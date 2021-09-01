Где «обожает» селиться плесень, или Как сделать дом свободным от грибов-захватчиков

1. Сушите!

В ванной плесень возникает очень часто, особенно в углах. /Фото: jesusdaily.com

2. Осмотрите кухню

На кухне плесень – частая гостья. /Фото: sovremennoedomovodstvo.ru

3. Коробки не нужны

Старые картонные коробки – рассадник плесени. /Фото: wdb.space

4. Не храните дома дрова

Дрова лучше не хранить дома. /Фото: wcsmprod-pub.terminix.com

5. Пылесос – это важно

Пылесосить лучше чаще, чтобы не дать плесени шанс. /Фото: greenchoicecarpet-brooklyn-local.com

6. Не переусердствуйте с поливом

Поливать растения нужно аккуратно. /Фото: landshaftnik.com

7. Протечкам – бой

Протекающий кран может привести к появлению плесени. /Фото: g.foolcdn.com

8. Это не просто пятно

Пятна на ковре нужно высушивать как можно быстрее. /Фото: elgreloo.com

9. Следите за влажностью

Существуют приборы для измерения сырости стен. /Фото: moldinspectionseguin.com

10. В дом проникает вода

Протечки на потолке – сигнал опасности. /Фото: media.improvenet.craftjack.io

11. Будьте аккуратны

Влажное полотенце на полу – приглашение плесени. /Фото: s.yimg.com