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Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Комод — мебель простая, но нужная. В нём можно очень удобно хранить большое количество вещей. А чтобы комод идеально вписался в интерьер, лучше всего сделать его самостоятельно, по индивидуальным замерам!

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Ниже представлена схема комода, ориентируясь на которую, вы можете разработать свой комод или же повторить этот, если размеры вам подходят.

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Основа комода (все стенки) сделаны из выпиленного ламината. Скрепите детали евровинтами.

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Прикрутите пластиковые ножки.

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Ящички собираются из деталей, выпиленных из ЛДСП.

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

На ящики и стенки комода устанавливаются направляющие. Закрепляются дверцы. Ящики вставляются в комод и проверяются в действии. Для удобства работы, фасады ящиков закрепляются сначала на двухсторонний скотч, потом — с внутренней стороны на шурупы.

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

 

Вставляются внутренние полки. И закрепляется столешница.

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Чтобы не было видно ножек, а также чтобы под комод не залетал мусор, можно сделать цоколь из остатков напольного ламината. В конце устанавливаются ручки на комод.

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Вот такой вместительный, удобный и стильный комод своими руками!

Своя мебель — лучше покупной. Вместительный комод из ламината и ЛДСП

Подробнее о том, как сделать комод своими руками, смотрите в видео ниже:

 

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