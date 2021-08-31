У любви есть пять стадий. Но многие останавливаются на третьей

«Видимо, не мой человек», — часто мы слышим в оправдание после неожиданного разрыва наших друзей или знакомых. Либо сами произносим эту фразу. А ведь всем вокруг казалось, что у вас-то как раз идеальные отношения. Да вы, вероятно, и сами так считали. Зачастую непонятно, почему истинная любовь сходит на нет.
Публикуем объяснение этому феномену. Известный психолог Джед Дэймонд после 40 лет клинических исследований пришел к выводу, что большинство людей на самом деле находит того самого, «своего» человека. Просто они не выдерживают 5 неизбежных этапов отношений, останавливаясь на третьем. Давайте взглянем на них.
Влюблённость
Влюбленность — это этап, когда вы одурманены гормонами счастья; это время проекции всех ваших желаний и надежд на вашего партнера. А партнер в данном случае — это просто идеальный человек без единого недостатка. Вы думаете, что он всегда будет выполнять любое ваше желание, верите в каждое сказанное им слово и грезите о вечной любви, по пути отвергая сомнения всякого скептика.
Официальное начало отношений
На данном этапе любовь становится крепче, и свидания сменяет официальное совместное проживание. Вы узнаете друг друга гораздо ближе, начинаете влиять на все аспекты жизни партнера. Это время единения и радости. На этом этапе вероятно появление долгожданных детей, что только укрепляет узы. Вы чувствуете себя защищенным, желанным. И полагаете, что точно нашли именно своего человека, что это, как говорится, судьба и что вы никогда не усомнитесь в этом.
Разочарование
Вот тут-то и крушатся все надежды. Это этап, когда появляется ощущение, что чувства безвозвратно гаснут, что партнер становится просто до невозможности предсказуемым, а его поведение начинает раздражать. Хочется взять перерыв в отношениях. Либо вообще признать, что это был не ваш человек. Так ведь бывает? Зачем так мучить себя и человека, с которым когда-то было хорошо. Когда-то…
Преодоление кризиса и переход к высокой любви
Если вы, закрыв глаза и скрепя сердце, уверенно проходите третий этап, то получаете следующее: у вас стираются те иллюзии, которые вы проецировали на своего любимого. Перед вами предстает не тот, кого вы представляли и хотели иметь рядом с собой, а именно реальный человек. Вы принимаете, а главное, понимаете все недостатки партнера. Вы исцеляете друг друга и переходите в стадию так называемой высокой любви.
Осознание настоящей силы вашей пары
С пониманием того, что вы научились преодолевать ваши разногласия и нашли глубокую, прочную связь в своих отношениях, приходит понимание, что у вас двоих есть силы, чтобы изменить что-то в этом мире. Не только уживаться вдвоем, но и жить вдвоем ради общего дела. Работать вдвоем, писать, творить — что угодно. И, когда вы начнете работать и думать как единое целое, преодолев все этапы, вы уже сможете со 100%-ной точностью сказать: «Это мой человек».
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