«Только для белых»: Как жилось темнокожим американцам во времена расовой дискриминации в США

1. «Белые» и «Чёрные»

В 1960-е годы США начало проводить политику сегрегации.

2. Раздельное обучение для афроамериканского населения

Отдельная группа учеников для афроамериканского населения.

3. Только для белых!

«Мы хотим белых арендаторов в нашем Белом сообществе».

4. Жизнь по правилам

Указатель «Комната ожидания для афроамериканцев».

5. «Спасите наших детей...»

Автомобиль с флагами США и Конфедерации. США, Теннесси, Нашвилл, 1956 год.

6. «Мать современного движения за гражданские права»

Арест Розы Паркс и проведение проведение дактилоскопической экспертизы.

7. Акция протеста

Бадди Траммелл, Макс Стайлз и Томми Сандерс.

8. Разграничения в общественном транспорте

Афроамериканцы сидят в конце автобуса в соответствии с законом о сегрегации Южной Каролины.

9. Протест против десегрегации

Автомобиль, который был расписан протестующими против десегрегации средней школы Мэнсфилда в Далласе.

10. Массовые беспорядки

Протесты против совместного обучения белых и афроамериканцев в школах США.

11. Девятка из Литл-Рока

Девять чернокожих учащихся из города Литл-Рок штата Арканзас.

12. «Интеграция — смертный грех»

Демонстрация против совместного обучения в школе.

13. Последствия массовых беспорядков

Полиция осматривает обломки разрушенной гимназии после массовых беспорядков.

14. Ломая стереотипы

Афроамереканец в общественном бассейне для белого населения.

15. Против расизма