Современные архитекторы, чьи работы по-настоящему вдохновляют

От обычных жилых домов, в которых живёт большинство из нас, до знаковых зданий и сооружений, построенных сотни или даже тысячи лет назад, архитектура окружает нас каждый день. Существует немало впечатляющих зданий вокруг нас, но задумывались ли вы о тех, кто их проектировал?



Поскольку заслуги архитекторов, порой, остаются недооценёнными, наш сегодняшний список будет посвящён исключительно им.



От Антонио Гауди (Antoni Gaudí) и Фрэнка Ллойда Райта (Frank Lloyd Wright) до Оскара Нимейера (Oscar Niemeyer) и Нормана Фостера (Norman Foster), позвольте нам познакомить вас с некоторыми из величайших архитекторов, представив список из 25 современных архитекторов, чьи работы по-настоящему вдохновляют!



Самый знаменитый представитель каталонского модернизма, Антонио Гауди (1852-1926) был испанским (каталонским) архитектором, отличавшимся своим особым , индивидуальным стилем. Творчество Гауди находилось под влиянием того, что являлось его настоящей страстью — архитектуры, природы и религии.Он рассчитывал каждую деталь своих творений и сочетал в своей работе такие ремёсла, как гончарное дело, витражи, художественная ковка и столярное дело. Большинство его работ расположены в Барселоне, в том числе и его главное произведение — потрясающая католическая церковь, известная как Искупительный Храм Святого Семейства (Sagrada Familia) (на фотографии).Родившийся в 1929 году в Торонто, Канада, Фрэнк Гери — знаменитый американский архитектор, известный своей уникальной способностью создавать пространства, манипулирующие формами и поверхностями. Многие созданные им здания, в том числе собственный дом, стали всемирно известными туристическими достопримечательностями.Американский журнал Vanity Fair даже назвал его «самым главным архитектором современности». Среди наиболее известных работ Фрэнка Гери — Музей Гуггенхейма в Бильбао (Guggenheim Museum in Bilbao) в Испании (на фотографии), Концертный зал имени Уолта Диснея (Walt Disney Concert Hall) в Лос-Анджелесе, здание Фонда Луи Виттона (Louis Vuitton Foundation) в Париже, Музей музыки (Experience Music Project) в Сиэтле.Известный американский архитектор, дизайнер интерьеров, писатель и педагог Фрэнк Ллойд Райт (1867-1959) спроектировал более тысячи зданий и сооружений, 532 из которых были завершены. Райт придавал большое значение созданию объектов, находящихся в гармонии с человеком и окружающей его средой — философии, которую он называл «органической архитектурой».Эта философия лучше всего продемонстрирована на примере его шедевра, известного как «Дом над водопадом» (Falling Water) (на фотографии), который был назван «лучшей работой американской архитектуры за всю историю».Родившийся в 1937 году в Генуе, Италия, Ренцо Пиано является итальянским архитектором и инженером, который в 1998 году был удостоен престижной Притцкеровской премии. В 2006 году Пиано был назван журналом TIME одним из 100 самых влиятельных людей мира.Он известен такими работами, как Библиотека и музей Моргана (Morgan Library) в Нью-Йорке, Музей NEMO (NEMO science museum) в Амстердаме, а также целым рядом других проектов, в числе которых такие небоскрёбы, как Нью-Йорк-Таймс-билдинг (New York Times Building) в Нью-Йорке и небоскрёб The Shard в Лондоне (на фотографии), являющийся самым высоким зданием на территории Европейского Союза.Родившийся в 1917 году в Кантоне, Китай, Юй Мин Пэй является американским архитектором китайского происхождения, который известен уникальным использованием геометрических форм и включением китайского влияния в свои работы.Будучи победителем многочисленных наград и премий, включая международную премию Института американских архитекторов «Золотая медаль ИАА» (AIA Gold Medal) в 1979 году и Притцкеровскую премию (Pritzker Prize) в 1983 году, Пэй является автором многих популярных работ, среди которых Национальный научно-исследовательский центр по изучению атмосферы (National Center for Atmospheric Research) в Колорадо, Библиотека Джона Ф . Кеннеди (John F. Kennedy Library) в Массачусетсе, пирамида из стекла и стали у входа в Лувр (Musée du Louvre) в Париже и Музей исламского искусства (Museum of Islamic Art) в Катаре.Сезар Пелли родился в 1926 году в городе Сан-Мигель-де-Тукуман (San Miguel de Tucuman), Аргентина. Американский архитектор аргентинского происхождения известен работой над одними из самых высоких зданий в мире и другими крупными городскими достопримечательностями. В 1991 году Американский институт архитекторов (American Institute of Architects) внёс Пелли в список десяти самых влиятельных живущих американских архитекторов.