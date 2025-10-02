Низшая форма жизни: ужасающие условия индонезийских лечебниц для душевнобольных

«Попасть внутрь легко», — говорит нью-йоркский фотограф Андреа Риз. Ее документальный фотопроект раз за разом заставлял девушку открывать двери домов, школ, приютов и лечебниц, где сотни людей существуют в ужасающих условиях, просто потому что считаются сумасшедшими. «Выйти — вот что сложно, — задумчиво продолжает фотограф.

— Я до сих пор не могу покинуть эти места в своих воспоминаниях».Проект Андреа под названием Disorder служит доказательством того, сколько боли можно передать единственным снимком. Фотограф надеется, что серия повысит общественный интерес к нынешнему положению психиатрической помощи в Индонезии.Disorder — зрелище не для слабонервных. Вот женщина протягивает за едой истощенную руку между прутьями решетки, которая лишила ее свободы на 8 лет. Следующий кадр — мальчик, о судьбе которого мы узнаем из описания: «Умер после того, как принял душ». Трагедии здесь — часть страшного существования. Мужчины и женщины проводят свои дни, прикованные цепями, словно собаки, — такое отношение к умалишенным в Индонезии считается нормальным. Повсюду грязь, полнейшая антисанитария. Тем не менее это единственные убежища от стыда и презрения, на которые обречены люди с психическими расстройствами.Всех, кому не помогают лекарства, лечат единственным методом — их заковывают в кандалы или просто сажают за решетку. В Индонезии для обозначения этого способа есть специальный термин — «pasung», который переводится как «ограничение». Метод pasung передавался из поколения в поколение на протяжении веков — местная медицина просто не знает других способов.Лечебница Galuh располагается на окраине Джакарты и является правительственным сооружением Индонезии . Тут принимают всех пациентов, даже тех, чья семья не в состоянии оплатить содержание. Каждые два месяца центр получает определенное количество риса, лапши и растительного масла для больных. Медикаменты не предоставляются.Эви живет в лечебнице более двух лет. Она попала сюда, когда ей было 15 — тогда у нее впервые появились галлюцинации . Ее семья оплачивает проживание.Агус, Лиана и Джармоко содержатся в клетках в Центре нетрадиционной медицины. Владелец «клиники» Джасоно узнал в Джакарте о необычном способе лечения — он ежедневно распыляет на больных воду и поит их специальным травяным отваром. Джасоно уверен, что больным это помогает.Агус поет в своей клетке, сопровождая пение странными танцевальными движениями.Этот центр предлагает убежище для психически больных женщин, а также для беременных и матерей-одиночек, которые были эмоционально травмированы. Как правило, это девочки в возрасте 10 лет, иногда чуть старше. Часто случается так, что матери покидают центр, оставляя детей.Есть несколько школ-интернатов, которые также оказывают помощь душевнобольным. Содержание и лечение в таких местах платное. Методы везде разные, некоторые вызывают недоумение. В колледже боевых искусств силат сейчас содержится около 200 студентов, страдающих психическими расстройствами. Их «лечат» травяными отварами и боевыми уроками. В крайнем случае используют pasung.Шесть лет назад родители Элис поместили ее в исламскую школу-интернат в Мадуре . Здесь пациентов полностью изолируют в маленьких зарешеченных комнатах, мебели и одежды у них нет. Три года назад родители девушки умерли, и теперь ее судьба полностью зависит от владельцев приюта.Мафтуха страдает от тяжелой формы депрессии после того, как муж ушел от нее к другой женщине.40-летний Саймун не может говорить. Он живет в лечебнице уже пять лет. Все это время одна его нога закована в деревянные кандалы.Отец Аннэ уверен, что ей не требуется много еды. Она провела в комнате без окон целых десять лет, не имея возможности выйти наружу. В детстве Аннэ любила бегать. Сейчас она не может даже встать.Некоторые семьи боятся осуждения и, скорее всего, проблем. Он бросают родных, страдающих от психических расстройств, прямо на улицах Индонезии.25-летний Махаммад прошел специальную подготовку. Он помогает женщинам и мужчинам в исцелении. Ритуал длится сутки — пациенты молятся, пьют отвары и входят в гипнотический транс Сайпудин закован в деревянные кандалы уже 9 лет. Он живет в задней комнате собственного дома в Восточной Яве. Ноги мужчины давно атрофировались . По официальным данным, в Индонезии проживает более 19 миллионов человек, страдающих разными формами психических заболеваний. Многие содержатся в лечебницах без определенного диагноза, и неизвестно, смогут ли они когда-нибудь покинуть эти места.