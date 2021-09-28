Исторические фотографии легендарного немецкого фотографа Роберта Лебека.

1. Британский государственный и политический деятель

2. Генеральный секретарь ЦК КПСС

Михаил Горбачев. Мюнхен, 1992 год.

3. Известный британский кинорежиссёр

Альфред Хичкок. Гамбург, 1960 год.

4. Траурная месса в кафедральном соборе

Жаклин Кеннеди и Ли Радзивилл на похоронах Роберта Кеннеди. США, Нью-Йорк, 1968 год.

5. Известные танцоры и хореографы

Танцоры фламенко. Мадрид, 1964 год.

6. Полуденная молитва

Полуденная молитва в детском доме . Индонезия, 1971 год.

7. Влюблённая парочка

Молодая пара в Storyville. Франкфурт, 1956 год.

8. Секс-символов 1950-х годов

Джейн Менсфилд. Берлин, 1961 год.

9. Одна из величайших оперных певиц XX века

Мария Каллас. Штуттгарт, 1959 год.

10. Аттракцион «Цепочка»

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. СССР, Москва, 1962 год.

11. Шоколадные фигуры «Бетховен»

Бетховен на десерт, 1983 год.

12. Кафе «Молодежное»

Кафе «Молодежное» на улице Горького. СССР, Москва, 1962 год.

13. Утренняя зарядка

Утренняя зарядка в Сочи , 1962 год.

14. Жан-Люк Годар с женой

Жан-Люк Годар и его жена Анна-Карина. Берлин, 1961 год.

15. Жизнь в стиле короля рок-н-ролла

Фанаты Элвиса Пресли в Восточном Берлине, 1960 год.

16. В раздевалке ночного клуба

В раздевалке ночного клуба в городе Явата. Япония, 1961 год.

17. Последствия Кёльнского карнавала

Кёльнский собор в день карнавала, 1983. год.

18. Торговля нижним бельём

Зимняя распродажа в Берлине, 1983 год.

19. Портретный снимок молодых людей

Молодые грузины. Грузия, Тифлис, 1962 год.

20. Кларк Гейбл и Софи Лорен

Кларк Гейбл и Софи Лорен. Италия , Рим, 1959 год.