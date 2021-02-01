Что можно приготовить из цветной капусты: 5 блюд не хуже ресторанных

Несмотря на все полезные свойства цветной капусты, большинство попросту не употребляет её в пищу, заменяя обычной белокочанной. Очень зря. Из соцветий этой капусты можно приготовить практически всё что угодно: от классических супов/борщей до изысканных блюд, которые понравятся всему семейству, а также будут оценены теми, кто следит за своим здоровье и фигурой.
1. Суп-пюре
Суп-пюре из цветной капусты. \ Фото: clickpoftabuna.ro.
Суп-пюре из цветной капусты готовится менее часа. А его главным секретом, усиливающим вкусовые качества, является соевое молоко и овощной бульон. Именно они делают это блюдо одновременно диетическим и питательным.
Ингредиенты:
• Капуста цветная среднего размера - 1 головка;
• Молоко соевое - 300 мл;
• Бульон овощной - 300 мл;
• Шафран - на кончике ч.л;
• Петрушка свежая - 5-8 веточек;
• Соль морская - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Лёгкий диетический суп из цветной капусты. \ Фото: hayatveinsan1.com.
Способ приготовления:
• Соевое молоко смешать с овощным бульоном;
• Добавить шафран;
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• И разобрать на соцветия;
• Затем отправить в кастрюлю с молочно-овощным бульоном;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь;
• И варить 15-20 минут;
• Посолить, поперчить;
• Перемешать и отправить в чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• Разлить в глубокие тарелки;
• Перед подачей украсить мелкорубленной петрушкой и соцветиями отваренной цветной капусты;
• Подавать с гренками или сухариками.
2. Лазанья
Лазанья с цветной капустой. \ Фото: google.com.ua.
Многие из нас привыкли к классической лазанье, но что если привычные для классики ингредиенты заменить цветной капустой, приправленной корицей и острым красным перцем?
Ингредиенты:
• Капуста цветная крупная - 3/4 части кочана;
• Листья для лазаньи (готовые) - 200-225 г;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Красный перец (хлопья) - 1-2 ч.л;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Рикотта - 220 г;
• Пармезан тёртый - 100-150 г;
• Овощной/куриный бульон - 2-3 ст.л;
• Соус маринара - 2-3 стакана;
• Корица - 1 щепотка.
Очень вкусная лазанья. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Разобрать на соцветия;
• Нарезать средним кубиком;
• Отправить в миску;
• Заправить оливковым маслом;
• Поперчить и посолить;
• Тщательно перемешать;
• Выложить на противень для запекания (предварительно застелить пергаментом);
• Отправить в разогретую до 230 градусов духовку;
• Запекать примерно 15-20 минут (через 10 минут перевернуть кусочки капусты);
• Достать из духовки;
• Посыпать острым красным перцем;
• Перемешать и убрать в сторону;
• Рикотту смешать с овощным бульоном;
• Добавить корицу;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• Прямоугольную форму для запекания смазать маслом;
• На дно положить ложку томатной пасты или соуса;
• Разровнять;
• После выложить слой листов лазаньи;
• Смазать рикоттой;
• Сверху выложить слой цветной капусты;
• Смазать томатным соусом или пастой;
• Посыпать слоем пармезана;
• Повторить всё то же;
• Затем накрыть форму фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут;
• После снять фольгу;
• Оставить лазанью на 5-10 минут в духовке до образования золотистой корочки;
• Затем достать из духовки;
• Дать настояться 10 минут;
• Перед подачей нарезать равномерными кусками.
3. Салат Цезарь
Салат Цезарь от Джейми Оливера. \ Фото: pinterest.com.
Практически каждый знаком с салатом «Цезарь». Но мало кто знает о том, что его можно приготовить, например, с цветной капустой и анчоусами. Странное сочетание ингредиентов, неправда ли? Но если верить гуру кулинарии Джейми Оливеру, то блюдо получается пальчики оближешь.
Ингредиенты:
• Куриное филе среднего размера - 2 шт;
• Анчоусы в масле (филе) - 2 шт;
• Пармезан - 15 г;
• Лимон - 1 шт;
• Натуральный йогурт - 4 ст.л. с верхом;
• Английская горчица - 1/2 часть ч.л;
• Вустерский соус - 1 ч.л;
• Винный белый уксус;
• Оливковое масло (первый отжим);
• Лук красный маленький - 1 шт;
• Салат ромэн - 1 кочанчик;
• Розмарин свежий - 1 веточка;
• Хлеб цельнозерновой - 1 ломтик (толщиной 1,5-2 см).
Необычный салат Цезарь. \ Фото: foodnessgracious.com.
Способ приготовления:
• Цедру лимона натереть на мелкой тёрке;
• Пармезан натереть на крупной тёрке;
• Пересыпать в глубокую миску;
• Смешать с цедрой лимона;
• Анчоусы нарезать средним кубиком;
• Смешать с горчицей, вустерским соусом и йогуртом;
• Лимонный сок смешать со столовой ложкой уксуса и двумя столовыми ложками оливкового масла;
• Хорошо перемешать;
• В получившуюся заправку добавить измельчённый лук;
• Капусту вымыть;
• Хорошо просушить;
• Разобрать на соцветия;
• И очень мелко их нарезать;
• Листья салата измельчить и добавить вместе с соцветиями капусты в соус к луку;
• Важно! Не перемешивать до подачи на стол;
• Масло разогреть на сковородке;
• Выложить веточку розмарина и ломтики равномерно нарезанного куриного филе;
• Обжарить со всех сторон до образования лёгкой золотистой корочки;
• Хлеб нарезать кубиками;
• Обжарить на масле, где жарилась курица;
• Все получившиеся ингредиенты смешать между собой в глубокой миске;
• Заправить соусом;
• Посыпать сухариками;
• И подать к столу.
4. Запечённая цветная капуста
Запечённая цветная капуста. \ Фото: econet.ru.
Румяная, пикантная и невероятно вкусная цветная капуста, запечённая целиком в духовке с чесноком и сыром – блюдо, перед которым вряд ли кто-то сможет устоять.
Ингредиенты:
• Цветная капуста среднего размера - 1 головка;
• Твёрдый сыр - 50 г;
• Масло сливочное - 60 г;
• Цедра лимона (тёртая) - 1 ч.л;
• Чеснок - 1-2 зубчика;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Пикантная цветная капуста. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Капусту хорошо вымыть;
• Просушить полотенцами;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Кочан капусты выложить в глубокую форму для запекания;
• Масло растопить;
• Смешать с пропущенным через пресс чесноком, измельчённой петрушкой;
• Посолить, поперчить;
• Всё перемешать;
• Получившейся смесью смазать цветную капусту;
• Плотно накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на полчаса;
• Затем достать капусту, снять фольгу;
• Отправить вновь в духовку;
• Через 15 минут посыпать сыром;
• Вновь отправить в духовку на 3-5 минут;
• Готовую капусту перед подачей нарезать равномерными кусками;
• Можно подавать со сметаной, лимонным соусом или со свежей зеленью.
5. Запечённая цветная капуста с яйцами
Запечённая цветная капуста с яйцами, майонезом и сметаной. \ Фото: 1000.menu.
Цветная капуста под соусом из сметаны и майонеза, запечённая в духовке с яйцами – ещё одно блюдо, которое стоит попробовать приготовить. Нежное и ароматное, оно придётся по вкусу всему семейству, а ещё, его можно подавать как самостоятельную закуску или же с гарниром из отварного картофеля, белого риса.
Ингредиенты:
• Цветная капуста среднего размера - 1 шт;
• Сыр твёрдый - 150 г;
• Яйца - 2 шт;
• Сметана средней жирности - 3-4 ст.л;
• Майонез средней жирности - 2-3 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Масло растительное - 1 ст.л.
Цветная капуста под сыром. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Капусту хорошо вымыть и тщательно просушить;
• Затем разобрать на соцветия;
• И отварить в слегка подсоленной воде 5-7 минут;
• Слить воду;
• Остудить;
• Яйца взбить;
• Смешать со сметаной и майонезом;
• Посолить, поперчить;
• Перемешать и вновь взбить до однородной массы;
• Форму для запекания смазать маслом;
• И выложить в неё соцветия капусты;
• Сверху равномерно залить получившимся соусом;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Щедро посыпать сверху;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Подавать тёплой, холодной, с гарниром или без.
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