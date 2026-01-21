Актеры «Титаника»: тогда и сейчас

Фильм легенда. Я наверное даже не скажу, какая работа Джеймса Кэмерона более популярна «Терминатор» или «Титаник».







Удачное сочетание драмы, мелодрамы, экшена. И просто потрясные съёмки океана. И в итоге не просто фильм-катастрофа, а действительно шедевр. Помню что этот фильм был одним из не многих, посмотрев который на видео, я пошёл в кинотеатр — очень хотелось увидеть это на большом экране.

В этом году легендарному фильму исполняется 20 лет. Хотите посмотреть, как изменились актёры фильма за эти годы?Джек Доусон, которого сыграл Леонардо ДиКаприо, 26 февраля 2017 года.Роза Дьюитт Бьюкейтер в исполнении Кейт Уинслет, 27 сентября 2016 года. Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, 28 февраля 2016 года.Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, 28 февраля 2016 года.Кэл Хокли в исполнении Билли Зейна, 28 октября 2016 года . Кейт Уинслет и Билли Зейн, 27 марта 2012 года.Молли Браун в исполнении Кэти Бейтс, 26 марта 2017 года.Рут в исполнении Фрэнсис Фишер, 30 марта 2017 года.Капитан Эдвард Смит в исполнении Бернард Хилл, 27 марта 2012 года.Первый помощник Уильям МакМастер Мэрдок в исполнении Эвана Стюарта, 7 декабря 2015 года.Пятый помощник Харольд Годфри Лоу. Йоан Граффадд, 3 февраля 2017 года. Спайсер в исполнении Дэвида Уорнера, 3 марта 2016 года.Томас Эндрюс в исполнении Виктора Гарбера, 2 апреля 2017.Владелец «Титаника» Брюс Исмей в исполнении Джонатана Хайда, 2016 год.Внучка Роуз Лиззи в исполнении Сьюзи Эмис, 15 ноября 2016 годаФабрицио в исполнении Дэнни Нуччи, 20 июня 2016 годаДжеймс Кэмерон и Кейт Уинслет на съёмках фильма «Титаник».Джеймс Кэмерон и Кейт Уинслет 27 марта 2012 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!:)