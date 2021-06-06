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Как выглядеть идеально на фото: 9 хитростей от фотографа!

Как выглядеть идеально на фото: 9 хитростей от фотографа!

Мы уже настолько привыкли фотографироваться, что не можем представить свою жизнь без этого. Но одно дело снимать себя на телефон, а другое — делать полноценную фотосессию без сотни фильтров, когда видны все достоинства и недостатки человека.
 
Профессиональный фотограф Роман Захарченко поделился советами, которые помогут выглядеть безупречно на 
каждом снимке.
 
Старайтесь избегать нижней точки съемки
  
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Нижняя точка съемки вносит в кадр элемент напряженности и прибавляет килограммы. Самая лучшая поза для фотографа — это на уровне глаз. Так вы избежите эффекта массивного или двойного подбородка.
 
 
Также не снимайте с верхней точки
 
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Так ваша голова будет крупнее, а тело меньше. Хотя если вам надо получить мимимишную фотографию в стиле кота из «Шрека», то можно рискнуть.
 
Найдите свою «удачную сторону»
 
  
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Почти у всех людей лица асимметричные. Поэтому решите для себя, какая сторона лица вам нравится больше, и поворачивайтесь к камере именно ею.
 
 
Не втягивайте щеки
 
  
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Если вы хотите убрать щеки, не надо их втягивать. Просто повернитесь на 3/4 и прикоснитесь языком к нёбу.
 
Отрегулируйте прищур
 
  
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Когда вы широко открываете глаза и приподнимаете брови, это придает лицу удивленный и немного испуганный вид.
Поэтому слегка прищурьте глаза, чтобы сделать взгляд более убедительным и внимательным.
 
Старайтесь не смотреть исподлобья
 
  
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Такой взгляд выглядит угрожающе и делает нос длиннее. Правильный вариант — смотреть прямо в камеру.
 
Приподнимите подбородок 
 
  
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Для фотографий в профиль приподнимите подбородок, чтобы лицо получилось более выразительным. Благодаря этому трюку шея станет длиннее, а щеки уже.
 
Не надувайте губы
 
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Хотите изобразить поцелуй? Не переусердствуйте с мимикой, так как в результате вы можете получить классическую «уточку». 
 
Улыбайтесь естественно
 
  
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Сдержанная, легкая улыбка сделает лицо более приятным, тогда как широкая улыбка лишь подчеркнет морщины.
 
И помните: красота снимка зависит от мастерства фотографа.
 
 
Модель: Анастасия Наумова

 

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