С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Пандемия давно закончилась. Автор видимо ни как не может отойти от новогоднего запоя 2026-го, и потерялся во времени.Как живут русские...
  • герман писарев
    Автор, ты су...а продажная.16 детских фото с...
  • Александр Хироников
    Что про кошек? Задвоили про женщин. Дискриминация однако домашних животных.Любопытные факты ...

Пленники льдов Антарктики

Когда в далеком 1914 году Эрнест Шеклтон решил покорить Антарктику, он и не подозревал на какие лишения и несчастья он подвергает себя и свою команду. Корабль намертво был скован толстыми льдинами, и команде ничто не оставалось, как зимовать среди бескрайних морозных просторов. Но это было еще не самое страшное.

Команда, как могла, развлекала себя настольными играми, постановками спектаклей и игрой на инструментах. Самые захватывающие приключения начались тогда, когда судно разрушилось…

Пленники льдов Антарктики

Эрнест Шеклтон, начальник Имперской трансантарктической экспедиции.

Южный полюс был достигнут за несколько лет до этого Руалем Амундсеном, поэтому Шеклтон поставил перед собой более амбициозную цель: высадка на Антарктиде и преодоление 1800 миль по всему континенту через Южный полюс. Свое начинание он назвал Имперской трансантарктической экспедицией.

При поддержке корабля, следующего к дальней стороне ледового континента для закладки складов провианта, Шеклтон со специально подобранным экипажем в количестве 28 человек отплыл из Буэнос-Айреса к острову Южная Георгия и морю Уэдделла, известному как «Ледяной мешок».

Пленники льдов Антарктики

Фотограф Фрэнк Херли.

Пленники льдов Антарктики

Третий помощник капитана регулирует сигнальные флаги «Эндьюранса».

Пленники льдов Антарктики

Кильватер «Эндьюранса» во время перехода через ледовое море Уэдделла.

Пленники льдов Антарктики

Экипаж пытается расчистить путь во льдах для «Эндьюранса».

Пленники льдов Антарктики

Пленники льдов Антарктики

Вскоре судно столкнулось с неожиданно высокой плотностью льдин. После более чем двух месяцев борьбы «Эндьюранс» был безнадежно скован льдами.

В грандиозный план экспедиции были внесены изменения: новая цель состояла в подготовке к проведению зимы среди торосов.
Ездовых собак переселили с корабля на лед, а корабль превратили в зимовочный лагерь. Для поддержания боевого духа экипаж осуществлял обязательные лыжные прогулки и ставил в помещении любительские спектакли.

Фрэнк Херли, фотограф экспедиции, развлекал себя прогулками вокруг корабля, снимая драматические композиции из заблокированного судна и ледовых образований. В темной комнате, рядом с двигателем судна, он мастерски обрабатывал свои стеклянные негативы в почти замерзших химреактивах, отчего неимоверно страдала кожа кончиков его пальцев.

Пленники льдов Антарктики

Солнце над «Эндьюрансом» после мрака зимы.

Пленники льдов Антарктики

Пленники льдов Антарктики

Боцман Джон Винсент чинит сеть на «Эндьюрансе».

Пленники льдов Антарктики

«Эндьюранс», скованный льдами.

Пленники льдов Антарктики

Экипаж перемещает собак на лед.

Пленники льдов Антарктики

Физик Джеймс Реджинальд возле своей обсерватории.

Пленники льдов Антарктики

Фотограф Фрэнк Херли взобрался на мачту.

Пленники льдов Антарктики

Фрэнк Уорсли, капитан «Эндьюранса».

Пленники льдов Антарктики

Штурман Хьюберт Хадсон с птенцами императорских пингвинов.

Пленники льдов Антарктики

Второй помощник капитана Том Крин со щенками ездовых собак.

Пленники льдов Антарктики

Кок Чарльз Грин разделывает пингвина для ужина.

Пленники льдов Антарктики

Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции.

Пленники льдов Антарктики

Лайонел Гринстрит, первый помощник капитана.

Пленники льдов Антарктики

Вечерние развлечения в «Ритце» на борту «Эндьюранса».

Пленники льдов Антарктики

Турнир по стрижке на борту «Эндьюранса».

Пленники льдов Антарктики

Оснастка «Эндьюранса», покрытая льдом.

Пленники льдов Антарктики

«Эндьюранс» на рассвете.

Пленники льдов Антарктики

Пленники льдов Антарктики

Экипаж играет в игры и на музыкальных инструментах, чтобы скоротать время.

Пленники льдов Антарктики

Экипаж играет в футбол на льду возле «Эндьюранса».

Пленники льдов Антарктики

«Эндьюранс» ночью, освещенный фонарем.

