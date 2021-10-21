«Бабьи походы против пьянства»: Как проходили антиалкогольные кампании на заре советской власти

За всю историю существования СССР антиалкогольные кампании проводились неоднократно. Самая первая из них началась сразу после революции в 1917 году. Продлив «Сухой закон», принятый ещё в царское время, в советских властных структурах приходят к выводу, что запретительных мер недостаточно. Нужна работа с населением, к которой необходимо подключить общественность. Как ни странно, но самое активное участие в борьбе с алкоголизмом и пропаганде здорового образа жизни принимали женщины. Их хождения в народ с этой целью стали называть «бабьими походами».
Как формировалась «питейная культура» советской деревни
«Гармошка и бутылка – культурный досуг. Была бы водка, и праздник был бы хороший». Высказывание одного из районных руководителей Донского округа./Фото: topwar.ru
До середины XIX века жизнь деревни имела свою особую цикличность и свои устои. Слово «пьяница» было синонимом слова «лодырь». На селе важно было соответствовать званию «хозяина», что означало системный и неотступный труд в своём подсобном хозяйстве и во время посевных и уборочных кампаний. Выпить в праздничные дни и по завершении сельскохозяйственных работ не было зазорным, но уважалась умеренность. Проблема пьянства стала острым вопросом в последней четверти XIX веке в связи с возросшей ролью городов, их влияния на культуру села, взаимоотношения сельских жителей.
Строительство крупных фабрик и заводов давало возможность трудоустройства большого количества людей, поэтому в города потянулись и бывшие крестьяне. Даже неквалифицированный рабочий получал стабильную заработную плату, тогда как на селе заработок был сезонным. Однако, тяжёлый каждодневный труд, непростые условия жизни подталкивали многих из тех, кто трудился на крупных промышленных предприятиях, к злоупотреблению спиртными напитками. Ситуация усугубилась после проведения акцизной реформы, приведшей к значительному удешевлению винно-водочной продукции.
Кроме урбанизации, большое влияние на изменение жизни деревни оказали революционные события 1917 года, которые принесли с собой разрушение привычного образа жизни общества, традиционных устоев. Общинный уклад деревенской жизни, его религиозные и нравственные основы рушились, на этом фоне отношение к потреблению спиртного изменилось. В 1923 году после снятия запрета на производство и продажу спиртных напитков повальное пьянство становится бичом деревни.
Варка и продажа самогона – основной источник дохода русских крестьян в начале 1920-х годов
Алкоголь прочно укоренился в быту крестьянина./Фото: avatars.mds.yandex.net
Самогоноварение в деревнях появилось в момент спада патриотических настроений в обществе в результате поражения в войне. Советская власть ужесточила меры, направленные на сокращение производства и продажи винно-водочных изделий. Но спрос на алкогольные напитки постепенно возрастал. В 20-х приготовление и продажа самогона сельскими жителями стало массовым занятием. Его изготавливали и продавали в каждом втором деревенском дворе.
А. В. Козачинский (советский журналист) отмечал, что на заре становления советского государства «самогонных аппаратов в деревне было больше, чем сепараторов». «На улицах стоит сильный «аромат» самогонки», – сообщал в прессу очевидец в 1925 году.
Введение «Сухого закона». Создание Всесоюзной организации по борьбе с алкоголизмом
Общества трезвости уделяли большое внимание пропаганде здорового образа жизни. Вместо алкоголя они агитировали пить чай./Фото: static.life.ru
«Сухой закон» остался советской власти в наследство от царского времени. Он был принят в 1914 году в связи с тем, что за период с 1911 по 1914 годы пьянство в России угрожало уже существованию нации. Кроме того, в июле 1914 года стало известно об участии страны в войне, для полноценной мобилизации в армию «Сухой закон» стал необходимостью номер один. Его принятие благотворно повлияло на все уровни жизни общества: снизился уровень преступности, повысилась производительность труда, изменилась к лучшему культура общения в обществе и микроклимат внутри семьи.
