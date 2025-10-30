Бытовые привычки, которые подвергают вас опасности

Даже небольшие мелочи, к которым вы привыкли дома, могут наносить огромный вред здоровью. Терапевт Дарья Засеева подсказала, какие бытовые привычки не просто подорвут здоровье, но и могут нести реальную опасность вашей жизни.
Игнорирование плесени
Каким бы безобидным не казался грибок, оставлять его в доме непозволительно.
Проблема в том, что любые грибки довольно быстро размножаются, а это значит, уже через пару недель ваш дом будет представлять опасность для вашей жизни, ведь споры плесени разлетятся по всем уголкам квартиры. Терапевт: «Для людей с ослабленным иммунитетом плесень несет особую опасность, велика вероятность настоящего удушья». Боритесь с грибком уже на этапе небольшого пятнышка.
Хранение губок и полотенец дольше двух недель
Губка регулярно контактирует с водой, не думайте, что высушив ее, вы избавляетесь от бактерий и грибков. Помимо того, что внутри губки скапливаются грибки, на ней могут оставаться частички животного происхождения, например, вы помыли раковину или нож после разделки мяса. Бактерии, с которыми вы можете столкнуться в этом случае, невероятно опасны для человеческого организма. То же самое касается полотенец, которые необходимо регулярно менять.
Активное использование бытовой химии
Обойтись без моющих средств просто невозможно, однако, увлечение химическими средствами, да еще и без перчаток, приведет к проблемам с кожей рук. В целом вы можете и не замечать, как вдыхаете пары от средства, тем самым провоцируя заболевания дыхательных путей. Как говорит наш эксперт, постарайтесь подбирать экологически чистые средства даже для мытья посуды.
Поцелуи с животными
Отказаться от объятий с домашним животным трудно, даже если вы понимаете все опасности такого близкого контакта. Особую опасность представляет ваш пушистый друг-кот, который является переносчиком токсоплазмоза. Токсин очень опасен для беременных женщин и детей, так как может приводить к слепоте. Если же вы не можете проигнорировать умильный взгляд собаки или кота, обязательно мойте руки после такого общения.
