Где «обожает» селиться плесень, или Как сделать дом свободным от грибов-захватчиков

Плесень (или плесневые грибы) охотно селится во влажных, теплых местах вашего дома. Люди могут даже не понимать, почему они страдают от головных болей, насморка, хрипов или кашля, зуда в глазах и даже высыпаний на коже. Некоторые виды плесени, в частности черная плесень могут вызывать астму и серьезные заболевания легких. К тому же отвратительный затхлый запах от грибка далек от приятного аромата. К сожалению, многие домовладельцы допускают простые ошибки, которые способствуют росту плесени.
1. Сушите!
В ванной плесень возникает очень часто, особенно в углах. /Фото: jesusdaily.com
Ванные комнаты - любимое место для появления и размножения плесени, так как в них тепло и влажно. Чтобы поддерживать уровень влажности на низком уровне, оставляйте дверь открытой после ванны или душа. Если у вас не установлена вентиляция, используйте обычный вентилятор после принятия душа. Пусть он посушит воздух примерно 20 минут. Всегда расправляйте занавеску, чтобы она могла высохнуть, и не бросайте на пол влажные полотенца. Лучше всего, когда в ванной комнате круглогодично работает отопление. Но во многих домах на летний период отопление отключают, потому бороться с плесенью в это время придется особенно активно.
2. Осмотрите кухню
На кухне плесень – частая гостья. /Фото: sovremennoedomovodstvo.ru
Кухня - еще одно любимое место для плесени, потому что в этом помещении воздух часто влажен. Если вы варите суп или кипятите чайник, по возможности откройте окно или запустите вытяжку. Вытирайте пролитые жидкости сразу же, не оставляйте в раковине воду. Мало того, что может возникнуть плесень, так еще и тараканы очень любят попить из раковины. Раскладывайте кухонное полотенце так, чтобы оно могло проветриваться между использованиями, регулярно стирайте его с порошком.
3. Коробки не нужны
Старые картонные коробки – рассадник плесени. /Фото: wdb.space
Плесень обожает влажную бумагу. Если вы живете в загородном доме и у вас есть гараж, посмотрите, нет ли в нем старых картонных коробок. Если из-за высокой влажности или протечек коробки намокнут, то плесень мгновенно начнет размножаться.
Если вы не можете выбросить коробки, хотя бы разделите их между собой, чтобы позволить воздуху проходить между ними. А еще лучше - переложите содержимое в пластиковые контейнеры с плотными крышками. Чтобы контролировать влажность, используйте миски с активированным углем.
4. Не храните дома дрова
Дрова лучше не хранить дома. /Фото: wcsmprod-pub.terminix.com
Этот совет важен для владельцев загородных домов с печкой. Свежесрубленные дрова выделяют много влаги. Пока древесина полностью не высохнет, храните дровишки снаружи, в специально отведенном для этого месте, но только не в гараже и не в гостиной около камина. Иначе влажность и тепло могут способствовать быстрому росту плесени.
5. Пылесос – это важно
Пылесосить лучше чаще, чтобы не дать плесени шанс. /Фото: greenchoicecarpet-brooklyn-local.com
Споры плесени дрейфуют в воздухе, в конечном итоге оседая на полу. Их легко поднять ногами при передвижении по квартире. Если же споры, в конце концов, приземляются где-то влажными и нетронутыми, они не упускают шанса немедленно начать расти и делиться. Для создания плесневой колонии потребуется всего 1-2 суток после того, как споры нашли тепленькой и влажное место. Обязательно пылесосьте все полы, особенно ковровые покрытия и коврики, не реже одного раза в неделю, чтобы удалить опасные споры плесени из вашего дома.
6. Не переусердствуйте с поливом
Поливать растения нужно аккуратно. /Фото: landshaftnik.com
Многие любители домашних растений беспокоятся о своих зеленых любимцах, которым требуется много воды. Они поливают их так усердно, что грунт превращается в болото, а корни растений начинают гнить. Это становится причиной появления грибка. Если вы заметили слой белой плесени на поверхности почвы в горшках с комнатными растениями, используйте ложку, чтобы вычистить несколько верхних сантиметров и заменить их чистой, свежей почвой. В дальнейшем сократите полив, давая растениям пить только тогда, когда почва высохнет примерно на 1,5-2 см сверху.
7. Протечкам – бой
Протекающий кран может привести к появлению плесени. /Фото: g.foolcdn.com
Крошечная капелька за унитазом. Микро-лужица под кухонной раковиной. Небольшие следы влаги рядом с вашей стиральной машиной. Вроде бы, ничего страшного. Можно, наверное, ничего не делать. Но в этом случае вы поощряете рост влаголюбивой плесени, не говоря о минимальном, но увеличении счета за воду. Гораздо проще справиться с утечкой, пока она еще мала, и пресечь распространение плесени.
8. Это не просто пятно
Пятна на ковре нужно высушивать как можно быстрее. /Фото: elgreloo.com
Пролитый на ковер стакан воды или другого напитка может не обеспокоить хозяйку. Высохло, не видно – и ладно. Но как только жидкость просочится под ковер, намочив подкладку, она создаст идеальное место для расцветания плесени. Всегда удаляйте и высушивайте пятна сразу, даже если они «просто вода».
9. Следите за влажностью
Существуют приборы для измерения сырости стен. /Фото: moldinspectionseguin.com
Есть регионы, где влажность повышена, особенно летом. Люди привыкают к таким условиям, но это может стать проблемой, если влажность в помещении выше 60 процентов. В результате конденсации влаги на стенах, полу и окнах плесень (а заодно и грибок) может очень быстро расти. Чтобы этого не случилось, используйте осушители воздуха. Особенно если вы живете в доме, у которого есть подвал.
10. В дом проникает вода
Протечки на потолке – сигнал опасности. /Фото: media.improvenet.craftjack.io
Если в вашем доме есть протечки в крыше, или же вода попадает в него из-за некачественных окон, через некоторое время вам придется не только тратить деньги на покупку строительных материалов для ремонта, но и расстраиваться из-за быстрого роста плесени. Начните латать опасные места как можно раньше, чтобы не дать плесени ни одного шанса. Проверьте окна, осмотрите потолки, углы, застекленные балконы и лоджии – все места, куда может проникнуть вода с улицы.
11. Будьте аккуратны
Влажное полотенце на полу – приглашение плесени. /Фото: s.yimg.com
Будь то влажное полотенце после душа, оставленное вами в ванной, или потная рубашка, шорты или купальный костюм после посещения спортивного зала, да, в принципе, любая влажная тканевая вещь - конкретное приглашение для плесени. Вы почувствуете характерный затхлый запах всего за день, если для неприятного гриба будут подходящие условия. Расправляйте и сушите полотенца после каждого использования, сразу же стирайте мокрую или потную одежду или же сушите ее как следует перед тем, как положить вещь в корзину для грязного белья.
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