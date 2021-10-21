«Бабьи походы против пьянства»: Как проходили антиалкогольные кампании на заре советской власти

Как формировалась «питейная культура» советской деревни

«Гармошка и бутылка – культурный досуг. Была бы водка, и праздник был бы хороший». Высказывание одного из районных руководителей Донского округа./Фото: topwar.ru

Варка и продажа самогона – основной источник дохода русских крестьян в начале 1920-х годов

Алкоголь прочно укоренился в быту крестьянина./Фото: avatars.mds.yandex.net

Введение «Сухого закона». Создание Всесоюзной организации по борьбе с алкоголизмом

Общества трезвости уделяли большое внимание пропаганде здорового образа жизни. Вместо алкоголя они агитировали пить чай./Фото: static.life.ru

Организация «бабьих походов против пьянства», показательные суды над крестьянами-пьяницами, издание журнала «Трезвость и культура»

Крестьяне увязывали потребление алкоголя с праздничными датами календаря и сельхозкампаниями. Поэтому большевики отменили церковные праздники и превратили их в обычные рабочие дни./Фото: static.life.ru

Причины неудач антиалкогольных кампаний (1918-1929 гг.)

Достижения «бабьих походов против алкоголизма» являлись недолговечными - такое явление, как пьянство населения СССР, сохранялось и прогрессировало в 1920-1930-е годы./Фото: regnum.ru