Победитель «Золотой медали ИАА» в 1995 году, он является автором знаковой достопримечательности Куала-Лумпура — башен-близнецов Петронас (Petronas Twin Towers) (на фотографии), которые в своё время считались самым высоким сооружением в мире. Пелли также работал над созданием Всемирного финансового центра (Всемирный финансовый центр) в Нью-Йорке.Первая женщина, получившая Притцкеровскую премию (в 2004 году), Заха Хадид (1950-2016) была британским архитектором иракского происхождения. Она создавала архитектурную геометрию, выходящую за рамки общепринятых канонов, с невероятно выразительной, искажённой геометрией, выявляющей кривые линии и острые углы, придающие пространству динамический импульс.Будучи иконами нео-футуризма, её признанные работы и новаторские формы включают в себя Центр водных видов спорта в Лондоне, Музей искусств Эли и Эдит Брод (Eli and Edythe Broad Art Museum) в Мичигане и Оперный театр (Guangzhou Opera House) в Гуанчжоу, Китай (на фотографии).Родившийся в 1951 году в Валенсии, Испания, Сантьяго Калатрава является противоречивым испанским архитектором-неофутуристом, инженером-строителем, скульптором и художником.Калатраву критиковали за то, что многие его работы были сданы позже срока и имели завышенную цену, однако нет никаких сомнений в том, почему этот человек входит в число самых талантливых и влиятельных архитекторов современности.Он построил более 60 зданий и сооружений в разных странах, включая терминалы аэропортов, железнодорожные станции, больницы, мосты и музеи, однако его самой известной работой является Дворец искусств королевы Софии (Palau de les Arts Reina Sofia) в Валенсии, Испания (на фотографии).Один из пионеров современной архитектуры, Ле Корбюзье (1887-1965) был видным французским архитектором швейцарского происхождения, дизайнером, художником и градостроителем.Его карьера охватывает пять десятилетий, в течение которых он построил немало зданий в Европе, Японии, Индии, а также Северной и Южной Америке. Будучи прославленным градостроителем, Ле Корбюзье даже составил генеральный план индийского города Чандихарг (Chandigarh), однако наиболее известен такими работами, как «Жилая единица» (Unité d´Habitation) в Марселе, Вилла ла Рош (Villa la Roche) в Париже и Вилла Савой (Villa Savoye) в Пуасси (Poissy), Франция (на фотографии).Родившийся в 1938 году в Хайфе, Израиль, Моше Сафди является израильско-канадско-американским архитектором, городским дизайнером, педагогом, теоретиком и писателем. Работы Сафди известны своими драматическими изгибами, совокупностью геометрических узоров, использованием окон и ключевым размещением открытых зелёных пространств.Он наиболее узнаваем по своему знаковому шедевру, известному под названием «Хабитат 67″ (Habitat 67) в Монреале, Канада (на фотографии). «Хабитат 67″ является моделью жилого комплекса, который изначально задумывался как магистерская диссертация по архитектуре в Университете Макгилла (McGill University), а затем был построен как фактический павильон к Всемирной выставке «Экспо-67″.Ещё один выдающийся пионер современной архитектуры, Вальтер Гропиус (1883-1969) был немецким архитектором и основателем знаменитой Школы Баухауса (Bauhaus Art School).Победитель международной премии «Золотая медаль ИАА» в 1959 году, Гропиус остался в памяти не только как создатель различных зданий, но и целого района Гропиусштадта (Gropiusstadt) в Берлине.В список его наиболее значимых работ входит Завод «Фагус» в Саксонии (на фотографии), Выставка Веркбунда (Werkbund Exhibition) в Кёльне, Багдадский университет (University of Baghdad) в Ираке и Здание федеральных учреждений имени Джона Ф. Кеннеди (John Fitzgerald Kennedy Federal Building) в Бостоне, штат Массачусетс.Известный как «отец небоскрёбов» и «отец модернизма», Луис Салливан (1856-1924) был влиятельным американским архитектором, которого многие считают создателем современного небоскрёба.Представитель Чикагской школы архитектуры, Салливан был вторым в истории архитектором, получившим «Золотую медаль ИАА» посмертно (в 1944 году).Наиболее известными работами Салливана являются Национальный фермерский банк Оватонны (National Farmers Bank of Owatonna) в Миннесоте (на фотографии), Национальный торговый банк (Merchants National Bank) в Гриннелле (Grinnell), штат Айова, и здание Чикагской фондовой биржи (Chicago Stock Exchange Building) в Чикаго, штат Иллинойс.