5 бытовых лайфхаков, чтобы дома было чисто

Лайфхаки для дома и быта – настоящая палочка-выручалочка. С их помощью хозяйки быстро справляются с работой и решают даже, казалось бы, безнадежные задачи.



1. Зачем засыпать лавровый лист солью?

2. Зачем наливать жидкое мыло в подставку для ершика?

3. Зачем сыпать соду на фольгу?

4. Зачем замачивать одежду в хлоргексидине?

5. Зачем натирать зеркало кондиционером для белья?

Банка с солью и лаврушкой спасает от конденсата.Мы привыкли, что окна потеют в основном зимой, однако летом такая проблема тоже часто встречается из-за духоты, дождей и непрерывной работы кондиционера.Казалось бы, ничего страшного в этом нет, однако со временем в квартире появляется неприятный сырой запах, который портит атмосферу, а там и до плесени недалеко. Поэтому проблему нужно решать сразу, не дожидаясь последствий.Чтобы справиться с повышенным уровнем влажности, не нужно прибегать к помощи магазинных средств. Поможет копеечная соль и лавровый лист. Возьмите стеклянную полулитровую банку, заполните ее крупной солью примерно на ¾, а затем вставьте четыре лавровых листа. Важно, чтобы они стояли вертикально и не падали. Поставьте банку в угол подоконника – именно в этой зоне чаще всего скапливается влага. Заглядывайте в емкость раз в неделю, чтобы оценить состояние соли. Если она влажная или покрылась плотной корочкой, значит, нужно заменить содержимое. Лаврушку можно менять пару раз в месяц – ориентируйтесь на интенсивность аромата.Обратите внимание: Для этих целей можно использовать только крупную соль, мелка не подойдет. Она быстро каменеет, слипается и перестает поглощать влагу из воздуха. Также не следует насыпать соль прямо на подоконник. Когда она намокает, то становится агрессивной – может вызвать порчу пластика и коррозию петель.Жидкое мыло избавит от запаха в подставкеЕсли у вас спросят, в каком месте в ванной комнате копится больше всего бактерий, вы наверняка ответите унитаз, и будете правы. Но это не значит, что в других зонах микробы не живут. Подставка для ершика становится идеальной средой для размножений бактерий и главным источником неприятного запаха. Именно поэтому важно всегда держать ее в чистоте.После каждого использования ершик и подставку нужно промывать чистой водой. После этого на дно подставки необходимо налить небольшое количество воды, добавить пару капель жидкого мыла и хорошо взбить все в пену при помощи ершика. Мыльное содержимое остановит размножение микробов, устранит неприятный аромат, а также очистит ершик от загрязнений. В итоге вам придется менять его гораздо реже.Вместо жидкого мыла можно использовать средство для мытья посуды. Оно образует устойчивую пену и лучше расщепляет органические загрязнения. Также для этих целей подойдет кондиционер. Бактерии он, конечно, не убьет, но образует на ершике защитную пленку от грязи и наполнит ванную приятным ароматом. А вот для дезинфекции идеально подойдет уксус. Нужно смешать его с водой в пропорции 1:1, налить в подставку, опустить туда ершик и оставить примерно на час. По истечении времени ополосните и просушите.Содой и фольгой можно почистить столовые приборы.Если от родителей или от бабушки вам достался набор столовых приборов времен СССР, не торопитесь его выбрасывать. В тот период ложки и вилки делали из очень качественных материалов, которые прошли проверку временем, поэтому можете смело пользоваться ими. А чтобы вернуть приборам красивый внешний вид, очистить от ржавчины и темного налета, используйте тандем соды и пищевой фольги.Возьмите кастрюлю, застелите дно фольгой блестящей стороной вверх, выложите грязные ложки и вилки, а сверху посыпьте содой (трех столовых ложек будет достаточно). После этого добавьте горячую воду, чтобы образовалась реакция. Важно, чтобы она полностью покрыла столовые приборы. Как только сода станет шипеть и выделять пузырьки, начнется процесс очистки. Через 20-30 минут достаньте ложки и вилки, ополосните их в чистой воде и насухо протрите мягкой тряпкой из микрофибры. После такой процедуры они будут сиять так, словно вы только что принесли их из магазина.Замочите одежду в воде с хлоргексидиномПостирали одежду в стильной машине вместе с кондиционером, высушили на балконе, но вместо чистоты и приятного аромата альпийских лугов ощущаете стойкий запах пота? Увы, это не редкость. Полностью вывести его из ткани совсем непросто, особенно если речь идет о спортивной одежде, в которой вы бегаете или занимаетесь в зале. Если вы уже отчаялись найти способ, который помог бы избавиться от запаха пота, попробуйте хлоргексидин.Наверняка вы привыкли обрабатывать им царапины и даже не подозревали, что он является отличным нейтрализатором запахов. Чтобы все получилось, налейте в таз теплую воду, добавьте 40 мл антисептика и замочите в растворе грязные вещи. Примерно через полчаса достаньте их и положите в стиральную машину. После стирки оцените результат – запах полностью исчезнет. Обратите внимание, что добавлять хлоргексидин в отсек с порошком не стоит – ПАВ в средствах для стирки нейтрализуют антисептик. А вот если отдельно замочить в нем спортивную одежду, эффект будет потрясающим.Кондиционер создаст защитную пленку на зеркалеЗеркало в ванной – отличный магнит для загрязнений. Отпечатки пальцев, капли воды, следы от зубной пасты…Сколько не протирай поверхность, а через несколько часов она снова грязная. Но опытные хозяйки не расстраиваются: они решают проблему с помощью обычного кондиционера для белья. Его нужно смешать с водой, смочить тряпку, хорошо протереть зеркало, а затем насухо вытереть салфеткой. Средство создает на поверхности невидимую пленку, которая защищает от загрязнений, особенно, от отпечатков пальцев. Сколько бы вы ни трогали зеркало руками, никаких следов не останется.