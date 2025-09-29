Нехитрые способы, как хранить свежее мясо без холодильника, чтобы оно не испортилось

Если по каким-то причинам хранить мясо в холодильнике не получается, можно воспользоваться нехитрыми способами для сохранения его свежести / Фото: ok.ru

1. Соленая вода и перец

Кусок мяса моется, сушится и помещается в миску с водой, в которую добавляется красный или черный перец / Фото: kaksekonomit.com

2. Мед

Всю поверхность мяса необходимо покрыть медом, который образует своеобразную пленку / Фото: akademiapovarov.ru

3. Жир бараний или свиной

Вместо меда можно взять жир, подойдет как бараний так и свиной / Фото: womond.com

4. Соевый соус

Соевый соус не позволит бактериям размножаться, поэтому мясо останется в свежем виде минимум три дня / Фото: likelive.ru

5. Хрен и крапива

Можно использовать свежие крапивные листья или же другую зелень, чтобы со всех сторон обложить мясо / Фото: medicinf.ru

6. Молоко

Залив мясо молоком, вы сохраните его свежим в течение двух дней / Фото: ssl.mcx.ru