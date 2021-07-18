10 знаменитых минометов, которые вписали себя в военную историю

Минометы прочно вошли в практику ведения боевых действий сравнительно недавно - примерно два столетия назад. Однако практически сразу получили большое распространение благодаря своим характеристикам и продуктивности. Количество моделей и модификаций этого оружия росло как на дрожжах, однако лишь некоторые остались в военной летописи навсегда. Вашему вниманию 10 самых известных минометов, которые проявили себя в боевых действиях.
1. Миномет Гобято (Россия)
Миномет Гобято - легенда русско-японской войны. /Фото: yaplakal.com
Этот легендарный миномет отметился в рамках Русско-японской войны. Было это так: летом 1904 года японские войска осадили Порт-Артур. При таких условиях артиллерия становилась малоэффективной. И тут мичман Власьев предложил применить навесную стрельбу минами из гаубиц 75-мм калибра, имитируя работу мортиры. Его идея была реализована капитаном Леонидом Гобято. Только вместо гаубиц он использовал 47-мм орудия, которые приспособил для огня надкали-берными снарядами. Минометы Гобято дали первый залп по атакующим японцам 9 ноября 1904. Штурм был прекращен, но крепость в итоге все же сдали. Увы, но и уникальное орудие Гобято также так и не было пущено в серийное производство.
2. Бомбомет Аазена (Франция)
Бомбомет системы Аазена. /Фото: livejournal.com
А это орудие появилось на фронте уже Первой мировой войны. Учитывая тогдашнюю тенденцию к «окопной войне», Французский изобретатель норвежского происхождения Нильс Аазен в 1915 году сумел адаптировать к нелегким условиям артиллерию, которая была для них слишком мощной. Так и появился бомбомет, стрелявший гранатой на дистанцию около 400 метров. И хотя в орудии наблюдался ряд недостатков, он был достаточной популярен и у французов, и у русских.
3. Миномет Стокса (Великобритания)
Первый полноценный миномет. /Фото: dic.academic.ru
Еще одно орудие Первой мировой, которое вполне справедливо рядом экспертов по оружию называют первым «настоящим» минометом. Он был разработан Уилфредом Стоксом в 1915 и первоначально служил для метания отравляющих веществ, что и объясняло изобретение мины именно цилиндрической формы. После Первой мировой во Франции был разработан модифицированный вариант Стокса — Брандта, который уже адаптировали под легкую пехотную артиллерию. Вскоре по его типу стали производить большинство батальонных минометов.
4. Brixia Mod. 35 (Италия)
Итальянский сверхлегкий миномет. /Фото: wwii.space
Вrixia mod. 35С является одним из самых известных минометов межвоенного времени. Был придуман итальянскими специалистами в 1935 году. Позиционировался как сверхлегкий миномет с максимальной мобильностью. Его масса составляла всего шестнадцать килограмм, скорострельность - до 16-18 выстрелов в минуту. Хотя это и сказалось на его продуктивности, большое количество компенсировало эту проблему. К началу Второй мировой войны миномет был одним из наиболее поставляемых в ряды итальянской армии.
5. «Тип 89» (Япония)
Миномет, который прозвали карманным. /Фото: pikabu.ru
Еще один сверхлегкий миномет, но уже японского производства. Появился в 1936 году и по урезанию массы значительно обогнал итальянского коллегу - весил меньше пяти килограммов. Интересно, но орудие нередко называют гранатометом, так как снарядами чаще всего выступали универсальные гранаты. Несмотря на ряд его конструктивных преимуществ, наладить массовый выпуск японцам так и не удалось.
6. ПМ-38 (СССР)
ПМ-38 - предвоеный полковой миномет. /Фото: fishki.net
А это уже советский миномет предвоенного периода. Был разработан советскими конструкторами под руководством Бориса Шавырина в 1938 году. 120-мм полковой миномет позволял вести эффективный обстрел на большой дистанции и подавлять минометы противника. Массово дорабатываться и выпускаться стал с началом войны - августа 1941 года. Производился, в том числе, в блокадном Ленинграде.
7. 8-см s.G.W.34 (Германия)
Немецкий миномет 8-см s.G.W.34. /Фото: wikipedia.org
8-cm schwere Granatwerfer - это типовой батальонный миномет, разработанный в 1932 году, а уже в 1934 поступил на вооружение в немецкую армию. С приходом к власти Гитлера в рамках наращивания боевой мощи Третьего рейха резко увеличился и выпуск этого оружия. Оно было недорогим в изготовлении, однако было не очень удобным, и немецким солдатам часто приходилось призывать на помощь креатив, чтобы справиться со строптивым гранатометом. Однако
это не умалило его большую популярность в войсках вермахта.
8. М-19 (США)
Американский миномет, который родился дважды. /Фото: wikireading.ru
У этого американского миномета весьма занятная история. Первоначально он был разработан еще в 1930-х и прошел всю Вторую мировую, в том числе в качестве вооружения корпусов морской пехоты США, а после поучаствовал и в Корейской войне. А вот в начале 1960-х годов был отправлен на склады как морально устаревшее оружие. Вот только ненадолго: особенности ведения войны во Вьетнаме показали, что старый-добрый М-19 намного более эффективный в этих условиях, чем другие, пусть и новые орудия. Так миномет вновь вышел на поле битвы.
9. МТ-13 (СССР)
Самый мощный миномет войны. /Фото: opocuu.com
МТ-13 по прав можно назвать самым мощным советским минометом периода Великой Отечественной войны. Был пущен в полноценное производство с января 1944 года. Всего за период производства с 1944 по 1947 год на вооружение поступило 1557 минометов. Поразительно, но этот дивизионный миномет не имел аналогов в армиях других стран. Хотя и дальше одной модификации дело не пощло: летом 1945 года была разработана более мощная модель МТ-13, однако ее серийное производство так и не было запущено.
10. 2Б9 «Василек» (СССР)
«Василек» - цветочный миномет. /Фото: topwar.ru
«Василек» можно смело назвать оружием долгожителем, ведь был разработан конструктором Виктором Филипповым еще в 1940-х годах, а на вооружении стоит до сих пор. Хотя по-настоящему проект был реализован лишь в 1971 году. Но и это неплохой век для орудия - практически полвека миномет активно используется в локальных военных конфликтах, как например, во время войны в Афганистане или Чечне.
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