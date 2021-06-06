Как выглядеть идеально на фото: 9 хитростей от фотографа!

Мы уже настолько привыкли фотографироваться, что не можем представить свою жизнь без этого. Но одно дело снимать себя на телефон, а другое — делать полноценную фотосессию без сотни фильтров, когда видны все достоинства и недостатки человека.
Профессиональный фотограф Роман Захарченко поделился советами, которые помогут выглядеть безупречно на
каждом снимке.
Старайтесь избегать нижней точки съемки
Нижняя точка съемки вносит в кадр элемент напряженности и прибавляет килограммы. Самая лучшая поза для фотографа — это на уровне глаз. Так вы избежите эффекта массивного или двойного подбородка.
Также не снимайте с верхней точки
Так ваша голова будет крупнее, а тело меньше. Хотя если вам надо получить мимимишную фотографию в стиле кота из «Шрека», то можно рискнуть.
Найдите свою «удачную сторону»
Почти у всех людей лица асимметричные. Поэтому решите для себя, какая сторона лица вам нравится больше, и поворачивайтесь к камере именно ею.
Не втягивайте щеки
Если вы хотите убрать щеки, не надо их втягивать. Просто повернитесь на 3/4 и прикоснитесь языком к нёбу.
Отрегулируйте прищур
Когда вы широко открываете глаза и приподнимаете брови, это придает лицу удивленный и немного испуганный вид. Поэтому слегка прищурьте глаза, чтобы сделать взгляд более убедительным и внимательным.
Старайтесь не смотреть исподлобья
Такой взгляд выглядит угрожающе и делает нос длиннее. Правильный вариант — смотреть прямо в камеру.
Приподнимите подбородок
Для фотографий в профиль приподнимите подбородок, чтобы лицо получилось более выразительным. Благодаря этому трюку шея станет длиннее, а щеки уже.
Не надувайте губы
Хотите изобразить поцелуй? Не переусердствуйте с мимикой, так как в результате вы можете получить классическую «уточку».
Улыбайтесь естественно
Сдержанная, легкая улыбка сделает лицо более приятным, тогда как широкая улыбка лишь подчеркнет морщины.
И помните: красота снимка зависит от мастерства фотографа.
Модель: Анастасия Наумова
Свежие комментарии