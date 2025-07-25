10 насекомых с самым болезненным укусом

У многих людей насекомые вызывают восхищение, но не стоит ожидать от них ответной любви. Сами насекомые не находят нас столь восхитительными, и если мы вторгаемся на их территорию, они будут безжалостно атаковать. Благодаря Джастину Шмидту, американскому энтомологу и исследователю, появился индекс с оценкой болезненности укусов различных насекомых.
Пчелы: 1.0
Пчелы - большая семья пчел Apidae среднего размера, которые могут быть окрашены в черные, металлические, вызывающе желтые, или даже искрящиеся зеленые цвета. Это наиболее распространенные пчелы в большинстве частей мира, за исключением Австралии. У них есть уникальная способность улавливать соль в человеческом поту, поэтому лучше не потеть рядом с этими насекомыми. Согласно индексу Шмидта, укус пчелы практически безболезненный, как попадание слабой искры от бенгальского огня на вашу руку.
Огненный муравей: 1.2
Огненные муравьи - общий тип муравьев, обитающих во многих местах мира, хотя их родиной считается Южная Америка. Это одни из самых главных вредителей в домах, с которыми довольно сложно бороться. Огненные муравьи бывают многих видов, но все они принадлежат роду solenopsis invicta с медно-коричневыми телами и головой, но более темными животами. Эти муравьи очень маленькие и крайне агрессивные, особенно во время защиты своих гнезд. Шмидт описывает жало этого муравья, как острое, или мягко тревожное и раздражающее. По индексу Шмидта болезненность укуса этого муравья достигает 1.2 балла.
Акациевые муравьи: 1.8
Эти муравьи относятся к роду pseudomyrmex ferruginea, и имеют симбиотические отношения с акацией портативного мегафона.глазами и оранжево-коричневым телом. Шмидт описывает жало этого муравья, как довольно болезненное, с резкой проникающей болью. Индекс боли Шмидта равен 1.8 баллам.
Шершень: 2.0
Шершни - большие насекомые с белыми или кремовыми отметками на животе и передней части головы. Эти насекомые настойчиво нападают на любого, кто вторгся на их территорию. В отличие от некоторых других пчел и ос, их гладкие жала позволяют неоднократно жалить угрозу. Шмидт описывает их жало как длинное и довольно болезненное. С каждым укусом насекомое впрыскивает яд, после чего место укуса сильно распухает. Болезненность укуса шмеля составляет 2.0 балла по индексу боли Шмидта.
Оса: 2.0
Оса защищает свое гнездо с максимальной агрессией. Основное различие между пчелой и осой - у ос более тонкая талия, продольно свернутые крылья и отчетливый черно-желтый окрас. Несмотря на неприятности, доставляемые живущим поблизости людям, эта оса также полезна, потому что поедает других насекомых. Шмидт описывает жало осы, как дымное и горячее, почти сравнимое с контактом сигареты с вашим языком. Индекс боли для жала осы - 2.0.
Медоносная пчела: 2.0
Медоносная пчела приносит человеку максимум пользы, так как откладывает мед в своих восковых гнездах. Кроме того, она играет ключевую роль в опылении растений, играя большую роль в сельском хозяйстве. Медоносная пчела никогда не нападает первой, пока злоумышленник не подвергнет опасности ее улей. Это вызвано тем, что пчела погибает после того, как жалит жертву. Она не может извлечь жало из жертвы и улетает, оставляя часть своего пищеварительного тракта, а также различных мышц и нервов. Шмидт сравнивает укус этой пчелы с сильным ожогом кожи. Как только пчела улетает, жало продолжает прокладывать себе путь глубже в кожу, потому важно удалить его как можно быстрее. Индекс боли для жала медоносной пчелы - 2 балла.
Красный муравей-жнец: 3.0
Красный муравей-жнец оказывает большую услугу фермерам, так как поедает многих вредителей. У этих муравьев почти квадратная голова с относительно длинным телом без позвоночника, а красновато-оранжевый цвет отличает их от других видов муравьев. Позитивный момент состоит в том, что они нападают довольно неохотно, хотя у них действительно болезненное жало. Шмидт описывает жало от этих муравьев как смелое и неустанное, а ощущения при укусе сопоставимы с высверливанием вросшего ногтя на пальце ноги. Согласно индексу боли, болезненность укуса красного муравья-жнеца составляет 3.0 балла.
Осы бумажные: 3.0
Бумажная оса входит в род Polistes, состоящий из не менее чем 200 различных видов ос. У этих ос темно-коричневые тела с желтыми маркировками. Бумажная оса получила такое имя от того, что строит свои гнезда из слюны, преобразовывая растительный материал в бумагу. Кроме того, эти осы не строят внешнее прикрытие для своих водостойких подобных зонтику гнезд. Они не так агрессивны, как другие осы в списке, но первый признак угрозы заставит их нападать. Шмидт описывает жало осы в сравнении с соляной кислотой, вылитой на порез. Индекс боли жала бумажной осы достигает 3.0 баллов.
Тарантуловый ястреб: 4.0
Тарантуловый ястреб - жестокая оса, которая питается тарантулами. Это одно из самых опасных насекомых, с которым вы вряд ли захотите столкнуться. У этой осы синевато-черное тело с яркими цветными крыльями, хотя бывают разновидности с черными и синими крыльями. У тарантулового ястреба длинные лапы с крючковатыми зацепками на конце, что помогает им крепко хватать свою жертву и жалить её одним из самых болезненных жал в мире. Индекс Шмидта описывает жало тарантулового ястреба, как отвратительно электрическое, жестокое и ослепляющее. Укус может заставить любого кататься по полу, крича от боли. Индекс болезненности укуса составляет 4.0 балла.
Муравей-пуля: 4.0
Муравей-пуля имеет самое болезненное жало среди всех насекомых, а некоторые люди утверждают, что его укус вызывает самую худшую боль, известную человеку. Принадлежащие роду parponera clavata, эти гигантские муравьи имеют красновато-черный цвет, словно предупреждая об опасности. Боль от жала этого муравья сравнивают с выстрелом пули, а Шмидт описывает укус, как чистую сильную боль, сравнимую с хождением босиком по горящим углям, или вбивание 3-дюймовых гвоздей в ваши пятки. Индекс боли Шмидта дает жалу муравья-пули невероятные 4.0+, так как дикая боль может продлиться до 24 часов. Однозначно, этого муравья можно назвать насекомым с самым болезненным укусом.
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