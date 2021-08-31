У любви есть пять стадий. Но многие останавливаются на третьей

«Видимо, не мой человек», — часто мы слышим в оправдание после неожиданного разрыва наших друзей или знакомых. Либо сами произносим эту фразу. А ведь всем вокруг казалось, что у вас-то как раз идеальные отношения. Да вы, вероятно, и сами так считали. Зачастую непонятно, почему истинная любовь сходит на нет.



Публикуем объяснение этому феномену. Известный психолог Джед Дэймонд после 40 лет клинических исследований пришел к выводу, что большинство людей на самом деле находит того самого, «своего» человека. Просто они не выдерживают 5 неизбежных этапов отношений, останавливаясь на третьем. Давайте взглянем на них.









Влюблённость

Официальное начало отношений

Разочарование

Преодоление кризиса и переход к высокой любви

Осознание настоящей силы вашей пары