоза в этих местах. |Фото: sputnik-abkhazia.ru.
Более убедительная версия сводится к тому, что в свое время темнокожих рабов могли завозить абхазские князья из рода Шервашидзе для работы на плантациях цитрусовых. По всей видимости данный опыт стал неудачным, раз покупка рабов так и не приобрела массового характера.
Нуца Абаш с мужем и детьми в советские годы. |Фото: sputnik-abkhazia.ru.
Версии переселенческие
Есть основания полагать, что африканцы могли эмигрировать из Египта или Эфиопии в Средние века или еще в античности. |Фото: livejournal.com.
Если рабовладельческие версии говорят о насильственном переселении коренных африканцев в Абхазию уже в достаточно позднее время, миграционные версии сводятся к тому, что темнокожие люди здесь проживали еще до нашей эры. Так, наиболее убедительная версия говорит о том, что африканцы могли еще во времена античности, переселится сюда вместе с египтянами (которые в последствии стали частью населения древней Колхиды) или позднее с их потомками – коптами.
Арапы живут не только в Абхазии, но и в других регионах Кавказа. |Фото: sra4.ru.
Учитывая тот факт, что среди темнокожих Кавказа есть немало иудеев, есть основания полагать, что в средние века они могли эмигрировать на Кавказ из Эфиопии. Эту версию подтверждает почти дословное совпадение ряда населенных пунктов и географических объектов в местах расселения темнокожих в Абхазии и Эфиопии.
Местные черные считают себя абхазами. |Фото: starhit.ru.
Интересный факт: русский и советский писатель Максим Горький очень интересовался историей жителей Кавказа африканского происхождения. После ряда собственных исследований, он склонился к выводу о том, что именно эфиопская версия выглядит наиболее правдоподобной.
Что по итогу
Удивительная история переселения. ¦Фото: bagira.guru.
Уже в XIX столетии темнокожее население Абхазии не выделяло себя в какую-то исключительную группу и просто считало себя таким же абхазами. Говорят они по-абхазски. В наши дни многие темнокожие жители региона также говорят по-русски. В некоторых местах «черные джигиты» проживают в количестве всего нескольких семей, в других регионах они встречаются целыми деревнями. Впрочем, за многие столетия местные африканцы достаточно сильно метисировали из-за браков с белокожими абхазами.
Исповедуют «абхазские африканцы» все местные религии: иудаизм, ислам и христианство. Те, кто все еще проживает в Кодорском ущелье, как правило работают в сельском хозяйстве, на угольной шахте, а также в области легкой промышленности. В то же время многие темнокожие абхазы покидают историческую родину и переселяются в Россию, Грузию и другие близлежащие страны.
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