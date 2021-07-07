Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Комод — мебель простая, но нужная. В нём можно очень удобно хранить большое количество вещей. А чтобы комод идеально вписался в интерьер, лучше всего сделать его самостоятельно, по индивидуальным замерам!

Ниже представлена схема комода, ориентируясь на которую, вы можете разработать свой комод или же повторить этот, если размеры вам подходят.

Основа комода (все стенки) сделаны из выпиленного ламината. Скрепите детали евровинтами.

Прикрутите пластиковые ножки.

Ящички собираются из деталей, выпиленных из ЛДСП.

На ящики и стенки комода устанавливаются направляющие. Закрепляются дверцы. Ящики вставляются в комод и проверяются в действии. Для удобства работы, фасады ящиков закрепляются сначала на двухсторонний скотч, потом — с внутренней стороны на шурупы.

Вставляются внутренние полки. И закрепляется столешница.

Чтобы не было видно ножек, а также чтобы под комод не залетал мусор, можно сделать цоколь из остатков напольного ламината. В конце устанавливаются ручки на комод.

Вот такой вместительный, удобный и стильный комод своими руками!

Подробнее о том, как сделать комод своими руками, смотрите в видео ниже: