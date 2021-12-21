Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

У вас уже есть новогоднее настроение? Если нет, тогда точно нужно что-то менять! Предлагаем начать с самого простого – украсить свой дом, чтобы полноценно погрузиться в волшебную атмосферу.



1. Красочные носки Санты

2. Потрясающие наклейки

3. Шикарные подвесные поделки и игрушки

4. Невероятные венки

5. Поздравительные надписи

6. Отличные светящиеся гирлянды

7. Креативная елка

8. Прекрасная карамельная трость

9. Любимые фотографии прошедшего года

10. Роскошные снежинки

Носки Санта-Клауса – это отличный декор для квартиры. И камин в этом случае совсем не нужен. Эти детали можно легко прикрепить к любой стене, а рядом сделать красивую елочку.Самый простой и всегда красивый вариант украшения стен – это наклейки. Сейчас можно найти разнообразные варианты, которые классно смотрятся на любой поверхности.Многие декоративные детали на новогоднюю тему можно создать своими руками. Некоторые сами вырезают снежинки, другие украшают окна рисунками из зубной пасты. Также волшебно смотрятся разноплановые гирлянды из елочных игрушек и других новогодних элементов.Симпатичные венки на входной двери – это классика в сфере украшений на Новый год. Такие венки продаются уже собранными, вам остаётся только найти для них подходящее место. А если есть настроение, тогда придумайте и смастерите свой уникальный венок из подручных материалов.Чтобы каждое утро просыпаться с хорошим настроением и с нетерпением ждать новогодней ночи, можно украсить свои стены надписями в подходящей тематике.Дополнительно развешивайте рядом мишуру или дождик. Потом такая стена станет отличной фотозоной.В Новый год без разноцветных гирлянд точно никак нельзя создать нужную атмосферу в доме. Светящиеся лампочки можно повесить не только на елку, но и украсить ими любую стену, мебель, камин.Кто сказал, что без настоящей живой елки Нового года не будет? Если вы не любите осыпанные иголки или не видите в искусственном дереве ничего красивого, тогда просто сделайте елку из наклеек. Креативно выглядит вариант с оригинальными надписями.Только перед тем, как решите украсить квартиру карамельными палочками, убедитесь, что дети их не съедят сразу же, так и не дождавшись праздника.Перед Новым годом традиционно все люди подводят итоги. При помощи фотографий это сделать становится гораздо проще. Чтобы и другие увидели все ваши достижения и приятные моменты, стоит прикрепить снимки на гирлянду и украсить ей одну из свободных стен.Снежинки из поролона, бумаги или картона – это легкий вариант для украшения дома к празднику. Если не умеете вырезать, тогда посмотрите мастер-класс в интернете. Там вы найдете множество волшебных вариантов снежинок.Праздничное настроение нужно поднимать самостоятельно. Проще всего окунуться в новогоднюю атмосферу можно при помощи волшебного декора, особенно если вы будете делать украшения своими руками.