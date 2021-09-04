«Только для белых»: Как жилось темнокожим американцам во времена расовой дискриминации в США

Сложно поверить, но ещё 50 лет назад на юге США шла борьба за расовое равенство. Ведь в те годы американское законодательство ограничивало афроамериканцев в свободах и правах. На улицах повсюду можно было видеть таблички «Для белых мужчин», «Для цветных женщин». Были и негласные правила. Так, афроамериканцы должны были уступать на улицах дорогу белым и склонять голову. Людей с разным цветом кожи разделяли в школах, ресторанах и в других общественных местах. О том, как жилось афроамериканцам в США в то время – фотографии в этом обзоре.
1. «Белые» и «Чёрные»
В 1960-е годы США начало проводить политику сегрегации.
2. Раздельное обучение для афроамериканского населения
Отдельная группа учеников для афроамериканского населения.
3. Только для белых!
«Мы хотим белых арендаторов в нашем Белом сообществе».
4. Жизнь по правилам
Указатель «Комната ожидания для афроамериканцев».
5. «Спасите наших детей...»
Автомобиль с флагами США и Конфедерации. США, Теннесси, Нашвилл, 1956 год.
6. «Мать современного движения за гражданские права»
Арест Розы Паркс и проведение проведение дактилоскопической экспертизы.
7. Акция протеста
Бадди Траммелл, Макс Стайлз и Томми Сандерс.
8. Разграничения в общественном транспорте
Афроамериканцы сидят в конце автобуса в соответствии с законом о сегрегации Южной Каролины.
9. Протест против десегрегации
Автомобиль, который был расписан протестующими против десегрегации средней школы Мэнсфилда в Далласе.
10. Массовые беспорядки
Протесты против совместного обучения белых и афроамериканцев в школах США.
11. Девятка из Литл-Рока
Девять чернокожих учащихся из города Литл-Рок штата Арканзас.
12. «Интеграция — смертный грех»
Демонстрация против совместного обучения в школе.
13. Последствия массовых беспорядков
Полиция осматривает обломки разрушенной гимназии после массовых беспорядков.
14. Ломая стереотипы
Афроамереканец в общественном бассейне для белого населения.
15. Против расизма
Расовая дискриминация. США, Литл-Рок, Арканзас, 1958 год.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии