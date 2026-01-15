Пленники льдов Антарктики

Когда в далеком 1914 году Эрнест Шеклтон решил покорить Антарктику, он и не подозревал на какие лишения и несчастья он подвергает себя и свою команду. Корабль намертво был скован толстыми льдинами, и команде ничто не оставалось, как зимовать среди бескрайних морозных просторов. Но это было еще не самое страшное.

Команда, как могла, развлекала себя настольными играми , постановками спектаклей и игрой на инструментах. Самые захватывающие приключения начались тогда, когда судно разрушилось…Эрнест Шеклтон, начальник Имперской трансантарктической экспедиции.Южный полюс был достигнут за несколько лет до этого Руалем Амундсеном, поэтому Шеклтон поставил перед собой более амбициозную цель: высадка на Антарктиде и преодоление 1800 миль по всему континенту через Южный полюс. Свое начинание он назвал Имперской трансантарктической экспедицией.При поддержке корабля, следующего к дальней стороне ледового континента для закладки складов провианта, Шеклтон со специально подобранным экипажем в количестве 28 человек отплыл из Буэнос-Айреса к острову Южная Георгия и морю Уэдделла, известному как «Ледяной мешок».Фотограф Фрэнк Херли.Третий помощник капитана регулирует сигнальные флаги «Эндьюранса».Кильватер «Эндьюранса» во время перехода через ледовое море Уэдделла.Экипаж пытается расчистить путь во льдах для «Эндьюранса».Вскоре судно столкнулось с неожиданно высокой плотностью льдин. После более чем двух месяцев борьбы «Эндьюранс» был безнадежно скован льдами.В грандиозный план экспедиции были внесены изменения: новая цель состояла в подготовке к проведению зимы среди торосов.Ездовых собак переселили с корабля на лед, а корабль превратили в зимовочный лагерь. Для поддержания боевого духа экипаж осуществлял обязательные лыжные прогулки и ставил в помещении любительские спектакли.Фрэнк Херли, фотограф экспедиции, развлекал себя прогулками вокруг корабля, снимая драматические композиции из заблокированного судна и ледовых образований. В темной комнате, рядом с двигателем судна, он мастерски обрабатывал свои стеклянные негативы в почти замерзших химреактивах, отчего неимоверно страдала кожа кончиков его пальцев.Солнце над «Эндьюрансом» после мрака зимы.Боцман Джон Винсент чинит сеть на «Эндьюрансе».«Эндьюранс», скованный льдами.Экипаж перемещает собак на лед.Физик Джеймс Реджинальд возле своей обсерватории.Фотограф Фрэнк Херли взобрался на мачту.Фрэнк Уорсли, капитан «Эндьюранса».Штурман Хьюберт Хадсон с птенцами императорских пингвинов Второй помощник капитана Том Крин со щенками ездовых собак.Кок Чарльз Грин разделывает пингвина для ужина.Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции.Лайонел Гринстрит, первый помощник капитана.Вечерние развлечения в «Ритце» на борту «Эндьюранса». Турнир по стрижке на борту «Эндьюранса».Оснастка «Эндьюранса», покрытая льдом.«Эндьюранс» на рассвете.Экипаж играет в игры и на музыкальных инструментах, чтобы скоротать время.Экипаж играет в футбол на льду возле «Эндьюранса».«Эндьюранс» ночью, освещенный фонарем.В субботу вечером тост за «любимых и жен».Биолог Роберт Кларк и геолог Джеймс Уорди в своей каюте.Экипаж тащит свежий лед для воды.Ездовая собака Старый Боб.Ездовая собака Люпоид.«Ледяные цветы», образовавшиеся на льду возле «Эндьюранса».Джеймс Уорди, Альфред Читэм и Александр Маклин моют полы в «Ритце» на борту «Эндьюранса».Художник Джордж Марстон. Между тем корабль продолжал дрейфовать вместе со льдинами вокруг него. 27 октября 1915 года судно был сжато до предела и Шеклтон дал приказ покинуть «Эндьюранс». Из-за ограниченной вместимости саней по объему и весу он также приказал убить четырех самых слабых ездовых собак, щенков и кота плотника Гарри Макниша.Фотографу Херли удалось спасти с корабля свои фотопластины, однако ему пришлось оставить только 120 лучших из них, а остальные 400 — разбить. Также он уничтожил свои громоздкие камеры, сохранив только Vest Pocket Kodak и несколько рулонов пленки.После непродолжительной попытки похода экипаж построил лагерь на льду, продолжая извлекать запасы и спасательные шлюпки из «Эндьюранса», пока, наконец, 21 ноября корабль полностью не затонул. После неудавшегося второго похода был основан «Лагерь терпения», в котором команда прожила более трех месяцев.Крен «Эндьюранса», сжимаемого двигающимися льдинами.Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции, созерцает затонувший «Эндьюранс».Собаки команды ищут выход на землю среди льдов.Члены экипажа тащат одну из спасательных шлюпок по льду после потери «Эндьюранса».Запасы продуктов таяли на глазах. Были съедены остальные собаки, но тем не менее 28 человек продолжали дрейфовать. Хотя вдалеке была видна земля, она оставалась недоступной из-за нагромождения льдов.8 апреля 1916 года льдина, на которой они жили, стала раскалываться. Команда срочно погрузилась на три спасательные шлюпки и начала двигаться по предательскому лабиринту среди льдов в направлении того места, которое они считали форпостом китобойного промысла.Примерно через неделю они высадились на скалистый утес острова Элефант, населенного только пингвинами и тюленями. Это было их первое ощущение земли за 497 дней, но на этом путешествие не закончилось.Пляж на острове Элефант, где экспедиция создала свой лагерь.Ближайшим реально достижимым населенным пунктом была китобойная база на острове Южная Георгия, расстояние до которой составляло 920 миль. Подготовив спасательную шлюпку «Джеймс Кэйрд» к длительному переходу, 24 апреля 1916 года Шеклтон вместе с пятью членами экипажа отправился в экспедицию. Он знал, что, если они не достигнут цели через месяц, их участь будет предрешена.Остальные члены команды остались на острове Элефант, построив импровизированный приют из двух оставшихся шлюпок.24 апреля 1916 года. «Джеймс Кэйрд» отправляется с Элефанта, чтобы достичь острова Южная Георгия.За 14 дней изнурительного перехода экипаж «Джеймса Кэйрда» пережил ураганный ветер, чудовищные волны и изнурительные замерзающие брызги. Маленькая лодка, полностью покрытая льдом, постоянно грозила опрокинуться.Наконец, они добрались до южного побережья острова Южная Георгия. Мужчины были полностью истощены, а лодка почти затонула.Оставалось одно последнее препятствие: поселения людей находились на северной стороне острова. В одном заключительном порыве Шеклтон и еще двое человек совершили безостановочный переход длительностью 36 часов, сумев пересечь горную и неизведанную местность острова.Экспедиция прощается с экипажем «Джеймса Кэйрда», который отправился к острову Южная Георгия в поисках спасения.20 мая они, наконец, достигли цивилизации. Еще три месяца им понадобилось, чтобы вернуться на окруженный льдами остров Элефант, а 30 августа 1916 года вся команда «Эндьюранса» была полностью эвакуирована.