Озон отзывы + Промокод на Первый заказ 300 баллов. Реферальная программа Озон: что это?

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я попытаюсь рассказать Вам, о реферальной программе ОЗОН в которую я вступила в октябре 2021 года, то есть почти 2 месяца назад. Перед тем, как стать рефералом OZON, я прочитала много отзывов в интернете, много хороших и не очень хороших. Но все таки решила рискнуть, тем более подумала, что терять нечего, вложений никаких не надо, кроме 2500 рублей в месяц ( это одно из обязательных условий реферальной программы). Но это была не проблема, так как уже в течении 2 лет, в нашей семье, ежемесячно, мы делали покупки на Озон от 3000 до 5000 рублей.
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Сказать, что перед вступлением в реферальную программу Озон я немного сомневалась и не верила, это да...
Но за эти 2 месяца увидев те результаты к которым пришли, абсолютно не пожалела! Скрины, доходов за октябрь 2021 год (ноябрь еще не закончился), я прикрепляю ниже в статье.
Преимущества менеджера реферальной программы Озон
Сколько платит реферальная программа Ozon?
Секретный бонус SECRET Озон
Скидки доступны на секретной странице, подробности на странице. Пользуясь данной инструкцией, Вы сможете приобрести товары в разных категориях предложенными способами.
Реферальная программа Озон
- Именитый бренд, которому доверяют;
- Быстрая регистрация;
- Удобный личный кабинет.
Но также присутствует и минус — необходимо тратить 2500+ рублей в течение месяца, чтобы зарабатывать по рефералке.
Как это работает?
- Зарегистрироваться в партнерке от Озон
- Перейдите на лендинг партнерки по нашей кнопке.
- Зарегистрируйтесь.
- Начните тратить 2500 рублей в месяц в Ozon.
- Привлекайте новых клиентов и зарабатывайте баллы, которые можно обменять на рубли.
- Тратьте баллы на покупки, но не более 99%.
Условия работы
Вы получите 500 баллов за нового клиента, а также до 6% — ребиллов. 3% — кэшбек баллами от ваших покупок.
Ребиллы — отчисления с повторных заказов.
Калькулятор доходности партнерки
В личном кабинете имеется калькулятор доходности.
Обратите внимание: если сумма личных покупок не превышает 2500 рублей, то вы не будете получать доход от реферальной программы!
Кто такой менеджер ОЗОН и как им стать?
Как заработать на партнерской программе Ozon?
Регистрация не займет много времени! Главное условие — это сумма трат 2500+ рублей на клиентском аккаунте.
Реферальный код
В личном кабинете, в меню слева, вы найдете рефкод и партнерскую ссылку, которые необходимо продвигать. При переходе по рефссылке, новым клиентам не нужно вводить промо-код. Последний нужен в тех форматах рекламы, где невозможно предоставить ссылку зрителю или читателю.
Статистика реферальной программы Ozon
Также присутствует таблица с краткой сводкой по статистике. По данной таблице вы сможете проанализировать эффективность рекламных кампаний и сколько было заработано за месяц, а также сравнить доходность каждого месяца в году!
Группа реферальной программы Озон
Для партнеров Ozon’a существует закрытая группа VK, в которой люди обмениваются опытом. Еще здесь объявляются конкурсы и акции — и у вас есть возможность попасть в шапку сообщества, если вы усердно работаете в качестве менеджера!
Как набрать рефералов Ozon?
Собственный сайт — это бесплатный источник трафика. Разместите баннер или пишите статьи по подборкам товаров с Ozon — это не требует затрат на запуск рекламных кампаний.
Telegram-каналы по халяве или интересным товарам могут принести немало трафика по вашей реферальной ссылке.
VK-группы по той же тематике приносят доход при регулярной публикации интересных товаров.
Instagram — создайте страницу с интересными товарами или интерьерами и укажите ссылку на профиль.
YouTube дает много бесплатного трафика, если привлекать клиентов при помощи серых каналов. Размещайте чужие обзоры на товары и вставляйте промокод в видео, а также ссылку — в описание.
Выплаты
На заработанные баллы вы можете оплачивать товары, но не более 99% от стоимости заказа!
Итог
Реферальная программа Ozon — это отличная возможность сэкономить на покупках в больших масштабах, так как за покупки можно будет платить не более 1% — это практически бесплатно!
Кешбэк 5% и выше при оплате Ozon.Card
Кто часто совершает покупки в интернет-магазине Озон, то для экономии средств рекомендуем завести дебетовую карту Ozon.Card — системы MasterCard.
Основные преимущества карты.
- Кэшбэк 15% при оплате Ozon Card ко дню рождения.1. Кэшбэк 5% за все товары при покупках на Ozon.ru
- До 25% по акциям и у внешних партнёров
- 1% на остальные покупки вне Ozon
- Бесплатное обслуживание карты на весь срок
- 1 балл = 1 рубль. Оплачивайте баллами товары и доставку, полностью или частично. За каждый товар в корзине достаточно заплатить 1 рубль, остальное можно оплатить баллами.
- До 10 000 баллов в месяц. В течение месяца вы можете накопить до 10 000 баллов и потратить их на Ozon.
- Свыше 10 млн товаров с кэшбэком 5%. Оплачивайте покупки Ozon Card и получайте кэшбэк 5% за покупки на Ozon
- Удобный интернет-банк и приложение. Пополнение карты, оплата сервисов, онлайн-переводы на карты. Поддержка Apple Pay и Google Pay.
Эксклюзивные условия и цены для покупателей со статусом Ozon Premium на 12 месяцев
1. Бесплатная доставка
Курьер доставим Вам заказ в нужный Вам адрес или в пункты выдачи или почтоматы.
2. Эксклюзивные цены
У Вас появится доступ к специальным предложениям по супернизким ценам.
3. Удобный возврат
Вам дается целых 3 дня на проверку того, все ли пришло в нужном состоянии. И очень важное — 60 дней на возврат товара по любой причине.
4. Приоритетная линия поддержки
Для подписчиков Ozon Premium есть привилегия, которая позволяет получать ответы быстрее от технической поддержки интернет-магазина Озон.
До новых встреч! Если возникнут вопросы, обязательно пишите в комментариях, лучше, через форму Фейсбук :)