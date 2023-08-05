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10 вещиц из быта наших предков, о назначении которых догадаться нелегко


10 вещиц из быта наших предков, о назначении которых догадаться нелегко

Наши предки использовали немало вещиц, о назначении которых современных обывателям догадаться почти нереально. Измеритель стопы для точного определения размера обуви, грелка в виде сковородки, странный фен... О назначении этих и других вещиц - далее в материале.

1. Педоскоп


Устройство для проверки обуви. | Фото: Популярная механика.

Устройство для проверки обуви. | Фото: Популярная механика.

С 1920 по 1960 годы в обувных магазинах устанавливали такие аппараты, больше похожие на орудие пыток. На деле же устрашающий ящик работал как рентген: делал снимок стопы и помогал определить, насколько плотно обувь прилегает к стопе.

2. Судно


Дорожное судно. | Фото: Бумага.

Дорожное судно. | Фото: Бумага.

Отправляясь в длительную дорогу в 17-18 веке, девушки брали с собой специальное судно. Его легко можно было спрятать под пышным платьем, чтобы незаметно справить нужду.

3. Зубочистка


Зубочистка из прошлого. | Фото: British Museum.

Зубочистка из прошлого. | Фото: British Museum.


На первый взгляд, эта вещица выглядит как украшение, а на деле является просто зубочисткой 16 века. Ее носили на специальном шнурочке и использовали много раз.

4. Бальная книжечка


Бальная книжечка карне. | Фото: 24sata.

Бальная книжечка карне. | Фото: 24sata.

По информации Novate.ru, карне было у каждой дамы 19-20 века. Это маленькая книжечка на цепочке, в которую девушки записывали номера танцев и имена партнеров.

5. Фен


Старинный фен. | Фото: The New York Times.

Старинный фен. | Фото: The New York Times.

Согласитесь, это устройство совсем не похоже на наш привычный фен, тем не менее, в 19 веке дамы использовали именно его. В керамический или глиняный наконечник наливали горячую воду и расчесывали волосы до тех пор, пока они не высохнут.

6. Грелка


Грелка для кровати. | Фото: An Unboring Path.

Грелка для кровати. | Фото: An Unboring Path.

По мнению Novate.ru, это приспособление выглядит, как какая-то разновидность старой сковородки, а на самом деле - это просто грелка из прошлого. Да-да, этот кусок металла на длинной ручке заполняли раскаленными углями и клали под одеяло. В 16-19 веке центрального отопления еще не было, а эта грелка была одним из немногих способов согреть свою кровать.

7. Очки


Солнцезащитный очки. | Фото: Самый сок!

Солнцезащитный очки. | Фото: Самый сок!

Спорим, никто не отгадает, что это за девайс и как его использовали наши предки? Можно было бы предположить, что это ремень или какой-то специфический бюстгальтер, но все мимо. На самом деле на фото изображены самые древние очки. Они были найдены в Якутии и были предназначены для защиты глаз от яркого зимнего солнца, отраженного светом.

8. Пудренница


Распылитель пудры. | Фото: Женские хитросплетения.

Распылитель пудры. | Фото: Женские хитросплетения.

Красивый аксессуар, который активно использовался в 19 веке, так как являлся распылителем пудры для париков.

9. Портбукет


Портбукет для цветов. | Фото: Educalingo.

Портбукет для цветов. | Фото: Educalingo.

В 19 веке эту штучку под названием портбукет использовали в качестве подставки для живых цветов, чтобы их стебли или пыльца не запачкали перчатки или одежду.

10. Цокколи


Элегантная обувь из 14 века. | Фото: Wikipedia.

Элегантная обувь из 14 века. | Фото: Wikipedia.

Эти очаровательные башмачки, похожие на копытца, в 14-17 веке назывались пьянелле или цокколи. Они были не только ультрамодными, но еще и практичными, ведь главной их функцией было защитить подол длинного платья от загрязнений.

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10 вещиц из быта наших предков, о назначении которых догадаться нелегко

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10 вещиц из быта наших предков, о назначении которых догадаться нелегкоПодписаться на мой Instagram
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