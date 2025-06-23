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Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза

Киану Ривз неизменно остается любимцем зрителей уже несколько десятилетий. «Матрица», «Джон Уик», «Билл и Тед»: каждый из этих фильмов стал ступенькой на пути к вершине карьеры и всемирной известности. Многие считают, что любое кино, в котором появляется Киану, обречено на успех. Оказывается, это далеко не так.

Актер снимался как в мегапопулярных картинах, так и в тех, которые почти не известны широкой общественности. Узнайте, какие пять фильмов принесли Киану Ривзу грандиозный успех и стали самыми кассовыми, а какие — остались в тени и оказались провальными. Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза

Киану Ривз — один из самых популярных голливудских актеров наших дней. Но это не значит, что у него не было провалов. Несмотря на головокружительный успех «Матрицы» и других всемирно известных фильмов, некоторые картины, в которых снялся Ривз, были, мягко говоря, не совсем успешными.

Кассовый: «Джон Уик. Часть 3: Парабеллум»


(310 миллионов долларов — и это еще не конец) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Третья часть мегапопулярного фильма, который стал одним из самых успешных в карьере Киану Ривза, еще идет в кинотеатрах. Картина стала самой успешной в трилогии и продолжает приносить огромные кассовые сборы.

Провальный: «Мастер тай-цзи»


(5,5 миллиона долларов) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Этот фильм стал режиссерским дебютом Ривза и должен был продемонстрировать его разносторонние способности. Он вышел в прокат в кинотеатрах Китая и США, но не имел ожидаемого успеха и больших кассовых сборов.

Кассовый: «Матрица: Революция»


(427 миллиона долларов) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Именно благодаря известной киноэпопее Киану Ривз стал таким знаменитым.
Финальная часть легендарной трилогии вышла в 2002 году и вызвала у фанатов неоднозначные впечатления, но тем не менее принесла солидные кассовые сборы.

Провальный: «Частная жизнь Пиппы Ли»


(2,8 миллиона долларов) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Блестящий актерский состав, в который вошли Джулианна Мур, Блейк Лайвли, Вайнона Райдер и, собственно, Киану Ривз, не принес фильму ожидаемого успеха. Картина вышла в ограниченном релизе только на территории США. Многие поклонники творчества Ривза даже не знают о существовании этого фильма из-за его непопулярности.

Кассовый: «Матрица»


(463 миллиона долларов) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Первая часть легендарной трилогии открыла новую эру в киноистории. Фанаты просто влюбились в этот научно-фантастический триллер. Киану Ривз в роли Нео помог фильму стать мегапопулярным среди зрителей нескольких поколений и поднять кассовые сборы до заоблачных высот.

Провальный: «Криминальная фишка от Генри»


(2,2 миллиона долларов) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Фильм с захватывающим сюжетом, в котором снялись такие замечательные актеры, как Джеймс Каан, Вера Фармига и Джуди Грир, а главную роль сыграл Киану Ривз, вышел в 2010 году. К сожалению, он стал одним из самых провальных в карьере голливудского красавчика, ведь из 12 миллионов долларов, вложенных в его создание, вернулись только 2,2 миллиона.

Кассовый: «История игрушек 4»


(650 миллионов долларов — и это еще не конец). Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Анимационный фильм, который вышел в прокат совсем недавно, стал одним из самых успешных в карьере Киану Ривза. Он обещает стать самым известным в топ-списке лучших работ актера, ведь кассовые сборы еще продолжаются. Ривз озвучил персонажа Дюка Кабума, с которым, по словам звезды, у него много общего.

Провальный: «Плохая партия»


(250 000 долларов) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Лучшие парни Голливуда — Джим Керри, Джейсон Момоа и Джованни Рибизи — присоединились к Ривзу на съемках этой черной комедии. Несмотря на такой сильный актерский состав, фильм обернулся полным провалом: из 6 миллионов долларов, вложенных в его создание, вернулось только 250 000 долларов. Мнение зрителей решило судьбу этой картины не в пользу ее режиссеров.

Кассовый: «Матрица: Перезагрузка»


(742 миллиона долларов) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Фильм, который стал самым успешным и прибыльным в карьере Киану Ривза, прогремел в прокате в 2003 году. Фанаты с нетерпением ожидали продолжения «Матрицы», и когда оно появилось, ажиотаж был просто колоссальным. Вторая часть стала самой кассовой и принесла больше сборов, чем финальная, а роль Нео в ней принесла актеру огромные деньги.

Провальный: «Самоубийца»


(46 000 долларов) Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза Самым большим разочарованием в карьере Ривза стал этот фильм 1997 года. Актер сыграл одного из пяти главных персонажей. Из 4 миллионов долларов, потраченных на съемки, вернулись жалкие 46 000 долларов. Но этот провал стал для Киану Ривза лишь небольшим испытанием, ведь вскоре он снялся в легендарной «Матрице». Самые успешные и самые провальные фильмы с участием Киану Ривза К вершине не бывает прямого пути. Взлеты и падения переживают все, и кинозвезды — не исключение. Путем проб и ошибок Киану Ривз достиг пика своей карьеры, и каждый провал стоил того, чтобы блестящий актер стал таким, каким мы любим его сегодня.

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