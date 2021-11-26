Озон отзывы + Промокод на Первый заказ 300 баллов. Реферальная программа Озон: что это?

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я попытаюсь рассказать Вам, о реферальной программе ОЗОН в которую я вступила в октябре 2021 года, то есть почти 2 месяца назад. Перед тем, как стать рефералом OZON, я прочитала много отзывов в интернете, много хороших и не очень хороших. Но все таки решила рискнуть, тем более подумала, что терять нечего, вложений никаких не надо, кроме 2500 рублей в месяц ( это одно из обязательных условий реферальной программы). Но это была не проблема, так как уже в течении 2 лет, в нашей семье, ежемесячно, мы делали покупки на Озон от 3000 до 5000 рублей.

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Сказать, что перед вступлением в реферальную программу Озон я немного сомневалась и не верила, это да...

Но за эти 2 месяца увидев те результаты к которым пришли, абсолютно не пожалела! Скрины, доходов за октябрь 2021 год (ноябрь еще не закончился), я прикрепляю ниже в статье.

Преимущества менеджера реферальной программы Озон

Сколько платит реферальная программа Ozon?

Секретный бонус SECRET Озон Скидки доступны на секретной странице, подробности на странице. Пользуясь данной инструкцией, Вы сможете приобрести товары в разных категориях предложенными способами.

Реферальная программа Озон

Именитый бренд, которому доверяют; Быстрая регистрация; Удобный личный кабинет.

Но также присутствует и минус — необходимо тратить 2500+ рублей в течение месяца, чтобы зарабатывать по рефералке.

Как это работает?

Зарегистрироваться в партнерке от Озон Перейдите на лендинг партнерки по нашей кнопке. Зарегистрируйтесь. Начните тратить 2500 рублей в месяц в Ozon. Привлекайте новых клиентов и зарабатывайте баллы, которые можно обменять на рубли. Тратьте баллы на покупки, но не более 99%.

Условия работы

Вы получите 500 баллов за нового клиента, а также до 6% — ребиллов. 3% — кэшбек баллами от ваших покупок.

Ребиллы — отчисления с повторных заказов.

Калькулятор доходности партнерки

В личном кабинете имеется калькулятор доходности.

Обратите внимание: если сумма личных покупок не превышает 2500 рублей, то вы не будете получать доход от реферальной программы!

Кто такой менеджер ОЗОН и как им стать?

Как заработать на партнерской программе Ozon?

Регистрация не займет много времени! Главное условие — это сумма трат 2500+ рублей на клиентском аккаунте.

Реферальный код

В личном кабинете, в меню слева, вы найдете рефкод и партнерскую ссылку, которые необходимо продвигать. При переходе по рефссылке, новым клиентам не нужно вводить промо-код. Последний нужен в тех форматах рекламы, где невозможно предоставить ссылку зрителю или читателю.

Статистика реферальной программы Ozon

Также присутствует таблица с краткой сводкой по статистике. По данной таблице вы сможете проанализировать эффективность рекламных кампаний и сколько было заработано за месяц, а также сравнить доходность каждого месяца в году!

Группа реферальной программы Озон

Для партнеров Ozon’a существует закрытая группа VK, в которой люди обмениваются опытом. Еще здесь объявляются конкурсы и акции — и у вас есть возможность попасть в шапку сообщества, если вы усердно работаете в качестве менеджера!

Как набрать рефералов Ozon?

Собственный сайт — это бесплатный источник трафика. Разместите баннер или пишите статьи по подборкам товаров с Ozon — это не требует затрат на запуск рекламных кампаний.

Telegram-каналы по халяве или интересным товарам могут принести немало трафика по вашей реферальной ссылке.

VK-группы по той же тематике приносят доход при регулярной публикации интересных товаров.

Instagram — создайте страницу с интересными товарами или интерьерами и укажите ссылку на профиль.

YouTube дает много бесплатного трафика, если привлекать клиентов при помощи серых каналов. Размещайте чужие обзоры на товары и вставляйте промокод в видео, а также ссылку — в описание.

Выплаты

На заработанные баллы вы можете оплачивать товары, но не более 99% от стоимости заказа!

Итог

Реферальная программа Ozon — это отличная возможность сэкономить на покупках в больших масштабах, так как за покупки можно будет платить не более 1% — это практически бесплатно!

Кешбэк 5% и выше при оплате Ozon.Card

Кто часто совершает покупки в интернет-магазине Озон, то для экономии средств рекомендуем завести дебетовую карту Ozon.Card — системы MasterCard.

Основные преимущества карты.

Кэшбэк 15% при оплате Ozon Card ко дню рождения.1. Кэшбэк 5% за все товары при покупках на Ozon.ru До 25% по акциям и у внешних партнёров 1% на остальные покупки вне Ozon Бесплатное обслуживание карты на весь срок 1 балл = 1 рубль. Оплачивайте баллами товары и доставку, полностью или частично. За каждый товар в корзине достаточно заплатить 1 рубль, остальное можно оплатить баллами. До 10 000 баллов в месяц. В течение месяца вы можете накопить до 10 000 баллов и потратить их на Ozon. Свыше 10 млн товаров с кэшбэком 5%. Оплачивайте покупки Ozon Card и получайте кэшбэк 5% за покупки на Ozon Удобный интернет-банк и приложение. Пополнение карты, оплата сервисов, онлайн-переводы на карты. Поддержка Apple Pay и Google Pay.

Эксклюзивные условия и цены для покупателей со статусом Ozon Premium на 12 месяцев

1. Бесплатная доставка Курьер доставим Вам заказ в нужный Вам адрес или в пункты выдачи или почтоматы. 2. Эксклюзивные цены У Вас появится доступ к специальным предложениям по супернизким ценам. 3. Удобный возврат Вам дается целых 3 дня на проверку того, все ли пришло в нужном состоянии. И очень важное — 60 дней на возврат товара по любой причине. 4. Приоритетная линия поддержки Для подписчиков Ozon Premium есть привилегия, которая позволяет получать ответы быстрее от технической поддержки интернет-магазина Озон.

До новых встреч! Если возникнут вопросы, обязательно пишите в комментариях, лучше, через форму Фейсбук :)