Конечно, не все было так безоблачно – на фоне разочарования в действиях русской армии имели место пьяные бунты (за первый год действия запрета на продажу спиртных напитков скопилось огромное их количество на складах, которые и становились объектами пьяных погромов), начало ещё больше распространяться самогоноварение и употребление спиртосодержащих суррогатов. Во избежание усиления всех этих явлений в феврале 1917 году были продлены «Сухой закон» и продразвёрстка (программа заготовки продовольствия, в рамках которой в 1916 году крестьянство облагалось налогом на продукты своего производства, а с мая 1918 года налог сменился принудительным отъёмом излишков зерновых и другой сельскохозяйственной продукции).
Запрет на продажу спиртного был продлён из-за опасений, что в противном случае не удастся контролировать народные массы, «разогретые» революционными событиями. Не без оснований временное правительство боялось и вспышки «пьяных бунтов».
Но уже с 1921 года и почти до конца 1923 года из-за послаблений в сфере производства и продажи спиртного ситуация с алкоголизацией населения ухудшилась в разы. Поэтому в последующие годы власти пытались изменить ситуацию к лучшему различными способами.
В 1928 году была создана «Всесоюзная организация по борьбе с алкоголизмом», так как в условиях военного коммунизма экономика страны пришла в упадок, ощущалась острая нехватка продовольствия, а на этом фоне нападения на винные склады, а позже их разграбления стали происходить всё чаще. Эта структура задумывалась как центральный орган по работе с населением страны.
Организация вела борьбу с подпольными торговцами спиртным, запрещала его продажу несовершеннолетним лицам, ограничивала алкогольные компании. Её участники развернули широкую агитацию, направленную против пьянства. Но главная цель этой структуры – «искоренить и беспощадно уничтожить» самогоноварение – так и не была достигнута (организация уже в 1932 году была ликвидирована).
Организация «бабьих походов против пьянства», показательные суды над крестьянами-пьяницами, издание журнала «Трезвость и культура»
Крестьяне увязывали потребление алкоголя с праздничными датами календаря и сельхозкампаниями. Поэтому большевики отменили церковные праздники и превратили их в обычные рабочие дни./Фото: static.life.ru
В 1928 году повсеместно организовываются так называемые «бабьи ходы» – это целый ряд мероприятий, направленных на прекращение пьянства в сельской местности. Местные женские отделы по поручению партийных комитетов должны были раздавать плакаты с тематическими лозунгами, показывать фильмы о вреде пьянства, проводить выставки книг на эту тему, показательные суды над особо злостными приверженцами нетрезвого образа жизни.
В 1929 году массово закрываются питейные заведения, их переоборудуют в столовые или чайные, в которых строго запрещена продажа спиртных напитков. В этом же году налаживается выпуск журнала «Трезвость и культура», в котором рассказывалось о плюсах здорового образа жизни и клеймилось пьянство. В связи с сокращением потребления пива прекращает работу целый ряд пивоваренных заводов страны.
Причины неудач антиалкогольных кампаний (1918-1929 гг.)
Достижения «бабьих походов против алкоголизма» являлись недолговечными - такое явление, как пьянство населения СССР, сохранялось и прогрессировало в 1920-1930-е годы./Фото: regnum.ru
Антиалкогольные кампании 1918-1929 года не были достаточно успешными по целому ряду причин плохое состояние экономики, двойственность властей и послабления в вопросе производства и продажи алкогольной продукции, слабая эффективность общественных мер по борьбе с пьянством.
Кроме того, революционные события и сталинский «великий перелом» явились стрессовыми факторами для народа; ещё не была сформирована новая общественная культура в молодом государстве (а старая уже разрушена); алкоголь был изъят из продажи, но эту нишу быстро заняла нелегальная торговля алкогольной продукцией.
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