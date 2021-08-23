Как выбраться из тонущего автомобиля: 3 совета, которые могут спасти

В жизни случаются самые разные ситуации. Далеко не все из них приятные. В воду, особенно в глубокую, автомобили попадают не часто. Однако, когда такое происходит, многие люди теряются и не знают, что делать. Более того, не понимая сути проблемы, многие рискуют так и не выбраться из стеклянно-стальной ловушки. Поэтому, чтобы не утонуть, когда случится худшее, следует знать некоторые тонкости.
1. Спастись за 120 секунд
Лучшие шансы в первые 2 минуты. |Фото: smolensk-i.ru.
Выше всего шансы на спасение из тонущего автомобиля – это первые 120 секунд. Пытайтесь открыть двери, открывайте окна, пока машина полностью не ушла под воду. Пытайтесь выбраться всеми силами. Сразу же избавьтесь от ремня. Чаще всего машина не уходит на дно мгновенно, так что время есть и его следует потратить с умом. Совершенно точно не стоит сразу же ждать полного погружения авто.
2. Все стало плохо
Может быть и вот так. |Фото: versiya.info.
Разницу давления никто не отменял. Если машина оказалась в воде и дверь уже не получается просто открыть, то остается последний шанс спастись. Это произвести открывание двери после выравнивания давления в салоне и окружающей среде. Произойдет это только тогда, когда внутренне пространство полностью заполнится водой. После этого времени на спасение почти не останется. Когда вода заполонит салон нужно не забыть хорошо продышаться и набрать запас воздуха.
Обязательно нужно избавиться от ремня безопасности еще до того, как салон будет заполнен водой. Если дверь не открывается, то следует пытаться открыть стекло. В самом крайне случае, стекло нужно бить. О лобовом стекле можно сразу же забыть. Оно покрыто специальной пленкой и разбить (или выбить целиком) его без специальных средств большинство людей просто не сможет. Лучше всего бить боковое стекло, нанося удары в углы.
Совет: хорошо, когда в бардачке машины есть аварийный автомобильный молот – небольшой аксессуар для разбивания стекла и разрезания ремня безопасности при помощи небольшого ножика.
3. План и отсутствие паники
Должен быть план. ¦Фото: point.md.
Последнее по списку, но не последнее по значению, о чем стоит помнить – это отсутствие паники. Главное, постараться держать себя в руках. Истерика и паника в таких ситуациях не только ничем не помогают, но еще и вредят. Если в салоне тонущего авто есть другие люди, нужно попытаться их успокоить и быстро проговорить им план предстоящих действий. Психологически наличие четкого плана действий в экстремальной ситуации хорошо успокаивает людей и заставляет их мобилизоваться на выживание.
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