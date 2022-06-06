Необычный способ черенкования роз

Розы — прекрасное украшение любого сада. Вопреки распространенному мнению, вырастить розы очень просто. Для этого необходимо правильного подготовить черенки. Проще всего сделать это с помощью алоэ вера.

Очистите часть стебля розы с помощью острого стерильного ножа.







Обработайте очищенное место разрезанным пополам алоэ вера.







Разрежьте часть алоэ пополам вдоль, приложите к очищенной части на стебле розы и зафиксируйте с помощью зубочисток.







Очистите стебель алоэ вера и нарежьте мякоть на небольшие кусочки. Соедините мякоть алоэ с кокосовыми волокнами и плодородной почвой. Поместите подготовленный субстрат в специальное приспособление для черенкования, либо выложите его сложенный в несколько раз пакет.







Закрепите специальную сферу, или пакет с плодородным субстратом вокруг ствола розы.







Спустя примерно 40 дней смело обрезайте черенок.







За это время начнет активно развиваться корневая система, которая даст питание черенку и позволит вырастить красивый розовый куст.



