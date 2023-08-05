10 вещиц из быта наших предков, о назначении которых догадаться нелегко

Наши предки использовали немало вещиц, о назначении которых современных обывателям догадаться почти нереально. Измеритель стопы для точного определения размера обуви, грелка в виде сковородки, странный фен... О назначении этих и других вещиц - далее в материале.
1. Педоскоп
Устройство для проверки обуви. | Фото: Популярная механика.
С 1920 по 1960 годы в обувных магазинах устанавливали такие аппараты, больше похожие на орудие пыток. На деле же устрашающий ящик работал как рентген: делал снимок стопы и помогал определить, насколько плотно обувь прилегает к стопе.
2. Судно
Дорожное судно. | Фото: Бумага.
Отправляясь в длительную дорогу в 17-18 веке, девушки брали с собой специальное судно. Его легко можно было спрятать под пышным платьем, чтобы незаметно справить нужду.
3. Зубочистка
Зубочистка из прошлого. | Фото: British Museum.
На первый взгляд, эта вещица выглядит как украшение, а на деле является просто зубочисткой 16 века. Ее носили на специальном шнурочке и использовали много раз.
4. Бальная книжечка
Бальная книжечка карне. | Фото: 24sata.
По информации Novate.ru, карне было у каждой дамы 19-20 века. Это маленькая книжечка на цепочке, в которую девушки записывали номера танцев и имена партнеров.
5. Фен
Старинный фен. | Фото: The New York Times.
Согласитесь, это устройство совсем не похоже на наш привычный фен, тем не менее, в 19 веке дамы использовали именно его. В керамический или глиняный наконечник наливали горячую воду и расчесывали волосы до тех пор, пока они не высохнут.
6. Грелка
Грелка для кровати. | Фото: An Unboring Path.
По мнению Novate.ru, это приспособление выглядит, как какая-то разновидность старой сковородки, а на самом деле - это просто грелка из прошлого. Да-да, этот кусок металла на длинной ручке заполняли раскаленными углями и клали под одеяло. В 16-19 веке центрального отопления еще не было, а эта грелка была одним из немногих способов согреть свою кровать.
7. Очки
Солнцезащитный очки. | Фото: Самый сок!
Спорим, никто не отгадает, что это за девайс и как его использовали наши предки? Можно было бы предположить, что это ремень или какой-то специфический бюстгальтер, но все мимо. На самом деле на фото изображены самые древние очки. Они были найдены в Якутии и были предназначены для защиты глаз от яркого зимнего солнца, отраженного светом.
8. Пудренница
Распылитель пудры. | Фото: Женские хитросплетения.
Красивый аксессуар, который активно использовался в 19 веке, так как являлся распылителем пудры для париков.
9. Портбукет
Портбукет для цветов. | Фото: Educalingo.
В 19 веке эту штучку под названием портбукет использовали в качестве подставки для живых цветов, чтобы их стебли или пыльца не запачкали перчатки или одежду.
10. Цокколи
Элегантная обувь из 14 века. | Фото: Wikipedia.
Эти очаровательные башмачки, похожие на копытца, в 14-17 веке назывались пьянелле или цокколи. Они были не только ультрамодными, но еще и практичными, ведь главной их функцией было защитить подол длинного платья от загрязнений.
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