Родившийся в 1933 году в Порту, Португалия, Альвару Сиза является известным португальским архитектором и педагогом по архитектуре. В 1992 году он был удостоен престижной Притцкеровской премии за проект реконструкции, которую он координировал в районе Шиаду (Chiado) в Лиссабоне, в исторической коммерческой части, полностью уничтоженной пожаром в августе 1988 года.Большинство наиболее известных работ Сизы расположены в его родном городе Порту: кафе Boa Nova, Архитектурный факультет и Музей современного искусства Серральвес (Serralves Museum of Contemporary Art). Он также является автором знаменитого Музея Фонда Ибере Камарго (Ibere Camargo Foundation Museum) в Порту-Алегри (Porto Alegre), Бразилия (на фотографии).Йорн Утзон (1918-2008) был датским архитектором, наиболее известным благодаря своему проекту знакового Сиднейского оперного театра (Sydney Opera House), Австралия (на фотографии).Утзон выиграл конкурс на лучший проект Сиднейского оперного театра в 1957 году. Его заявка была одной из 233 проектов из 32 стран, многие из которых были представлены более именитыми архитекторами того времени.Когда в 2007 году Сиднейский оперный театр был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Утзон стал вторым архитектором, прижизненно получившим такое признание за одну из своих работ.Утзон обладал сильным скандинавским чувством заботы о природе, которое в его проектах подчёркивалось синтезом формы, материала и функциональности для общественных ценностей.Обычно называемый просто Мис, Людвиг Мис ван дер Роэ (1886-1969) был видным немецко-американским архитектором. Наряду с Ле Корбюзье, Вальтером Гропиусом и Фрэнком Ллойдом Райтом он по праву считается одним из наиболее значимых пионеров модернистской архитектуры.Мис создал влиятельный архитектурный стиль XX века, установивший тенденцию предельной ясности и простоты. Он спроектировал ряд зданий в разных странах , однако наиболее известен как автор проекта Павильона Германии в Барселоне (Barcelona Pavilion), Виллы Тугендгат (Tugendhat House) в Брно, Чехия, а также за свои американские работы, такие как IBM Плаза и здания на Лейк Шор Драйв 860/880 (860–880 Lake Shore Drive) в Чикаго (на фотографии).Всемирно известный чешский архитектор-неофутурист Ян Каплицкий (1937-2009) был ведущим архитектором инновационного лондонского дизайнерского бюро Future Systems.Каплицкий родился и вырос в Праге, бывшая Чехословакия, однако значительную часть последующей жизни провёл в Великобритании, где создал свои шедевры — неофутуристическое здание торгового центра Selfridges в Бирмингеме и пресс-центр на территории лондонского стадиона для крикета Lord’s Cricket Ground.Родившийся в 1957 году в Утрехте (Utrecht), Нидерланды, Бен ван Беркел является датским архитектором, работающим в архитектурном бюро UNStudio.Несмотря на то, что Бен ван Беркел является одним из самых молодых архитекторов в этом списке, он уже получил немало наград, таких как Премия Эйлин Грей (Eileen Gray Award) (1983) и Премия Шарлотты Кёлер (Charlotte Kohler Award) (1991).Наиболее заметными работами Беркела являются Мост Эразма (Erasmus Bridge) в Роттердаме, Нидерланды, и Музей Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Museum) в Штутгарте (Stuttgart), Германия (на фотографии).Родившийся в 1941 году в Принстоне (Princeton), штат Нью-Джерси, Дэвид Чайлдс является американским архитектором и почётным председателем архитектурной компании Skidmore, Owings & Merrill.Чайлдс специализировался в области зоологии, прежде чем стал изучать архитектуру в Йельской школе архитектуры (Yale School of Architecture), в которой он получил степень магистра в 1967 году.Он является автором многих известных проектов, таких как 1201 Пенсильвания-авеню (1201 Pennsylvania Avenue), Отель «Four Seasons» в Вашингтоне, округ Колумбия, или Уорлдвайд-Плаза (Worldwide Plaza) и 450 Лексингтон-авеню (450 Lexington Avenue) в Нью-Йорке, однако наиболее известен как архитектор Всемирного Торгового центра-1 (One World Trade Center) в нижнем Манхэттене (на фотографии).Родившаяся в 1964 году в Бельведере (Belvidere), штат Иллинойс, Джоан Ганг является американским архитектором и руководителем Studio Gang Architects, архитектурно-дизайнерской компании, базирующейся в Чикаго и Нью-Йорке.Будучи одной из наиболее успешных архитекторов-женщин, Ганг известна по многим проектам, таким как Центр социальной справедливости Аркус (Arcus Center for Social Justice Leadership) в колледже Каламазу, Лодочный ангар WMS (WMS Boathouse) в Кларк-парке (Clark Park) на реке Чикаго и природный променад в Линкольнском зоопарке (Lincoln Park Zoo), однако наиболее знаковой её работой является «Аква» (Agua) , 87-этажный многофункциональный жилой небоскрёб смешанного использования в центре Чикаго (на фотографии).