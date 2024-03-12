Неприкосновенное животное Индии

В восточных странах вообще всё не совсем так, как мы привыкли, а в Индии — тем более.







Например, рукопожатия считаются там очень плохим тоном, в религиозных изображениях запросто могут оказаться сцены, которые у нас сочли бы за порно, а если вам захотелось поесть руками, то использовать нужно только правую — левая рука у индусов считается грязной и вас не поймут.



Наконец, тут не едят коров (если только вы не из касты неприкасаемых, конечно). А в местных McDonald’s, хотя и присутствуют многие из привычных нам позиций, но делают их здесь из куриного филе.



Штат Раджастхан — самый большой из 36 штатов Индии. Только в нём проживает людей больше, чем во всей Франции







Ночью медлительные коровы становятся настоящим кошмаром для индийских водителей. Если вдруг местный шофёр по невнимательности всё же собъёт животное, у него начнутся настоящие проблемы. В лучшем случае это будет крупный денежный штраф (значительно больший, чем если бы водитель сбил человека), в худшем — несколько лет настоящей тюрьмы







В узких переулках исторической части города Варанаси











Если корова решила прилечь на дороге, её не просто нельзя отогнать — ей нельзя даже посигналить! Это священное животное. Если она сидит на вашем пути, это ваша и только ваша проблема. Местные жители, впрочем, давно к этому привыкли.







Знакомство со скутером в городе Джайсалмер







Отношение к этим животным в Индии настолько трепетное, что, возможно, если бы вы назвали девушку коровой, она сочла бы это за комплимент







Когда наступает пора сбора урожая, индусы начинают украшать коров. Эта жительница Варанаси ещё легко отделалась бусами, некоторых коров раскрашивают в яркие цвета







Обратите внимание на агитку усатого кандидата слева-вверху. Людям в кадре, вероятно, есть разница, голосовать за него или за кого-то ещё. А вот корове будет хорошо, кого бы ни выбрали в индийский парламент.







Жилые кварталы города Майсур, штат Карнатака







Дети и телята играют вместе. Город Анегунди.







Живая иллюстрация того, что Индия перенаселена не только людьми. Одна из центральных площадей города Варанаси.







Город Ченнаи (нам он больше известен под названием Мадрас). Фотографа, итальянца по происхождению, очень удивило, что корова помочилась рядом с местом, где спал человек, а человек и глазом не моргнул. «Это просто какая-то Земля Обетованная для коров» — пишет он. «Зачастую они здесь важнее, чем обычные люди»







Хампи, штат Карнатака. Уличные кормильни для коров — самое обычное для этой местности явление.







Корова, дети и лодки на берегу священной реки Ганг. Если по мотивам этой фотографии играть в «священное-несвященное», то на «дети!» и «лодка!» мяч нужно отбрасывать, в остальных случаях — ловить.







Cадху (этим термином называют людей, отрекшихся от мира в пользу духовных практик) и его рогатый товарищ.







Сиеста с индийским колоритом







Девочки кормят быков в штате Уттар-Прадеш







Телёнок нашёл что-то съедобное около сувенирной лавки в храмовой деревне Кхаджурахо







Штат Мадхья-Прадеш, с женщиной всё в порядке, она просто молится.







Изучает рекламу в городе Пушкар. Название города, к слову, не имеет ничего общего с пушками и переводится с санскрита как «голубой цветок лотоса».







Но реальность не вполне соответствует стереотипам. В Индии есть два штата, где коров официально разрешено убивать: Керала и Западная Бенгалия. Здесь действует более 3000 легальных скотобоен, а нелегальных, по оценкам экспертов, ещё в 10 раз больше. Несмотря на официальный запрет на провоз коров между штатами, священное животное регулярно ввозят сюда на убой.



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