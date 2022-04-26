Успейте посадить бобовые

Кто-то скажет, что мясо не заменить ничем. На самом деле, по питательности и содержанию белка бобовые часто догоняют, а по другим параметрам — порой даже превосходят мясо! К тому же, вырастить их не составит никакого труда.







Незаслуженно забытые культуры для выращивания на огороде обязательно следует вернуть, ведь это растительный и полноценный источник белка и других элементов. Прежде всего, на огороде можно без проблем вырастить овощные бобы, горох, фасоль и сою. Есть их можно сырыми, отварными, а из просушенных можно даже сделать муку!







В конце апреля-начало мая можно высевать данные культуры в огород. Помимо питательной ценности, эти культуры также прекрасно разрыхляют и питают почву!







Подробнее о выращивании бобовых в огороде смотрите в видео ниже:



