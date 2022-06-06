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Необычный способ черенкования роз

Розы — прекрасное украшение любого сада. Вопреки распространенному мнению, вырастить розы очень просто. Для этого необходимо правильного подготовить черенки. Проще всего сделать это с помощью алоэ вера.
Очистите часть стебля розы с помощью острого стерильного ножа.

Необычный способ черенкования роз

Обработайте очищенное место разрезанным пополам алоэ вера.

Необычный способ черенкования роз

Разрежьте часть алоэ пополам вдоль, приложите к очищенной части на стебле розы и зафиксируйте с помощью зубочисток.

Необычный способ черенкования роз

Очистите стебель алоэ вера и нарежьте мякоть на небольшие кусочки. Соедините мякоть алоэ с кокосовыми волокнами и плодородной почвой. Поместите подготовленный субстрат в специальное приспособление для черенкования, либо выложите его сложенный в несколько раз пакет.

Необычный способ черенкования роз

Закрепите специальную сферу, или пакет с плодородным субстратом вокруг ствола розы.

Необычный способ черенкования роз

Спустя примерно 40 дней смело обрезайте черенок.

Необычный способ черенкования роз

За это время начнет активно развиваться корневая система, которая даст питание черенку и позволит вырастить красивый розовый куст.

Необычный способ черенкования роз

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черенкованиеРозы
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