«Тройной» одеколон: почему популярное парфюмерное средство имело странное название

«Тройной» одеколон – самый популярный парфюмерный мужской продукт времен Советского Союза, хоть и с не очень романтичным названием. И, пожалуй, это один из немногих продуктов, который выпускается и сегодня, хотя и имеет уже не настолько большую популярность, как раньше. Что касается названия, то его история, как и история создания, уходит своими корнями далеко в прошлое.
1. Лекарство от всех болезней
Тройной одеколон был изготовлен впервые более трехсот лет назад / Фото: aboutww2militaria.com
Сегодня существует несколько вполне правдоподобных версий того, откуда появилось такое название. Что касается самого одеколона, то впервые его изготовили более трех сотен лет назад. Впервые данное средство упоминается в 1694 г. У него на тот момент еще не было столь яркого названия, но аптечное описание настоя, состоящего из спирта и ряда эфирных масел в записях аптекарей из Германии присутствовало.
Средство позиционировалось как лечебное и использовалось не только наружно, но и внутрь / Фото: bazar.ua
Данное средство на заре своего существования позиционировалось, как лекарственное. Оно предназначалось не только для наружного применения (обеззараживания и растирания), но и для внутреннего. А самое интересное, что рекомендовалось оно практически от всех болезней, в том числе и от чумы, и использования во время родов.
Изначально настойка реализовалась под названием «О-де-колонн», что обозначало «вода из Кельна» / Фото: yandex.ru
А вот выпуском в промышленных масштабах и реализацию этой настойки, обладающей нестандартным ароматом, занялся Джованни Мария Фарина – немец с итальянскими корнями. От дяди ему в наследство досталась лавка, а также уникальный рецепт настойки: 64 процента спирта и вытяжки из трех растений – бергамота, лаванды, розмарина.
2. Наполеон и небольшая аптекарская хитрость
Кельнская вода в Европе быстро приобрела популярность и применялась для растирки, обеззараживания ран / Фото: 100sp.ru
В качестве лекарственного средства Кельнская вода в Европе быстро приобрела популярность. Ее использовали практически все в целях борьбы с радикулитом, прыщами и другими проблемами со здоровьем. Постепенно мужская часть населения аромат ее тоже оценила. Им по душе пришелся резкий, «брутальный» и не слащавый запах.
Наполеон Бонапарт потребовал от аптекарей раскрыть секрет создания одеколона с целью обеспечения армии лечебным средством / Фото: warfiles.ru
С легкой руки Наполеона Бонапарта в истории развития одеколона произошли серьезные изменения. При подготовке к своим завоеваниям он издал указ, из которого следовало, что аптекари обязаны предоставить рецепты своих средств правительству. Это делалось с целью обеспечения армии необходимыми и доступными лекарственными средствами.
Аптекари объявили Кельнскую воду не лекарственным средством, а парфюмерным / Фото: guns.allzip.org
Конечно же, у аптекарей не было желания раскрывать все секреты. Вот они и объявили Кельнскую воду не лекарственным средством, а парфюмерным. Соответственно, она не попадает под указ.
Первоначальная формула была изменена за счет добавления эфирных масел цветов померанца, бергамота, лимона / Фото: lipotherapeia.com
Чтобы доказать свою правоту, они решили несколько изменить первоначальную формулу, добавив к ней три дополнительных компонента: эфирные масла цветов померанца, бергамота, лимона. Три основных и столько же дополнительных составляющих и стали поводом для создания его названия. Постепенно, аптекари, для привлечения клиентов именно к своей продукции начали включать в состав «Тройного» свои компоненты. Но классикой остается рецепт, в котором есть три основных и столько же дополнительных компонента.
Французы воевали, благоухая одеколоном, который применялся и в лечебных, и в гигиенических целях, а также как дезинфицирующее и парфюмерное средство / Фото: moscow-view.ru
Вопрос с Наполеоном был решен другим путем. Фармацевты снабдили армию готовым продуктом в крупных объемах. Французы воевали, благоухая одеколоном, который применялся и в лечебных, и в гигиенических целях, а также как дезинфицирующее и парфюмерное средство. Русским аромат тоже понравился. В итоге, когда закончилась война, его стали изготавливать и у нас в стране.
В 19 веке Генрих Брокар основал мануфактуру и наладил производство Тройного одеколона / Фото: in-moskow.livejournal.com
В девятнадцатом столетии, во второй половине, производство Тройного одеколона было налажено на мануфактуре Брокара. Именно Генрих Брокар, который основал мануфактуру, создал новую технологию изготовления эссенций для парфюмов высокой концентрации. Изобретение позволило получать большее количество ароматных веществ из растений. Так появилась следующая теория названия одеколона: в продукте от Брокара эфирных масел было втрое больше, чем в остальной.
3. Популярность Тройного одеколона в Советском Союзе
В послереволюционное время мануфактура трансформировалась в фабрику под названием «Новая заря» / Фото: manrule.ru
Помимо полюбившегося всем «Тройного» в магазинах стали появляться такие парфюмы, как «Саша» и «Шипр» / Фото: account.travel
В послереволюционное время мануфактура трансформировалась в фабрику под названием «Новая заря». Но изменений в рецептуре одеколона не произошло. Советские граждане с удовольствием пользовались «Тройным», хотя и старались покупать в качестве парфюмов другие ароматы. В магазинах стали появляться такие парфюмы, как «Саша» и «Шипр».
Парфюм был популярен среди мужчин как освежающее средство / Фото: ok.ru
Одеколон не вызывал раздражение, освежал и снимал воспаление / Фото: yandex.ru
А вот «Тройной» был универсальным средством, которым можно было обработать ранку, использовать при простуде или радикулите в качестве растирки, прижечь прыщи, поставить банки.
Ходила легенда, что Сталин пользовался исключительно Тройным одеколоном / Фото: drive2.com
Ходила легенда, что Сталин пользовался исключительно этим одеколоном, так как только этот парфюм не раздражал его кожу. А во время сухого закона «Тройным» некоторые заменяли водку и прекрасно себя чувствовали, что было отражено во многих сатирических произведениях и анекдотах.
Тройным одеколоном некоторые советские люди заменяли водку / Фото: podryzhka.com
