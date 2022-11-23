Как правильно готовить спагетти, чтобы они не слипались

1. Не стоит перебарщивать с жирными добавками

Оказывается, макароны и спагетти лучше готовить без масла. /Фото: cdn.sm-news.ru

2. Не надо ломать спагетти перед приготовлением

Спагетти должны быть длинными, так их будет удобнее есть. /Фото: i.ytimg.com







Паста — это очень сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить множеством разных способов. /Фото: pbs.twimg.com

3. Нельзя промывать макароны после приготовления

Никакого промывания макаронных изделий после варки не требуется. /Фото: cac.img.pmdstatic.net

4. Не стоит заставлять макароны ждать

Готовка макарон довольно быстрая, поэтому нужно подготовить все нужное заранее. /Фото: infoeda.com

5. Важно добавить оптимальное количество соли

С солью лучше переборщить, чем недосолить. /Фото: tapetus.pl

Макаронные изделия имеют иммунитет к соли. /Фото: n1s1.elle.ru

6. Не стоит пренебрегать помешиванием

Периодическое перемешивание пасты поможет предотвратить слипание. /Фото: i2.wp.com

7. Не надо готовить впрок

Паста вкуснее всего тогда, когда она свежая и только приготовленная. /Фото: static.reto.media