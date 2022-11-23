Как правильно готовить спагетти, чтобы они не слипались

Ароматные макароны или спагетти с сыром, соусом или вкусными овощами — одно из лучших блюд после тяжелой работы, насыщенного дня или при плохом настроении. Они обеспечивают непередаваемую феерию вкуса, а также быстро и приятно насыщают, гарантируя чувство сытости. Но все это только при одном условии — они должны быть приготовлены правильно. Спагетти варятся довольно быстро и не требует особых навыков, но это не значит, что нет особых хитростей для их правильного приготовления. Novate.ru предлагает подборку важных советов, которые помогут не испортить это популярное блюдо.
1. Не стоит перебарщивать с жирными добавками
Оказывается, макароны и спагетти лучше готовить без масла. /Фото: cdn.sm-news.ru
Только приготовленная паста с тушеными или свежими овощами — это довольно питательное и полезное блюдо, которое вряд ли испортит фигуру. Только если к блюду не добавить калорийных сливочного, растительного или оливкового масла, либо других видов или заменителей жира. Помимо того, что такие добавки способны прибавить пару лишних килограмм талии, при регулярном применении, они еще и лишают макароны натурального крахмалистого вкуса. Многие при приготовлении добавляют немного масла в спагетти, чтобы они не слиплись, однако такой просчет сделает их маслянистыми и после этого соус или специи не смогут с ними соединиться. В результате блюдо получится безвкусным и не особо удачным.
2. Не надо ломать спагетти перед приготовлением
Спагетти должны быть длинными, так их будет удобнее есть. /Фото: i.ytimg.com
Основная трудность, возникающая во время готовки лапши или спагетти, — это попытка уместить все эти тонкие, хрупкие палочки в кастрюлю. Если на кухне нет достаточно большой кастрюли для готовки, то приходится либо делить спагетти на части, либо рисковать их неправильным приготовлением, когда одна часть погружается в воду, а вторая остается на поверхности. Однако профессиональные повара утверждают, что ломать лапшу — колоссальная ошибка. Спагетти нужно есть, вращая их вокруг вилки. Это сложно сделать, если они не будут достаточно длинными.
Паста — это очень сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить множеством разных способов. /Фото: pbs.twimg.com
Полезный совет: Чтобы правильно сварить спагетти, рекомендуется взять кастрюлю с максимальным диаметром. В ней и вода закипит быстрее, и длинные макаронные изделия будут лучше помещаться. Помимо этого, если воды будет больше, то после того как в нее попадут спагетти, ее температура не изменится резко, а это очень хорошо скажется на конечном качестве блюда. В идеале нужно брать большую кастрюлю и наливать в нее 5–6 литров воды, даже если нужно приготовить небольшое количество спагетти. Если же варить в маленькой емкости, то потребуется большее количество времени на повторное закипание воды и высок риск, что макаронные изделия слипнутся.
3. Нельзя промывать макароны после приготовления
Никакого промывания макаронных изделий после варки не требуется. /Фото: cac.img.pmdstatic.net
Приготовление пасты — один из самых простых способов приготовить вкусную домашнюю еду, поэтому не нужно придумывать лишних шагов. После приготовления макароны не нужно ополаскивать водой, нужно просто слить лишнюю жидкость и добавить соус. Лучше делать это максимально быстро, тогда соус впитается и наилучшим образом будет сочетаться с пастой.
4. Не стоит заставлять макароны ждать
Готовка макарон довольно быстрая, поэтому нужно подготовить все нужное заранее. /Фото: infoeda.com
Пасту лучше всего подавать сразу после ее приготовления — именно тогда она будет особенно вкусной. Во время готовки также стоит убедиться, что в раковине есть дуршлаг, чтобы макаронные изделия можно было слить, как только они обретут нужную степень готовности. Чтобы они не были сухими к ним сразу рекомендуется добавить теплый соус и по желанию немного воды с крахмалом, оставшейся после варки.
5. Важно добавить оптимальное количество соли
С солью лучше переборщить, чем недосолить. /Фото: tapetus.pl
Чтобы блюдо получилось вкусным, нужно обязательно достаточно обильно посолить воду — она должна получиться сильносоленой, тогда спагетти не будут пресными. Обычно это указано даже на упаковке с макаронными изделиями, но несмотря на это, многие часто пропускают этот важный шаг.
Макаронные изделия имеют иммунитет к соли. /Фото: n1s1.elle.ru
Отказавшись от соли, можно столкнуться с неприятным последствием — макароны получатся разваристыми и слизкими. Вода должна быть такой соленой как в море, при этом не стоит беспокоиться о том, что с едой в организм поступит слишком большая порция натрия — макаронные изделия его практически не впитывают. Рекомендуется добавлять 1-2 столовые ложки соли на каждые 5-6 литров воды для приготовления еды.
6. Не стоит пренебрегать помешиванием
Периодическое перемешивание пасты поможет предотвратить слипание. /Фото: i2.wp.com
Чтобы макаронные изделия не слипались, не нужно добавлять масло, достаточно просто выбрать продукт хорошего качества и регулярно помешивать его во время варки. Очень важно не допустить, чтобы макаронные изделия не опускались на дно кастрюли. Если так все же случится, то высок риск их слипания.
7. Не надо готовить впрок
Паста вкуснее всего тогда, когда она свежая и только приготовленная. /Фото: static.reto.media
Если не все макароны съедаются сразу, то повторное их разогревание может привести к тому, что они слипнутся и потеряются свои вкусовые качества. Лучше всего есть это блюдо свежим, только приготовленным, поэтому всегда рекомендуется более точно рассчитывать необходимый объем блюда.
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