7 знаменитостей, которые считались чайлдфри, но решили стать родителями

В современном мире каждый волен сам выбирать, становиться ему родителем или нет. Многие люди не готовы обзаводиться детьми, не чувствуя в себе желания нести ответственность за чью-то жизнь. А для знаменитостей появление на свет ребёнка означает ещё и страх внезапно остаться не у дел после вынужденного перерыва в карьере. Впрочем, причины для того, чтобы не иметь детей, могут быть совершенно разными. Правда, некоторые известные личности иногда объявляют о своём нежелании обзаводиться наследниками, а затем резко меняют свою точку зрения и становятся заботливыми родителями.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли с детьми.
Актриса, у которой сейчас шестеро детей, при этом трое из них – приёмные, в молодости была уверена, что не станет мамой никогда. У неё вообще не было желания испытывать на себе все прелести беременности, а уж променять съёмки на времяпровождение с горшками и пелёнками она в то время ни за что бы не согласилась. Но однажды во время поездки в Камбоджу Анджелина Джоли общалась с местными детьми и вдруг поймала себя на мысли о том, что хочет сына. И у неё вскоре появился Мэддокс, которого она усыновила в Камбодже. Потом она удочерила Захару, родила Шайло, усыновила во Вьетнаме Пакса и родила двойняшек. При этом Джоли не исключает возможности появления у неё седьмого ребёнка.
Хью Грант
Хью Грант с сыновьями.
Английский актёр не раз открыто заявлял о своём нежелании жениться и обзаводиться детьми. Он искреннее верил, будто сможет провести всю жизнь, наслаждаясь дарованными ему благами и полной свободой. Откровенно говоря, Хью Грант мог себе это позволить, ведь от отсутствия внимания со стороны прекрасного пола он никогда не страдал. Актёр признавался в том, что не любит детей и уж точно не планирует никогда становиться отцом. Сегодня у него пятеро детей от двух разных женщин, а на шведском продюсере Анне Эберштайн, подарившей ему троих наследников, Хью Грант даже женился. И внезапно заявил: раньше он очень ошибался, говоря о детях. Теперь он обожает малышей.
Зоуи Дешанель
Зоуи Дешанель с детьми.
Американская актриса и певица всего несколько лет назад возмущалась тем, что общественное мнение оказывает давление на женщин, буквально заставляя их обрекать себя на материнство, к которому они вовсе не стремятся. Сама Зоуи вообще не собиралась рожать детей и готова была до последнего противостоять стереотипам. К тому же в то время у неё стремительно развивалась карьера, и актриса вообще не готова была отказываться от работы ради чего бы то ни было. Но во втором браке с продюсером Джейкобом Печеником певица родила дочь и сына и вдруг призналась: никакая слава и деньги не могут заменить собой счастье материнства.
Джош Холлоуэй
Джош Холлоуэй с дочерью.
Звезда сериала «Остаться в живых» и его супруга Йессика Кумала привыкли жить друг для друга. Отношения в паре казались им обоим настолько гармоничными, что они решили не обзаводиться детьми, которые могли нарушить их привычный образ жизни, при котором они могли позволить себе отправляться в дальние путешествия и ни о чём не заботиться. Актёр был уверен: он совершенно не годится на роль отца. Теперь же он просыпается по ночам и думает, как прекрасны его дети. К слову, дочери Холлоуэя Яве Кумала уже 13 лет, а сыну Хантеру Ли в феврале исполнилось 8. Актёр же стал очень заботливым, нежным и любящим отцом.
Ферги
Ферги с сыном.
Американская певица, актриса и дизайнер не раз заявляла в своих интервью о категорическом нежелании иметь детей. Но брак с актёром Джошем Дюамелем заставил исполнительницу пересмотреть свои взгляды. Супруг Ферги столь страстно мечтал о наследнике, что смог убедить жену поступиться своими принципами. И даже несмотря на то, что спустя десять лет брак распался, Ферги не устаёт благодарить судьбу, которая подарила ей столь прекрасного сына.
Диана Крюгер
Диана Крюгер с дочерью.
Обладательница множества кинонаград и звезда фильма «Троя» не раз говорила о том, что слишком эгоистична и не готова заботиться ни о ком, кроме себя самой. Она пережила два развода, совершенно разочаровалась в институте брака и полностью уверовала в то, что сможет наслаждаться свободой, но встретила Нормана Ридуса. Официально они отношения не регистрировали, зато четыре года назад стали родителями девочки, которую назвали Нова. Актрисе на тот момент было уже 46 лет, но теперь она точно знает: дети – это настоящее счастье, отказываться от которого не стоит.
Кирстен Данст
Кирстен Данст с сыном.
Звёздная актриса, прославившаяся ещё в детстве благодаря съёмкам в фильме «Интервью с вампиром», тоже не собиралась становиться матерью. Она сама слишком любила внимание и свободу, да к тому же одно время страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Правда, от них она благополучно избавилась, а вот желания стать мамой так и не обрела. Но однажды её пригласили стать крёстной мамой. Кристен, взяв на руки малышку, вдруг почувствовала такой прилив нежности и испытала столь сильные чувства, что сама стала мечтать о ребёнке. Сегодня у актрисы уже два сына, и она на самом деле очень счастлива.
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