Родившийся в 1948 году в Пенанге (Penang), Малайзия, Кен Еанг является малазийским архитектором, экологом и писателем, известным своей характерной «зелёной» архитектурой и экологическим планированием.Еанг является пионером в области «зелёного» дизайна и экологического планирования, занимаясь архитектурой и проводя научные изыскания в этой области с 1971 года.Британская газета Guardian назвала его «одним из 50 человек, которые могли бы спасти планету». Его революционный «зелёный» подход лучше всего продемонстрирован на примере его знакового здания, высотной Национальной библиотеки Сингапура (National Library of Singapore) (на фотографии), которая включает в себя два сада на крыше.Родившийся в 1935 году в Стокпорте (Stockport), Великобритания, Норман Фостер является широко известным британским архитектором, чья компания Foster + Partners ведёт международную практику, знаменитую своей высокотехнологичной архитектурой.Будучи одним из наиболее плодовитых современных британских архитекторов, он был награждён Притцкеровской премией в 1999 году, считающейся аналогом Нобелевской премии, только в области архитектуры.Фостер является автором проектов многих главных достопримечательностей Великобритании, таких как небоскрёб «Огурец» (башня Сент-Мэри Экс 30) в Лондоне (на фотографии), здание компании «Виллис» (Willis Building) в Ипсвиче (Ipswich) и новый стадион Уэмбли (Wembley Stadium) в Лондоне.Будучи одним из наиболее влиятельных архитекторов XX века, Оскар Нимейер (1907-2012) считается одной из ключевых фигур, сыгравших роль в развитии современной архитектуры.Нимейер был наиболее известен дизайном гражданских зданий в Бразилии, застройкой города, который стал бразильской столицей в 1960 году, а также своим сотрудничеством с другими архитекторами при проектировании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.Известный использованием в своих работах абстрактных форм и изгибов, Нимейер спроектировал ряд зданий по всей Бразилии, в том числе такие свои шедевры, как Национальный музей Бразилии (Brazilian National Museum), башню в городском парке Натала (Natal City Park Tower) и Музей современного искусства в Нитерое (The Niteroi Contemporary Art Museum) (на фотографии).Алвар Аалто (1898-1976) был ведущим финским архитектором, дизайнером, скульптором и художником. Он был необычайно разносторонним творцом, и занимался не только архитектурой, но и дизайном мебели, текстиля и изделий из стекла.Его долгая и плодотворная карьера архитектора, с 1920-х по 1970-е годы, находит отражение в различных стилях его работ, начиная с северного неоклассицизма в его ранних работах и рационального международного модернизма в 1930-х годах до более органичного модернистского стиля в 1940-х годах и после.Двумя его величайшими проектами являются Дворец «Финляндия» (Finlandia Hall) в Хельсинки (на фотографии) и Оперный театр Аалто (Aalto Theater Opera House) в Эссене (Essen), Германия.Уолтер Бёрли Гриффин (1876-1937) был американским архитектором и градостроителем. Под влиянием чикагской Школы прерий (Prairie School) он разработал уникальный современный стиль. Гриффин работал в сотрудничестве со своей женой Мэрион Махони Гриффин (Marion Mahony Griffin).Он наиболее известен своей работой над планировкой Канберры (Canberra), австралийской столицы (на фотографии), но также спроектировал и многие другие города, здания и сооружения, такие как библиотека университета в Лахнау (Lucknow Library) в Индии, дом семьи Эмери в Элмхёрсте (Elmhurst), штат Иллинойс, дом Джона Голе в Чикаго, штат Иллинойс, и многие другие.Родившийся в 1974 году в Копенгагене, Дания, Бьярке Ингельс является ведущим датским архитектором, который известен проектированием зданий, бросающих вызов традиционным архитектурным канонам и размерам. Родившийся в 1974 году в Копенгагене, Дания, Бьярке Ингельс является ведущим датским архитектором, который известен проектированием зданий, бросающих вызов традиционным архитектурным канонам и размерам. Его проекты включают в себя идеи экологически устойчивого развития и социологические концепции, наряду с наклонными линиями, интегрированными в окружающую среду.Бьярке Ингельс разработал немало проектов в нескольких странах, такие как жилищный комплекс «8 House» (на фотографии), эко-курорт в Азербайджане (с нулевым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу), который описывается, как «одна из крупнейших в мире эко-разработок», и многоквартирный дом на West 57 на Манхэттене , Нью-Йорк.