Как лечили зубы монархи разных времён, и Почему Иван Грозный обходился без дантистов

На уроках истории много узнаёшь о том, куда и когда ходили сражаться войска разных государств. И мало о том, что обычно детям интереснее: о том, как люди жили, что точно ели, как справлялись с бытовыми трудностями. Что, например, делали все эти короли и королевы, когда у них болели зубы? По счастью, взрослые могут узнать подробности без учебников. Хотя бы о королевских зубах.
Дантисты были уже у фараонов
Известно, что в Древнем Египте были люди, которые специально занимались зубами, в том числе – царскими. Как ни странно, это были, похоже, не жрецы, а инженеры. Один из известных царских дантистов, например, был заодно архитектором. Умели стоматологи Древнего Египта немногое – ставить пломбу, вырывать зубы и устанавливать посмертный (чтобы перед богами было не стыдно) протез. Кстати, от вырванного зуба умерла одна из самых известных правительниц страны – Хатшепсут. Выдёргивая зуб, дантист повредил ей капсулу с гноем в основании корня, и царица умерла от отравления крови.
Более бережный способ удаления зуба разработал древнеримский врач Авл Корнелий Цельс, живший много позже Хатшепсут – в первом веке нашей эры. Он сначала заливал кариозную область свинцом, убивая нерв. Затем подрезал десну и аккуратно расшатывал зуб. Только после этого тянул щипцами. Вытащить зуб полностью до него мог не каждый, а это было важно – оставленные в десне и челюсти куски зуба могли привести к тому же исходу, что у Хатшепсут.
Из императорских же личных дантистов в Древнем Риме более всего знаменит Архиген. Первым в письменной истории Европы он просверлил полость зуба для его лечения. Бормашины не было, так что Архиген заказал кузнецу цилиндрик с нижним краем-лезвием и удобной ручкой – трепан. Вращать трепан приходилось вручную. Такой же техникой пользовались в иных местах в каменном веке, только сверлили лучковым сверлом, точно таким же, каким сверлили зубы зверей для ожерелья.
Предположительная внешность царицы Хатшепсут.
Самый вонючий король Франции
В русском интернете любят цитировать воспоминания иностранных послов о вони от короля Франции Людовика XIV (того самого, который зовут «Королём-Солнце»). Первая мысль при чтении об исходящем от него запахе – что он, вероятно, не следил за гигиеной. Однако французский историк Луи Бертран ещё в начале двадцатого века обратил внимание, что на знаменитом портрете Людовика, судя по характерным складкам на щеках, отсутствуют все зубы. Полностью.
Бертран поднял архивы, и узнал, что личный врач короля Антуан д’Аквин уговорил Людовика выдрать все зубы, объясняя, что от них по телу распространяется зараза, и убеждая, что такая забота о здоровье послужит престижу короля. Людовик ответил, что ради престижа готов даже умереть. После этого ему пришлось претерпеть ужасные пытки.
Д’Аквин явно не знал о способе извлечения зубов от Цельса, к тому же здоровые зубы вынуть с их мест не так легко, как больные. В результате, вытаскивая зуб за зубом, врач сломал королю нижнюю челюсть и вырвал кусок кости с мягкими тканями из нёба, проделав королю обширное отверстие из ротовой полости в носовую. «Ничего страшного, Ваше Величество, главное, прижечь калёным железом», утешил врач и так и сделал.
Вот только теперь в пазухах носа у короля застревала и по нескольку дней загнивала еда. Из-за отсутствия зубов у него также начались серьёзные проблемы с желудкой. Конечно же, пищу ему подавали очень мягкую, но, пережёвывая, человек также производит первичную ферментацию, обрабатывая пищу слюной. Король же был вынужден просто глотать, время от времени вытирая вытекающий из носа суп. В общем, запах от него шёл действительно отвратительный, но нечистоплотность тут ни при чём.
Королю-Солнце пришлось потерпеть немало бед из-за актуальной медицины.
