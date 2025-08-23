С нами не соску...
Очень мощная социальная реклама



Хорошо сделанная реклама привлекает внимание и остается в памяти длительное время, и это как раз тот эффект, который нужен социальным проблемам. Заставить людей задуматься и побудить к действию — первый шаг на пути к значимым изменениям. Очень мощная социальная реклама

Остановите пытки. (© Агентство: Advico Y&R, Цюрих, Швейцария) Жертвы пыток такие же люди, как ты и я.
Очень мощная социальная реклама Останови насилие: не садись за руль пьяным. (© Агентство: Terremoto Propaganda, Куритиба, Бразилия) Очень мощная социальная реклама Преждевременный конец. (© Агентство: Iris, Лондон, Великобритания) КОНЕЦ. Если вы курите, статистически ваша история закончится на 15% раньше, чем могла бы. За помощью обращайтесь QUITTLINE 0200 00 22 00. Очень мощная социальная реклама Для Всемирного фонда защиты природы. (© Агентство: DDB&CO, Стамбул, Турция) Страшно. Еще страшнее Очень мощная социальная реклама Цвет твоей кожи не должен определять твое будущее. (© Агентство: LOWE GGK, Варшава, Польша) Очень мощная социальная реклама Разненавидеть. (© Агентство: Fabrica, Италия) Очень мощная социальная реклама Перевернув страницу, вы уничтожите лес. (© Агентство: LINKSUS, Пекин, Китай) Очень мощная социальная реклама Медленнее — лучше. (© Агентство: Cramer-Krasselt, Милуоки, США. Для полиции штата) 46 дней в больнице. Очень мощная социальная реклама Экономишь бумагу — спасаешь планету. (© Агентство: Saatchi & Saatchi, Копенгаген, Дания) Очень мощная социальная реклама Загрязнение воздуха убивает 60 000 людей в год. (© Агентство: неизвестно) Очень мощная социальная реклама Лайки не помогают. (© Агентство: Publicis, Сингапур) Очень мощная социальная реклама Лайки не помогают. Стань волонтером. Измени жизнь. Очень мощная социальная реклама Если вы не поднимете, это сделают они. (© Агентство: TBWA\Hunt\Lascaris, Йоханнесбург, Африка) Очень мощная социальная реклама Вот что мы видим, когда вы курите. (© Агентство: JWT, Атланта, США) Очень мощная социальная реклама Лига против жестокого обращения с животными.
(© Агентство: Lowe Bull, Кейптаун, ЮАР) Это не футбол. Очень мощная социальная реклама Не разговаривай по телефону за рулем. (© Агентство: Mudra Group, Индия) Очень мощная социальная рекламаОчень мощная социальная реклама Это не происходит здесь, но происходит сейчас. (© Арт-директор Amnesty International Пиус Уокер, Швейцария) Очень мощная социальная реклама Цензура приводит к вранью. (© Агентство: Memac Ogilvy & Mather, Дубай, ОАЭ) Очень мощная социальная реклама Думай за двоих. (© Агентство: Red Pepper, Екатеринбург, Россия) Количество аварий с участием детей возрастает во время школьных каникул. Пожалуйста, будьте особенно осторожны! Очень мощная социальная реклама Каждые 60 секунд вымирает вид. (© Агентство: Scholz & Friends, Берлин, Германия) Каждая минута на счету. Каждое пожертвование имеет значение. Очень мощная социальная реклама Невинность в опасности. (© Арт-директор: Майкл Аргелло) Где педофил? Очень мощная социальная реклама Невинность в опасности. (© Агентство: Herezie, Париж, Франция) Сексуальные маньяки могут скрываться в телефоне вашего ребенка. Очень мощная социальная реклама Курение вызывает преждевременное старение. (© Агентство: Euro RSCG, Австралия) Очень мощная социальная реклама Вы не рисунок. Скажи нет анорексии. (© Агентство: Revolution, Бразилия) Очень мощная социальная реклама Беспризорные дети чувствуют себя невидимыми. (© Австралийский фонд детства, Мельбурн, Австралия) Очень мощная социальная реклама Пластиковые пакеты убивают. (© Слева агентство: BBDO Malaysia, Куала-Лумпур, Малайзия. Справа агентство: Duval Guillaume, Бельгия) Очень мощная социальная реклама Будут последствия. Сохраняйте моря чистыми. (© Агентство: JWT, Дубай, ОАЭ) Очень мощная социальная рекламаОчень мощная социальная реклама Когда видишь тунца, представляй панду. (© Агентство: Ogilvy & Mather, Сингапур) Очень мощная социальная реклама Желание спать сильнее тебя. (© Агентство: BBDO Bangkok, Таиланд) Не садись за руль, если хочешь спать. Очень мощная социальная реклама Накормить голодного легче, чем ты думаешь. (© Агентство: TBWA\Hunt\Lascaris, Йоханнесбург, ЮАР) Очень мощная социальная реклама Вы сами вызываете рак. (© Агентство: Dentsu, Пекин, Китай) Очень мощная социальная реклама Леса — легкие планеты. (© Агентство: TBWA, Париж, Франция) Пока еще не поздно. Очень мощная социальная реклама Для бездомных каждый день — это борьба. (© Агентство: Clemenger BBDO, Мельбурн, Австралия) Очень мощная социальная реклама Предупреждение о раке груди. (© Агентство: Bolero, Форталеза, Бразилия) Очень мощная социальная реклама Как воспринимают женщину. (© Агентство: Ogilvy & Mather, Дубай, ОАЭ) Женщин нужно поставить на место; женщины должны знать свое место; женщин нужно держать под контролем; женщин нужно наказывать. Женщин нужно воспринимать как равных. Очень мощная социальная реклама Не покупайте экзотических животных как сувениры. (© Агентство: LOWE GGK, Варшава, Польша) Очень мощная социальная реклама Тот же питомец, разные хозяева. (© Агентство: TBWA-Santiago Mangada Puno, Филиппины) Очень мощная социальная реклама Очень мощная социальная реклама Пристегнись. Останься в живых. (© Агентство: Lg2, Квебек, Канада) Очень мощная социальная реклама


источник

