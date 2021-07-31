Как пережить жару если нет кондиционера: советы, лайфхаки и широко распространённые ошибки

Далеко не каждый человек может позволить себе установку и обслуживание кондиционера в жилище ввиду его достаточно высокой стоимости. Люди пытаются бороться с жарой самыми разнообразными способами, некоторые из которых являются ошибочными. Материал расскажет, как пережить жару и каких ошибок лучше не допускать, чтобы не получить результат «с точностью до наоборот» и не навредить здоровью.
1. Открывать окно в жаркий солнечный день - плохая идея
Не следует в жару открывать окна, которые впускают солнечные лучи. / Фото: tion.ru
В период жары нужно открывать окна и балконы вечером, когда спадает жара. Утром же в жилище нужно наглухо закрыть окна и задёрнуть шторы, закрыть чтобы жаркий воздух не проникал внутрь. В особенности это касается окон, выходящих на южную сторону. Если в квартире есть хотя бы одно окно, находящееся в постоянной тени (например, если это квартира на 1-2 этаже, окно которой закрывает увесистое дерево), то как раз его и можно оставлять открытым на протяжении дня. Но если держать открытым окно, в которое палит солнце, то в помещении станет едва ли не так же жарко, как на улице.
2. Холодная вода может привести в ангине
Вода со льдом в жару - очень плохая идея. / Фото: youtube.com
Очень многие люди полагают, что самая лучшая идея в жару - очень холодная вода. Часто специально заготавливается лед. В жару пить ледяную воду крайне опасно, так как это может привести к ангине. При очень большой жаре организм ослаблен, следовательно, иммунитет немного ниже, чем при комфортной температуре. А это отличная среда для микробов. Пусть это случается не так часто, однако зафиксированы случаи так называемой молниеносной ангины после выпитой ледяной воды. Начинается это явление, как правило, дрожью и ознобом всего тела. Поэтому если вы не можете обойтись без холодной воды, лучше поступить так. С вечера в морозильную камеру холодильника кладется пластиковая бутылка с водой. Рано утром бутылку нужно достать и поставить в комнате. По мере оттаивания воды можно делать небольшой глоток. В течение дня вся полезная вода будет выпита без риска для здоровья.
3. Лучший выбор в жару - горячий зеленый чай
Лучший выбор в жару. / Фото: gurman-bel.ru
Обращали ли вы внимание на такой факт, что жители очень жарких стран, до которых не в полной мере дошла цивилизация, сидят в шатрах, облачившись в закрывающие тело с ног до головы одеянья и... пьют чай. Горячий зелёный чай расширяет сосуды, как и любой горячий напиток, таким образом он снижает артериальное давление и позволяет усилить потоотделение. Организм быстро охлаждается и тело больше не потеет. А прохладная вода приводит к резкому охлаждению внутренностей, в результате чего в качестве защитного механизма организм дает команду поднять температуру тела. Результат: сосуды сужаются и давление растёт. Обильный пот продолжается ещё долго после приёма холодных напитков. Особенно если «подсесть» на холодную газированную воду или квас. Ведь внутри холодно, а горячая кровь циркулирует по всему организму.
4. Вентилятор нужно установить так, чтобы он не дул прямо на человека
Вентилятор действительно позволяет чувствовать себя лучше в жару, но есть некоторые НО... / Фото: big-rostov.ru
Вентилятор - это простой и сравнительно недорогой прибор, который поможет в очень знойные дни спастись от перегретого воздуха. С ним действительно легче в жару. Вот только очень важно установить прибор так, чтобы он не дул непосредственно на человека. Вентилятор - это по сути сквозняк. А от сквозняков могут возникнуть сильнейшие боли в мышцах, так называемые «прострелы» - воспаления мышечных тканей, возникших от разницы температур. Очень многие любители спать с открытым нараспашку окном нередко жалуются на «непонятно откуда взявшиеся» боли после пробуждения - в шее, спине, пояснице. Это результат воздействия сквозняка. Поэтому очень важно не направлять вентилятор на человека. Могут также возникнуть воспаления глаз, насморк, ангина.
5. Грамотное меню жидкостей в жару спасет здоровье
В жару есть риск обезвоживания организма. / Фото: povodu.ru
В жару человек, как правило, имеет повышенное потоотделение. Но вместе с потом из организма выходят влага и большое количество микроэлементов. Поэтому стоит разнообразить свой питьевой рацион овощными и фруктовыми соками, отварами таких трав, как мята и мелисса. Воду, которую вы пьете, лучше всего подкислить соком лимона. В совсем уж аномальную жару неплохо бы пить чуть подсоленную воду, так как именно соль максимально эффективно умеет задерживать жидкость в организме. Но не переусердствуйте: могут возникнуть отеки лица и конечностей.
6. При невозможности принять прохладный душ смочите уши очень холодной водой
Лайфхак - смочить уши холодной водой.
В высоко развитых странах любое учреждение, где работают люди, имеет весьма комфортные душевые кабинки, которые помогают спасаться от жары. Но в наших, развивающихся странах чаще всего о них приходится только мешать. Однако раковина с очень холодной водой найдётся буквально везде. Есть отличный лайфхак. При сильной жаре не всегда умывание лица очень холодной водой является панацеей (к тому же, многие дамы не станут этого делать, так как наносят ежедневный макияж). Нужно просто смочить максимально холодной водой мочки ушей. А еще одно место, обладающее такими же качествами палочки-выручалочки в жару, - локти. Так что неплохо смочить уши и локти сразу.
Важно! Здесь ключевое значение имеет контраст температур: если из «синего крана» имеет обыкновение литься вода комнатной температуры, поищите раковину с по-настоящему холодной водой.
7. Вместо увлажнителя воздуха... постиранное белье!
Во время жары поставьте сушилку с бельем в комнате. / Фото: navseruki.guru
Не у всех есть кондиционер и увлажнитель воздуха. Зато стирки в жилище - явление нередкое. Когда стоит сильная жара, сушите ваше свежевыстиранное белье прямо в комнате, где вы отдыхаете или работаете. Во-первых, вы будете наслаждаться приятным запахом порошка или кондиционера для белья. Во-вторых, воздух на какое-то время увлажнится, и, таким образом, в вашу комнату придет весна на смену лету.
8. Тазик с водой немного спасёт положение
Тазик с водой чуть-чуть поможет при жаре. / Фото: youtube.com
А это совет от наших бабушек. При очень высокой температуре в жилой комнате можно ставить таз с очень холодной водой в непосредственной близости от человека. Он увлажнит воздух и будет отдавать какое-то количество холода. Такой способ абсолютно безопасен для здоровья, в отличие от направленного прямо на вас вентилятора (см. пункт 4).
Жара - дело неприятное, но... победимое. / Фото: delfi.lt
А напоследок - блиц-советы по грамотному поведению в жаркое время года:
● Отдайте предпочтение одежде светлых оттенков из полностью натуральных тканей
● Для того, чтобы порадовать себя сладким, выбирайте фрукты, можно даже самые сахаросодержащие, но не пирожные
● Овощи и мясо лучше варить, запекать в рукаве, НО НЕ ЖАРИТЬ (от копченостей, маринадов и консерваций следует вовсе отказаться)
● Если вы особенно плохо чувствуете себя при жаре (у вас кружится голова, скачет давление, темнеет в глазах, и т.п.), то с 11-00 до 17-00 вам лучше оставаться в помещении
● Загорайте только утром или после 16 часов
● Используйте минимум косметики в жаркий период
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