Пленники льдов Антарктики

В субботу вечером тост за «любимых и жен».

Пленники льдов Антарктики

Биолог Роберт Кларк и геолог Джеймс Уорди в своей каюте.

Пленники льдов Антарктики

Экипаж тащит свежий лед для воды.

Пленники льдов Антарктики

Пленники льдов Антарктики

Ездовая собака Старый Боб.

Пленники льдов Антарктики

Ездовая собака Люпоид.

Пленники льдов Антарктики

Пленники льдов Антарктики

«Ледяные цветы», образовавшиеся на льду возле «Эндьюранса».

Пленники льдов Антарктики

Джеймс Уорди, Альфред Читэм и Александр Маклин моют полы в «Ритце» на борту «Эндьюранса».

Пленники льдов Антарктики

Художник Джордж Марстон.

Пленники льдов Антарктики

Между тем корабль продолжал дрейфовать вместе со льдинами вокруг него. 27 октября 1915 года судно был сжато до предела и Шеклтон дал приказ покинуть «Эндьюранс». Из-за ограниченной вместимости саней по объему и весу он также приказал убить четырех самых слабых ездовых собак, щенков и кота плотника Гарри Макниша.

Фотографу Херли удалось спасти с корабля свои фотопластины, однако ему пришлось оставить только 120 лучших из них, а остальные 400 — разбить. Также он уничтожил свои громоздкие камеры, сохранив только Vest Pocket Kodak и несколько рулонов пленки.

После непродолжительной попытки похода экипаж построил лагерь на льду, продолжая извлекать запасы и спасательные шлюпки из «Эндьюранса», пока, наконец, 21 ноября корабль полностью не затонул. После неудавшегося второго похода был основан «Лагерь терпения», в котором команда прожила более трех месяцев.

Пленники льдов Антарктики

Крен «Эндьюранса», сжимаемого двигающимися льдинами.

Пленники льдов Антарктики

Пленники льдов Антарктики

Пленники льдов Антарктики

Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции, созерцает затонувший «Эндьюранс».

Пленники льдов Антарктики

Собаки команды ищут выход на землю среди льдов.

Пленники льдов Антарктики

Члены экипажа тащат одну из спасательных шлюпок по льду после потери «Эндьюранса».

Запасы продуктов таяли на глазах. Были съедены остальные собаки, но тем не менее 28 человек продолжали дрейфовать. Хотя вдалеке была видна земля, она оставалась недоступной из-за нагромождения льдов.

8 апреля 1916 года льдина, на которой они жили, стала раскалываться. Команда срочно погрузилась на три спасательные шлюпки и начала двигаться по предательскому лабиринту среди льдов в направлении того места, которое они считали форпостом китобойного промысла.

Примерно через неделю они высадились на скалистый утес острова Элефант, населенного только пингвинами и тюленями. Это было их первое ощущение земли за 497 дней, но на этом путешествие не закончилось.

Пленники льдов Антарктики

Пляж на острове Элефант, где экспедиция создала свой лагерь.

Ближайшим реально достижимым населенным пунктом была китобойная база на острове Южная Георгия, расстояние до которой составляло 920 миль. Подготовив спасательную шлюпку «Джеймс Кэйрд» к длительному переходу, 24 апреля 1916 года Шеклтон вместе с пятью членами экипажа отправился в экспедицию. Он знал, что, если они не достигнут цели через месяц, их участь будет предрешена.

Остальные члены команды остались на острове Элефант, построив импровизированный приют из двух оставшихся шлюпок.

Пленники льдов Антарктики

24 апреля 1916 года. «Джеймс Кэйрд» отправляется с Элефанта, чтобы достичь острова Южная Георгия.

За 14 дней изнурительного перехода экипаж «Джеймса Кэйрда» пережил ураганный ветер, чудовищные волны и изнурительные замерзающие брызги. Маленькая лодка, полностью покрытая льдом, постоянно грозила опрокинуться.

Наконец, они добрались до южного побережья острова Южная Георгия. Мужчины были полностью истощены, а лодка почти затонула.

Оставалось одно последнее препятствие: поселения людей находились на северной стороне острова. В одном заключительном порыве Шеклтон и еще двое человек совершили безостановочный переход длительностью 36 часов, сумев пересечь горную и неизведанную местность острова.

Пленники льдов Антарктики

Экспедиция прощается с экипажем «Джеймса Кэйрда», который отправился к острову Южная Георгия в поисках спасения.

20 мая они, наконец, достигли цивилизации. Еще три месяца им понадобилось, чтобы вернуться на окруженный льдами остров Элефант, а 30 августа 1916 года вся команда «Эндьюранса» была полностью эвакуирована.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх