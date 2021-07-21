Современные архитекторы, чьи работы по-настоящему вдохновляют

От обычных жилых домов, в которых живёт большинство из нас, до знаковых зданий и сооружений, построенных сотни или даже тысячи лет назад, архитектура окружает нас каждый день. Существует немало впечатляющих зданий вокруг нас, но задумывались ли вы о тех, кто их проектировал?



Поскольку заслуги архитекторов, порой, остаются недооценёнными, наш сегодняшний список будет посвящён исключительно им.



От Антонио Гауди (Antoni Gaudí) и Фрэнка Ллойда Райта (Frank Lloyd Wright) до Оскара Нимейера (Oscar Niemeyer) и Нормана Фостера (Norman Foster), позвольте нам познакомить вас с некоторыми из величайших архитекторов, представив список из 25 современных архитекторов, чьи работы по-настоящему вдохновляют!



25. Антонио Гауди (Antoni Gaudí)

24. Фрэнк Гери (Frank Gehry)

23. Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright)

22. Ренцо Пиано (Renzo Piano)

21. Юй Мин Пэй (Ieoh Ming Pei)

20. Сезар Пелли (César Pelli)

19. Заха Хадид (Zaha Hadid)

18. Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava)

17. Ле Корбюзье (Le Corbusier)

16. Моше Сафди (Moshe Safdie)

15. Вальтер Гропиус (Walter Gropius)

14. Луис Салливан (Louis Sullivan)

13. Альвару Сиза (Alvaro Siza)

12. Йорн Утзон (Jorn Utzon)

11. Людвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe)

10. Ян Каплицкий (Jan Kaplicky)

9. Бен ван Беркел (Ben van Berkel)

8. Дэвид Чайлдс (David Childs)

7. Джоан Ганг (Jeanne Gang)

6. Кен Еанг (Ken Yeang)

5. Норман Фостер (Norman Foster)

4. Оскар Нимейер (Oscar Niemeyer)

3. Алвар Аалто (Alvar Aalto)

2. Уолтер Бёрли Гриффин (Walter Burley Griffin)

1. Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels)