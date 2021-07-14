Что связывает «отца» Шерлока Холмса и фараона Тутанхамона

Про «проклятие фараонов» заговорили относительно недавно, после того, как исследователи вскрыли могилу фараона Тутанхамона. По разным версиям после этого все члены экспедиции, заходившие в гробницу, вскоре скончались. Легенда о пресловутом «проклятии» стала настолько популярной, что эти мотивы использовались во многих художественных произведения. И многие известные писатели и исследователи отдали дань этой мистической загадке. В том числе и знаменитый Конан Дойль.
Легенды о «проклятии фараонов»
Историей Древнего Египта европейцы заинтересовались достаточно давно. Но, что интересно, слухи о проклятии возникли только в 1923 году, после того, как было найдено захоронение фараона Тутанхамона.
Находка этой гробницы оказалась настоящей сенсацией не только для профессиональных археологов, но и для простых граждан. Группа исследователей в конце 1922 года сумела найти неразграбленное древнее захоронение (в истории раскопок древнеегипетских могил это – огромная редкость).
Раскапывать древние гробницы исследователи начали еще в конце 19 века. Также британский энтузиаст и собиратель древностей лорд Карнарвон вместе с египтологом Говардом Картером проводили раскопки уже в начале 20 века.
Говард Картер исследует саркофаг.
К сожалению, все найденные могильники оказались опустошенными, в той или иной степени. Об этом «позаботились» многие поколения местных жителей или профессиональные могильные воры. Добытые редкости продавали тем же европейцам.
Собственно, благодаря этим «сувенирам» европейские исследователи и занялись собственными раскопками, но долгое время почти безрезультатно. Ровно до того момента, как Говарду и Карнарвону, после многих лет кропотливого труда, удалось–таки отыскать нетронутое захоронение.
И вот, в начале 1923 года состоялось долгожданное событие – участники экспедиции сняли печати с гробницы и вошли в нее. Сенсацией стало и богатейшее содержимое гробницы, но мистика была еще впереди.
После вскрытия гробницы 13 участников экспедиции, а также 9 их близких родственников умерли один за другим в короткое время. Причины смерти называются разные и вполне естественные. Но журналисты, освещавшие экспедицию, были уверены, что тут сработало древнее проклятие. Якобы древнеегипетские жрецы создали мощное заклятие, которое приносит неминуемую гибель «осквернителям могил».
Правда, раньше о таких проклятиях как-то было не слышно. Ведь в течение предыдущих столетий простые египтяне спокойно грабили захоронения фараонов. И ничего, не вымерли. А тему проклятий подняли как раз европейские и американские журналисты, а не местные деятели.
Лорд Карнарвон умер через 3 месяца после вскрытия гробницы. Причины смерти называют разные: от воспаления легких до заражения крови после укуса насекомого. А спустя месяц умер еще один участник – друг Карнарвона американец Гоулд.
Говард Картер и участники его экспедиции.
Спустя еще 2 месяца, погиб очередной участник вскрытия гробницы. Это был египетский принц, которого во время ссоры застрелила собственная жена.
Все, на этом об исторической ценности находки гробницы надолго забыли. Журналисты писали только о мистической стороне вопроса. Припоминались многочисленные странные предзнаменования перед вскрытием гробницы: птицу археолога Картера слопала кобра, по древней мифологии это змея, которая наказывает противников фараона.
Также самому Карнарвону предрекли не более 6 недель жизни после вскрытия могилы (что и сбылось). Слухов ходило множество, так, что пугливые люди даже начали отказываться от ранее приобретенных древнеегипетских вещей и мумий. На всякий случай.
Среди таких «пугливых людей» оказался даже сам Бенито Муссолини, который решил избавиться от подаренной ему мумии.
В течение последующих 15 лет умерли практически все археологи и исследователи, которые были причастны к раскопкам гробницы Тутанхамона. И все эти смерти газеты неизменно связывали с наличием «проклятия». К этой сенсационной версии приложил руку и сам Конан Дойль, что поспособствовало еще большей ее популярности.
Конан Дойль и мистика
То, что Конан Дойль создал Шерлока Холмса, знают все, даже люди, не любящие литературу. А вот тот факт, что писатель всерьез увлекался мистикой, известен далеко не всем его поклонникам. Он занимался спиритизмом и написал много рассказов на мистические темы.
Конан Дойль.
У писателя есть и рассказ «№249» на тему древнеегипетских загадок про ожившую мумию. А по поводу именно проклятия Конан Дойль выдвинул версию, что древние жрецы создали неких «элементалей». Эти невидимые создания были призваны охранять гробницу от разграбления и наказывать дерзких грабителей. Правда, сохранить усыпальницу Тутанхамона от разграбления никакие «элементали» не смогли. Но это так, к слову.
Мнение уважаемого писателя придало новый импульс легенде. Ведь теперь на нее работал и авторитет Конан Дойля. Хотя его объяснение можно трактовать двояко: и с точки зрения науки, и с точки зрения оккультизма. Но все равно его высказывание дает понять, что сам писатель в проклятия верил.
Иллюстрация к повести «Собака Басвервилей».
Сюжет «Собаки Басвервилей» основан на реальных легендах и строится на древнем проклятии. Хотя разгадка преступления вполне себе материалистическая. Так что мнение великого писателя только подтвердило существование «проклятия фараонов», материальное оно там или оккультное. А вот было ли оно на самом деле – уже другой вопрос.
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