Символы советской торговли: как появились кооперативные магазины, «Березка», ГУМ и торгсин

История торговли в СССР непростая, но интересная. /Фото: historyrussia.org

Очередь за продуктами, 1919 год. /Фото: arzamas.academy

В годы военного коммунизма пайковое распределение были в основе продовольственного снабжения от государства. /Фото: retailer.ru

НЭП - эпоха развития частников. /Фото: retailer.ru

Кооперативы в те времена были очень распространены. /Фото: wikipedia.org

Потребовалось несколько десятилетий, чтобы окончательно сформировать стабильную торговлю. /Фото: back-in-ussr.com

Красивейшее здание в псевдорусском стиле стало местом размещение ГУМа. /Фото: kelohouse.ru

В советские годы ГУМ не всегда был актуальным. /Фото: adsl.kirov.ru

В ГУМе было столько покупателей, что он всегда был похож на улей. /Фото: mappoi.ru

ГУМ с высоты птичьего полёта, современный вид. /Фото: wikipedia.org

Торгсин - первый сетевой магазин для иностранцев. /Фото: novayagazeta.eu

Тот самый московский торгсин в год открытия. /Фото: wikipedia.org

Рекламная листовка торгсина, 1933 год. /Фото: wikipedia.org

Последний символ советских торговых сетей. /Фото: maximonline.ru

Самый знаменитый магазин не для всех. /Фото: mk.ru

Основа ассортимента - импортные товары. /Фото: strelka.com