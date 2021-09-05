Плохая генетика Элвиса Пресли и другие болезни знаменитостей прошлого

Медицина не стоит на месте, и в наше время врачи умеют диагностировать даже заболевания, которыми страдают, например, только пять человек на всей планете. Что особенно удивительно, современный уровень медицины и науки позволяет проводить диагностику давно уже умерших людей. Порой посмертная диагностика открывает нам жизнь и смерть знаменитостей прошлого в радикально новом свете.
Антон Чехов: не успел умереть от туберкулёза
Выдающийся русский писатель и драматург годами страдал от туберкулёза и под конец жизни очень ослабел, так что неудивительно, что популярно представление, будто туберкулёз Чехова и убил. Более официальной версией является сердечный приступ из-за слишком сильного приступа кашля и ослабленного чахоткой сердца.
Художник Осип Браз.
Однако уже в наше время исследовали кровь на рубашке, в которой Антон Павлович умер, и обнаружили не только туберкулёзные бактерии, но и биологическое вещества, сопутствующее образованию тромбов. Это дало весомое основание для того, чтобы предположить, что Чехова убил инсульт: сосуды в мозгу оказались закупорены, их стенки не выдержали давления крови и лопнули.
А вот польский композитор Шопен действительно умер от туберкулёза. Учёные решили проверить легенду о том, что сердце гения по его завещанию замурован в одной из колонн церкви Святого Креста в Варшаве. Несмотря на то, что министр культуры Польши пытался препятствовать вскрытию колонн, исследователи всё же обнаружили, в какой из них замуровано сердце, и осмотрели ёмкость с органом.
Сердце Шопена замуровано в колонне церкви.
Сердце оказалось залито коньяком и имело все признаки изменений, которые случаются при туберкулёзе. Собственно, осложнение, которое болезнь дала на сердце, Шопена и убило.
Принц Альберт: умер не от огорчения
Легендарная английская королева Виктория упрекала одного из сыновей в том, что его отец, её муж принц Альберт, заболел язвой желудка от огорчения, узнав, что сын посещает проституток. Язва будто бы перетекла в рак желудка, так что выходило, что Альберт умер по вине сына.
Художник Фредерик Ричард Сэй.
Современные врачи, изучив симптомы болезни, от которой Альберт страдал перед смертью, пришли к выводу, что умер принц от болезни Крона. Сейчас неизвестно точно, что вызывает её появление и развитие, но связи с перенесённым огорчением пока никто из исследователей заболевания не замечает. Возможно, Альберт просто имел к ней наследственную предрасположенность.
К слову, о наследственности: как известно, Виктория передала почти всем монаршим династиям Европы, включая российскую, ген гемофилии, болезни, при которой кровотечение с трудом подолгу не останавливается. Родители и семьи родителей Виктории этой болезнью не страдали, так что мать Виктории даже подозревали в неверности мужу.
Из-за болезни, которую Виктория передала внукам, начали подозревать, что она не имела права на престол.
Влияние здоровья родителей на здоровье детей долгое время рассматривали только со стороны матери и лишь относительно недавно стали изучать, как влияет на детей состояние отца. Так выяснилось, например, что под влиянием вредных веществ или возраста «внутренняя фабрика» отца начинает выдавать «неформат». Чем старше отец, тем выше зачать ребёнка с аутизмом… или гемофилией, поскольку тем выше для отца шанс выдать сперматозоиды с генетическими поломками.
Отцу Виктории на момент зачатия был сорок один год, так что, вероятно, её мать совершенно зря подозревают, а папе не стоило тянуть с наследниками так долго.
Караваджо: драться — вредно
Смерть Караваджо долго озадачивала биографов, но уже в наше время, исследовав зубы прославленного живописца, учёные обнаружили, что он был заражён золотистым стафилококком и потому, скорее всего, и умер. А заразился он во время кровавой драки, ввязываться в которые вообще очень любил.
Микеланджело страдал от жестокой боли в руках.
Другой знаменитый художник итальянского Возрождения, Микеланджело, вовсе не страдал подагрой. Судя по портрету и описаниям симптомов, его кисти рук были разрушены дегенеративным артрозом, и не последнюю роль в его развитии сыграло количество работы, которое Микеланджело с юности брался выполнять. Он буквально износил себе постоянной нагрузкой суставы. Художник был очень упрям и продолжал работать, даже когда от боли не мог писать письма и вынужден был их надиктовывать.
Элвис Пресли: дело не в наркотиках
Традиционно принято обвинять врачей Пресли в том, что они прописали слишком много содержащих наркотических веществ успокоительных и снотворных королю рок-н-ролла, в результате чего он однажды получил передозировку прописанными ему препаратами. Однако современные исследователи обнаружили у Пресли ряд генетически обусловленных проблем со здоровьем, в том числе — кардиомиопатию. Сердце здорового человека смогло бы пережить все прописанные Элвису лекарства, а разрушенное врождённой (и прогрессирующей со временем) болезнью не справилось.
Пресли выпил лишних таблеток, но он бы не умер, если бы его сердце было здоровым.
Так же неоднозначны обстоятельства смерти Александра Македонского. Предположения так или иначе вертелись вокруг отравления — например, избытком алкоголя. Но умирать с перепою двенадцать дней — немного слишком долго. Изучение симптомов, от которых страдал великий полководец, позволяет с большой вероятностью предположить: Александр действительно отравился. Но очень нетривиальным способом.
Скорее всего, полководец принимал как лекарство растение под названием белая черемица. Его нельзя смешивать с алкоголем, и обычно врачи об этом предупреждали. То ли полководец не внял советам докторов, то ли занимался самолечением и не знал некоторых нюансов, но, приняв лекарство, он спокойно поучаствовал в попойке. Итог нам известен.
Художник Генрих Семирадский.
Мария Каллас: не разучилась петь
Знаменитая оперная певица, чьим уникально богатым голосом восхищался мир, в какой-то момент словно разучилась петь: вздёргивала плечи вместо того, чтобы дышать грудью, и перестала брать высокие ноты чисто. Многие полагали, что жизнь с миллионером Онассисом её разнежила, но современные врачи уверены: певица страдала дерматомиозитом.
Эта болезнь поражает соединительную ткань и гладкую мускулатуру. При ней страдают голосовые связки, и человек утрачивает возможность нормально дышать из-за того, что диафрагма не работает как следует. Вот почему изменился голос и вот почему Каллас не могла вдохнуть грудью.
Текст: Лилит Мазикина
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