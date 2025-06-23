Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза

Киану Ривз неизменно остается любимцем зрителей уже несколько десятилетий. «Матрица», «Джон Уик», «Билл и Тед»: каждый из этих фильмов стал ступенькой на пути к вершине карьеры и всемирной известности. Многие считают, что любое кино, в котором появляется Киану, обречено на успех. Оказывается, это далеко не так.

Кассовый: «Джон Уик. Часть 3: Парабеллум»

Провальный: «Мастер тай-цзи»

Кассовый: «Матрица: Революция»

Провальный: «Частная жизнь Пиппы Ли»

Кассовый: «Матрица»

Провальный: «Криминальная фишка от Генри»

Кассовый: «История игрушек 4»

Провальный: «Плохая партия»

Кассовый: «Матрица: Перезагрузка»

Провальный: «Самоубийца»