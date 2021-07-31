Как пережить жару если нет кондиционера: советы, лайфхаки и широко распространённые ошибки

1. Открывать окно в жаркий солнечный день - плохая идея

Не следует в жару открывать окна, которые впускают солнечные лучи. / Фото: tion.ru

2. Холодная вода может привести в ангине

com Вода со льдом в жару - очень плохая идея. / Фото: youtube.com

3. Лучший выбор в жару - горячий зеленый чай

Лучший выбор в жару. / Фото: gurman-bel.ru

4. Вентилятор нужно установить так, чтобы он не дул прямо на человека

Вентилятор действительно позволяет чувствовать себя лучше в жару, но есть некоторые НО... / Фото: big-rostov.ru

5. Грамотное меню жидкостей в жару спасет здоровье

В жару есть риск обезвоживания организма. / Фото: povodu.ru

6. При невозможности принять прохладный душ смочите уши очень холодной водой

Лайфхак - смочить уши холодной водой.

7. Вместо увлажнителя воздуха... постиранное белье!

Во время жары поставьте сушилку с бельем в комнате. / Фото: navseruki.guru

8. Тазик с водой немного спасёт положение

Тазик с водой чуть-чуть поможет при жаре. / Фото: youtube.com

Жара - дело неприятное, но... победимое. / Фото: delfi.lt