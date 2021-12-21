Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

У вас уже есть новогоднее настроение? Если нет, тогда точно нужно что-то менять! Предлагаем начать с самого простого – украсить свой дом, чтобы полноценно погрузиться в волшебную атмосферу.
1. Красочные носки Санты
Носки Санта-Клауса – это отличный декор для квартиры. И камин в этом случае совсем не нужен. Эти детали можно легко прикрепить к любой стене, а рядом сделать красивую елочку.
2. Потрясающие наклейки
Самый простой и всегда красивый вариант украшения стен – это наклейки. Сейчас можно найти разнообразные варианты, которые классно смотрятся на любой поверхности.
3. Шикарные подвесные поделки и игрушки
Многие декоративные детали на новогоднюю тему можно создать своими руками. Некоторые сами вырезают снежинки, другие украшают окна рисунками из зубной пасты. Также волшебно смотрятся разноплановые гирлянды из елочных игрушек и других новогодних элементов.
4. Невероятные венки
Симпатичные венки на входной двери – это классика в сфере украшений на Новый год. Такие венки продаются уже собранными, вам остаётся только найти для них подходящее место. А если есть настроение, тогда придумайте и смастерите свой уникальный венок из подручных материалов.
5. Поздравительные надписи
Чтобы каждое утро просыпаться с хорошим настроением и с нетерпением ждать новогодней ночи, можно украсить свои стены надписями в подходящей тематике. Дополнительно развешивайте рядом мишуру или дождик. Потом такая стена станет отличной фотозоной.
6. Отличные светящиеся гирлянды
В Новый год без разноцветных гирлянд точно никак нельзя создать нужную атмосферу в доме. Светящиеся лампочки можно повесить не только на елку, но и украсить ими любую стену, мебель, камин.
7. Креативная елка
Кто сказал, что без настоящей живой елки Нового года не будет? Если вы не любите осыпанные иголки или не видите в искусственном дереве ничего красивого, тогда просто сделайте елку из наклеек. Креативно выглядит вариант с оригинальными надписями.
8. Прекрасная карамельная трость
Только перед тем, как решите украсить квартиру карамельными палочками, убедитесь, что дети их не съедят сразу же, так и не дождавшись праздника.
9. Любимые фотографии прошедшего года
Перед Новым годом традиционно все люди подводят итоги. При помощи фотографий это сделать становится гораздо проще. Чтобы и другие увидели все ваши достижения и приятные моменты, стоит прикрепить снимки на гирлянду и украсить ей одну из свободных стен.
10. Роскошные снежинки
Снежинки из поролона, бумаги или картона – это легкий вариант для украшения дома к празднику. Если не умеете вырезать, тогда посмотрите мастер-класс в интернете. Там вы найдете множество волшебных вариантов снежинок.
Праздничное настроение нужно поднимать самостоятельно. Проще всего окунуться в новогоднюю атмосферу можно при помощи волшебного декора, особенно если вы будете делать украшения своими руками.
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