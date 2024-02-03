Ошибки при использовании клея «Момент»

Что может быть проще в использовании клея? Намазал, соединил, прижал, подождал – даже пареная репа выглядит сложнее, чем склейка! Но на самом деле все не так просто. Спустя некоторое время хозяина может ждать неприятный сюрприз: несмотря на все усилия, склеенные объекты отказываются держаться.







Сначала конструкция начинает «шататься», а спустя какое-то время она и вовсе разваливаться, будто ни грамма клея и не было. Хуже всего, когда нечто подобное происходит при использовании клея «Момент». Увы, многие граждане допускают одну и ту же ошибку при его применении.





Клей момент — полезная штука.



Стоит сразу отметить, что клей «Момент» по своей сути не является чем-то уникальным. Под популярной торговой маркой скрывается смесь хлоропреновых каучуков, ацетона, фенолформальдегидовой смолы, эфиров канифоли, этилацентата, а также некоторых других добавок. Создателем популярного клея была немецкая компания Henkel, а с 1979 года клей известный на Западе как «Pattex» стали выпускать по лицензии и в Советском Союзе под маркой «Момент». Собственно под этим именем клеящих состав производится до сих пор.





Пользоваться не сложно.



В целом в использовании клея «Момент» нет ничего сложного. Высшее техническое образование здесь точно не понадобится, во всяком случае если предварительно ознакомиться с инструкций. Однако, так как в представлении любого уважающего себя человека инструкция нужна лишь для «слабаков», то пока что-то не сломается или получится не так как надо, их никто не читает! К сожалению, если хочется склеить «Моментом» наверняка, установленную производителем процедуру все-таки придется соблюдать.





Сначала нужно зачистить.



Итак, прежде всего стоит убедиться, что склеиваемые «Моментом» поверхности – сухие и чистые. Для дерева влажность не должна превышать 12%. Если нужно склеить ламинат или металл, то их предварительно рекомендуется обезжирить ацетоном. Также склеиваемые поверхности настоятельно рекомендуется зачистить наждачной бумагой. При этом окрашенные поверхности избавляют от краски с помощью наждачки в обязательном порядке! Наносится клей «Момент» тонким слоем на обе склеиваемые поверхности. Рекомендуется пользоваться кистью или шпателем.





А еще рекомендуется прижимать как следует.



Прежде чем соединять намазанные поверхности, следует обязательно выждать 10-15 минут. При этом компонентная температура должна быть в пределах +18-25 градусов по Цельсию. Полное высыхание клея «Момент» занимает около 2 часов. Для надежности соединения рекомендуется прижать склеиваемые поверхности друг к другу с усилием не менее 5 кг на сантиметр квадратный.

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