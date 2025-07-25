10 насекомых с самым болезненным укусом

Медоносная пчела: 2.0

Медоносная пчела приносит человеку максимум пользы, так как откладывает мед в своих восковых гнездах. Кроме того, она играет ключевую роль в опылении растений, играя большую роль в сельском хозяйстве. Медоносная пчела никогда не нападает первой, пока злоумышленник не подвергнет опасности ее улей. Это вызвано тем, что пчела погибает после того, как жалит жертву. Она не может извлечь жало из жертвы и улетает, оставляя часть своего пищеварительного тракта, а также различных мышц и нервов. Шмидт сравнивает укус этой пчелы с сильным ожогом кожи. Как только пчела улетает, жало продолжает прокладывать себе путь глубже в кожу, потому важно удалить его как можно быстрее. Индекс боли для жала медоносной пчелы - 2 балла.