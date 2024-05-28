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Редкие электронные игрушки СССР

Редкие электронные игрушки СССР

Не так давно мне в руки попался старый каталог из серии «Товары народного потребления». Это был каталожный справочник «Электроника» 1985 года. Один из разделов его был посвящен электронным игрушкам. Просматривая его я вспонил свою старую серию постов «Редкие электронные игрушки СССР». В этих постах я рассказывал об игрушках, которые в моём детстве были большой редкостью, по крайней мере в городе где я жил. И у меня возникла мысль продолжить эту серию снимками из этого каталога. Конечно не все представленные игрушки были редкими. Особенно в крупных городах, где были фирменные магазины фирмы «Электроника». Но большинство из них мне в детстве не попадались. Ну а теперь давайте листать старый каталог.

Редкие электронные игрушки СССР

Тир электронный

Представляет собой техническую игрушку, предназначенную для проведения коллективных игр, во время которых имитируется стрельба из спортивного пистолета

Редкие электронные игрушки СССР

Детский радиоприёмник &quot;Максимка&quot;

детский транзисторный радиоприёмник прямого усиления, предназначенный для приёма местных радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн

Редкие электронные игрушки СССР

Электроная игра с часами-будильником»Электроника 24-01″

Ну конкретно эта игрушка конечно не была редкой, но далеко не все родители могли позволить её купить своему ребёнку.
Вот её описание из каталога: «Предназначена для детей школьного возраста, способствует развитию зрительного внимания, сосредоточенности и быстроты реакции. Часы-будильник помогают детям следить за текущим временем»

Редкие электронные игрушки СССР

Детский конструктор из пластмассы

Не очень понятно, что он делает в каталоге среди электронных игрушек. Может как побочная продукции одного из заводов

Редкие электронные игрушки СССР

Электропроигрыватель для детей «Электроника»

А вот такой проигрыватель у меня был. Работал или от батареек, или через адаптер. Сколько сказок я на нём переслушал в детстве!!!

Редкие электронные игрушки СССР

Инструмент электромузыкальный «Чижик»

Дувухоктавный одноголосый инструмент, предназначен для игры детей дошкольного и школьного возраста

Редкие электронные игрушки СССР

Электронная музыкальная игрушка

Ещё один одноголосый музыкальный инструмент

Редкие электронные игрушки СССР

Электромузыкальная игрушка «Малыш»

И ещё одна музыкальная игрушка, предназначенная для развития у детей музыкального слуха, чувства ритма, овладения основами нотной грамоты, развития навыков в исполнении музыкальных мелодий

Редкие электронные игрушки СССР

Детский токарный станок

Позволяет ребёнку овладеть началами сложного мастерства обработки дерева, развить трудовые навыки обращения с инструментом, стимулировать склонность к техническому творчеству, к художественному воспроизведению задуманного рисунка

Редкие электронные игрушки СССР

Детская электронная касса

Предназначена для использования в коллективных и индивидуальных играх детей. Автоматически выполняет операции: сложение, вычитание, умножение, деление с отображением результатов счета на индикаторе

Редкие электронные игрушки СССР

Радиоуправляемая игрушка «Танк»

Оборудована одноканальной системой радиоуправления с програмным переключателем команд

Редкие электронные игрушки СССР

Радиоуправляемая яхта «Электрон»

Предназначена для детей на водоёмах со спокойной поверхностью и при слабом ветре

Редкие электронные игрушки СССР

Модель сборная электрофицинованная «Ракетовоз-3″

Предназначена для самостоятельной сборки и игры детей

Редкие электронные игрушки СССР

Радиоуправляемый автомобиль «Вираж»

В игрушки «Вираж» применён принцип дистанционного управления с помощью радиосигналов

Редкие электронные игрушки СССР

Электронная игра «Найди ответ»

Развивает способности к логическому мышлению

Редкие электронные игрушки СССР

Электронная игра «Волк и заяц»

Развивает у детей быстроту реакции и умение логически мыслить

Редкие электронные игрушки СССР

Электронная программируемая самоходная модель лунохода

Предназначена для развития у детей навыков программирования, технического творчества и расширения кругозора. По сути является клоном электронной игрушки «BIG TRAK».

Редкие электронные игрушки СССР

Электровыжигатель «Узор»

Ну эта игрушка редкостью никогда не была, конечно. Редкий мальчишка не имел дома выжигателя

Редкие электронные игрушки СССР

Детская вычислительная машина «ДМВ-1″

Увлекательная игра, в которой познаются принципы программирования, основы математической логики и двоичной системы счисления

Редкие электронные игрушки СССР

Электронная игра «Абордаж»

Позволяет в игровой занимательной форме облегчить детям усвоение какого-либо учебного материала, привить навыки устного счета. Тренирует внимание и реакцию, прививает начальные навыки работы с современными электронно-вычислительными устройствами

Редкие электронные игрушки СССР

Приставка «Электроника Экси-Видео 02″

Предназначена для имитации и, совместно с телеприёмником воспроизведения, на его экране семи спортивных игр: «Теннис», «Футбол», «Сквош», «Тренировка», «Футбол с гандикапом», «Стрельба-1″, «Стрельба-2″

Редкие электронные игрушки СССР

Синтезатор речи «Электроника СР-1″

Предназначен для обучения произношению и написанию слов английского языка
А это целая серия конструкторов для начинающих радиолюбителей

Редкие электронные игрушки СССР

Модульный радиоконструктор «Кубики»

Предназначен для начинающих радиолюбителей. Он позволит быстро, без применения пайки, инструмента и монтажа проводов собирать несложные действующие схемы радиоприёмников, усилителей, генераторов и т. д.

Редкие электронные игрушки СССР

Модульный радиоконструктор

Предназначен для повышения знаний и практических навыков школьников в области радиоэлектроники, радиосвязи и автоматики

Редкие электронные игрушки СССР

Электронный конструктор «Электроника ЭК-1″

Описание его совпадает с предыдущим, но судя по фото — тут надо собрать радио

Редкие электронные игрушки СССР

Лаборатория «Юный электроник»

Радиоконструктор предназначен для начинающих радиолюбителей. С его помощью можно собрать простейшие схемы автоматических, усилительных и радиоприёмных устройств

Редкие электронные игрушки СССР

Лаборатория ЮЭ-50

Предназначена для юных конструкторов и поможет в углублённом изучении радиоэлектроники

Редкие электронные игрушки СССР

Набор для радиолюбителя «Фон-3″

Представляет собой предварительный стереофонический услилитель, предназначенный для работы с такими источниками сигнала, как электромагнитная головка звукоснимателя и стереофонический радиовещательный приёмник

Редкие электронные игрушки СССР

Детский телеконструктор

Предназначен для сборки и монтажа самой маленькой модели отечественного транзисторного телевизионного приёмника черно-белого изображения
И ещё одна модель телеконструктора

Редкие электронные игрушки СССР

Редкие электронные игрушки СССР

Усилитель низкой частоты. Набор радиолюбителя «Фон-2″

Предназначен для самостоятельной сборки радиолюбителем усилителя низкой частоты с широким диапазоном уровней входного сигнала

Редкие электронные игрушки СССР

Набор для радиолюбителя «Фон-4″

Предназначен для сборки оконченного усилителя мощности. Позволяет собрать стереоусилитель не приобретая второго набор.

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