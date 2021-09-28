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Исторические фотографии легендарного немецкого фотографа Роберта Лебека


Исторические фотографии легендарного немецкого фотографа Роберта Лебека.

Исторические фотографии легендарного немецкого фотографа Роберта Лебека.

Роберт Лебек родился в Брелине в 1929 году. Он получал профессию этнологи и о фотографии даже не мечтал. Но как-то ему подарили фотоаппарат, и он увлёкся съёмкой окончательно и бесповоротно. Основы фотожурналистики он освоил самостоятельно, изучая публикации журнала «Life», а с 1952 года его работами начали интересоваться ведущие издания. Первый крупный успех пришёл к нему в 1956 году. Это был репортаж о военнопленных, возвращающихся из СССР. Материал напечатали в журнале «Revue». С этого момента Роберт Лебек обрёл широкую известность.

1. Британский государственный и политический деятель


Уинстон Черчилль. Бонн, 1956 год.

Уинстон Черчилль. Бонн, 1956 год.

 

2. Генеральный секретарь ЦК КПСС


Михаил Горбачев. Мюнхен, 1992 год.

Михаил Горбачев. Мюнхен, 1992 год.

 

3. Известный британский кинорежиссёр


Альфред Хичкок. Гамбург, 1960 год.

Альфред Хичкок. Гамбург, 1960 год.

 

4. Траурная месса в кафедральном соборе


Жаклин Кеннеди и Ли Радзивилл на похоронах Роберта Кеннеди. США, Нью-Йорк, 1968 год.

Жаклин Кеннеди и Ли Радзивилл на похоронах Роберта Кеннеди. США, Нью-Йорк, 1968 год.

 

5. Известные танцоры и хореографы


Танцоры фламенко. Мадрид, 1964 год.

Танцоры фламенко. Мадрид, 1964 год.

 

6. Полуденная молитва


Полуденная молитва в детском доме. Индонезия, 1971 год.

Полуденная молитва в детском доме. Индонезия, 1971 год.

 

7. Влюблённая парочка


Молодая пара в Storyville. Франкфурт, 1956 год.

Молодая пара в Storyville. Франкфурт, 1956 год.

 

8.
Секс-символов 1950-х годов


Джейн Менсфилд. Берлин, 1961 год.

Джейн Менсфилд. Берлин, 1961 год.

 

9. Одна из величайших оперных певиц XX века


Мария Каллас. Штуттгарт, 1959 год.

Мария Каллас. Штуттгарт, 1959 год.

 

10. Аттракцион «Цепочка»


Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. СССР, Москва, 1962 год.

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. СССР, Москва, 1962 год.

 

11. Шоколадные фигуры «Бетховен»


Бетховен на десерт, 1983 год.

Бетховен на десерт, 1983 год.

 

12. Кафе «Молодежное»


Кафе «Молодежное» на улице Горького. СССР, Москва, 1962 год.

Кафе «Молодежное» на улице Горького. СССР, Москва, 1962 год.

 

13. Утренняя зарядка


Утренняя зарядка в Сочи, 1962 год.

Утренняя зарядка в Сочи, 1962 год.

 

14. Жан-Люк Годар с женой


Жан-Люк Годар и его жена Анна-Карина. Берлин, 1961 год.

Жан-Люк Годар и его жена Анна-Карина. Берлин, 1961 год.

 

15. Жизнь в стиле короля рок-н-ролла


Фанаты Элвиса Пресли в Восточном Берлине, 1960 год.

Фанаты Элвиса Пресли в Восточном Берлине, 1960 год.

 

16. В раздевалке ночного клуба


В раздевалке ночного клуба в городе Явата. Япония, 1961 год.

В раздевалке ночного клуба в городе Явата. Япония, 1961 год.

 

17. Последствия Кёльнского карнавала


Кёльнский собор в день карнавала, 1983. год.

Кёльнский собор в день карнавала, 1983. год.

 

18. Торговля нижним бельём


Зимняя распродажа в Берлине, 1983 год.

Зимняя распродажа в Берлине, 1983 год.

 

19. Портретный снимок молодых людей


Молодые грузины. Грузия, Тифлис, 1962 год.

Молодые грузины. Грузия, Тифлис, 1962 год.

 

20. Кларк Гейбл и Софи Лорен


Кларк Гейбл и Софи Лорен. Италия, Рим, 1959 год.

Кларк Гейбл и Софи Лорен. Италия, Рим, 1959 год.

 

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Исторические фотографии легендарного немецкого фотографа Роберта Лебека

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Исторические фотографии легендарного немецкого фотографа Роберта ЛебекаПодписаться на мой Instagram
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