К слову, об овале лица и заботе о зубах. При дворе французского короля Людовика XI веками раньше дамы принципиально ели только жидкую пищу, потому что верили, что морщины у людей образуются от жевания. В результате нехватки нагрузки на дёсна, их условного массажа работой челюстей, состояние дёсен ухудшалось, зубы начинали шататься и выпадать. В общем, в конце концов дамы связали одно с другим и новым поколениям уже завещали супами себя не ограничивать.
Судьбу Людовика чуть не повторила в молодости российская императрица Екатерина II. Как-то раз, когда весь двор вслед за императрицей Елизаветой, ехал из Петербурга в Москву, у Екатерины от ветра страшно заболел зуб. Он и до этого несколько месяцев порой мучил её приступами боли, и в Царском селе, во время остановки, она стала умолять врача удалить его. Врач сначала долго отказывался, но в конце концов поддался.
Екатерину посадили на пол – именно так в восемнадцатом веке во время процедур сидели пациенты, её обхватили, чтобы она не дёргалась вслед за щипцами, и врач начал вытягивать зуб. Это оказалось долгим и нелёгким процессом. Наконец, зуб вышел, и в этот момент у будущей императрицы полила изо рта кровь, а из глаз брызнули слёзы – настолько стало больно. Врач показал ей, что с зубом вырвал кусок десны – именно такого осложнения он и боялся, осматривая зубы женщины. По счастью, в общем и целом нёбо Екатерины не пострадала, оставшись сплошным.
Портрет кисти Алексея Антропова.
Королева Елизавета Беззубая
Английская правительница Елизавета I в юности славилась своей красой. Но, помимо красоты, она обладала страшной любовью к сладкому. Каждый день повара готовили специально для королевы множество сладких десертов на основе желатина, сахара и яичного белка. К этим ингридиентам добавлялись любые подходящие орешки, плоды и семены. Елизавета целый день кидала их в рот – и притом, в отличие от своего современника Ивана Грозного, зубы чистить не любила. Предполагают, что у неё с юности была чувствительная тонкая эмаль, поэтому уходовые процедуры ей были неприятны. Легко догадаться, что бактерии, размножавшиеся на избытке сладкого у неё во рту, очень быстро разрушили эмаль ещё больше, и к тридцати годам буквально все зубы королевы были серьёзно поражены кариесом.
Некоторое время королева во время официальных приёмов клала спереди на зубы полоску белого тонкого батиста, чтобы имитировать здоровую улыбку. Но она теряла не только эмаль, но и сами зубы (не только из-за сладкого, но и из-за токсичности свинцовых белил, которые она так любила). Вскоре, чтобы лицо не выглядело постаревшим из-за отсутствия зубов, она стала носить подушечки во рту. Говорить она стала редко и как можно размереннее, лаконичнее и весомее, чтобы не тратить зря слова, обдавая собеседника запахом из рта. К тому же из-за нехватки зубов её речь, стоило чуток ей ускориться, переставала быть понятной.
Анита Добсон в роли королевы в фильме *Армада*.
В конце концов королеве посоветовали защитные полоскания отваром дуба и защитное же покрытие зубов, вероятно, специальным лаком. Эти защитные меры были известны, но непопулярны – от полоскания зубы становились ядрёного коричневого цвета, а лак был чёрным. Но уж лучше были нарочно зачернёные ровного цвета зубы, чем тёмные, пятнистые и нездоровые на вид. Вслед за королевой чернить зубы стали почти все дамы. Правда, самой королеве чернение и полоскания уже не очень помогли – их надо было применять в самом начале проблем с эмалью. У неё постепенно развились проблемы в ротовой полости и горле, из-за которых она очень страдала и задыхалась.
Кстати, об Иване Грозном – его молочные зубы в большинстве своём сменились очень поздно. Причину этого явление никто не знает. Зато достоверно, что услуги зубных врачей ему не требовались. Он очень боялся болезней полости рта и старательно полоскал и очищал зубы после простых обедов и разудалых попоек. При лечении же зубов других царей обязательно присутствовал специальный человек, надзиравший, чтобы батюшку не отравили, пользуясь тем, что у него беззащитно открыт рот.
Текст: Лилит Мазикина.
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