Плохая генетика Элвиса Пресли и другие болезни знаменитостей прошлого

Антон Чехов: не успел умереть от туберкулёза

Художник Осип Браз.

Сердце Шопена замуровано в колонне церкви.

Принц Альберт: умер не от огорчения

Художник Фредерик Ричард Сэй.

Из-за болезни, которую Виктория передала внукам, начали подозревать, что она не имела права на престол.

Караваджо: драться — вредно

Микеланджело страдал от жестокой боли в руках.

Элвис Пресли: дело не в наркотиках

Пресли выпил лишних таблеток, но он бы не умер, если бы его сердце было здоровым.

Художник Генрих Семирадский.

Мария Каллас: не разучилась петь