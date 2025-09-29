Нехитрые способы, как хранить свежее мясо без холодильника, чтобы оно не испортилось

Практически все хранят мясо, как и большую часть продуктов, в холодильнике. Да, в этом случае мясо не портится, но и свежести в нем не остается. Может измениться запах, вкус. Но и это не самое страшное. Бывают ситуации, когда в холодильнике нет места, начинаются перебои с электричеством или банально сломалась техника.
Если по каким-то причинам хранить мясо в холодильнике не получается, можно воспользоваться нехитрыми способами для сохранения его свежести / Фото: ok.ru
1. Соленая вода и перец
Кусок мяса моется, сушится и помещается в миску с водой, в которую добавляется красный или черный перец / Фото: kaksekonomit.com
Кусок мяса моется, сушится и помещается в миску с водой, в которую добавляется красный или черный перец (достаточно одной ложки). Ставится емкость с водой и мясом в прохладное крытое место. Можно поступить и несколько иначе. Сначала на час замочить мясо в холодной воде, а затем подвесить его. Главное, чтобы циркуляция воздушных потоков была хорошей. По меньшей мере дня два за продукт можно не переживать.
2. Мед
Всю поверхность мяса необходимо покрыть медом, который образует своеобразную пленку / Фото: akademiapovarov.ru
Всю поверхность мяса необходимо покрыть медом, который образует своеобразную пленку, не позволяющую бактериям размножаться. В итоге мясо будет оставаться свежим. Хранить продукт следует в прохладном месте.
3. Жир бараний или свиной
Вместо меда можно взять жир, подойдет как бараний так и свиной / Фото: womond.com
Вместо меда можно взять жир. Подойдет как бараний, так и свиной. После обработки продукт следует завернуть в пергамент и поместить в прохладное место. Дня три-четыре мясо будет оставаться свежим.
4. Соевый соус
Соевый соус не позволит бактериям размножаться, поэтому мясо останется в свежем виде минимум три дня / Фото: likelive.ru
Таким способом пользуются восточные жители. В банку помещается мясо, заливается соусом и добавляется небольшое количество соли. Банку необходимо закрыть крышкой так, чтобы внутрь не попадал воздух. Соевый соус не позволит бактериям размножаться. Продукт же останется в свежем виде минимум дня три.
5. Хрен и крапива
Можно использовать свежие крапивные листья или же другую зелень, чтобы со всех сторон обложить мясо / Фото: medicinf.ru
Можно использовать свежие крапивные листья или же другую зелень, чтобы со всех сторон обложить мясо. Натертый хрен тоже подходит. Хранить следует по аналогии с предыдущим вариантом в течение не более четырех дней. За это время продукт не испортится.
6. Молоко
Залив мясо молоком, вы сохраните его свежим в течение двух дней / Фото: ssl.mcx.ru
Сначала мясо необходимо хорошо помыть. Затем оно перекладывается в глубокую миску и заливается молоком. Жидкость должна его полностью покрывать. В течение двух дней мясо останется свежим.
