С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Эффект прожектора: почему человеку может казаться, что на него все смотрят


Существует очень наглядная психологическая притча. Компания смеялась. Один прохожий подошел и стал смеяться вместе с ними. Второй прохожий подумал: «Это они надо мной смеются». А третий подошел и спросил: «Над чем вы смеетесь?» Если вы – второй персонаж притчи, то, возможно, у вас «эффект прожектора».
Материал раскроет суть явления и причины, его вызывающие.


1. Суть явления



Будто вы подсвечены прожектором. / Фото: Midjourney
Будто вы подсвечены прожектором. / Фото: Midjourney


Эффект прожектора (далее – ЭП) – это ловушка мышления, из-за которой человек склонен переоценивать уровень внимания окружающих людей к своей внешности, поведению или эмоциям. Человеку с ЭП кажется, что он находится в центре всеобщего внимания (как под прожектором), хотя на самом деле люди вокруг слишком заняты собой, чтобы так пристально за ним следить.

2. Что говорят исследования



Вам это только кажется! / Фото: Midjourney
Вам это только кажется! / Фото: Midjourney


Самый известный эксперимент об ЭП провели психологи Томас Гилович и Кеннет Савицкий в 1999 году. Студента просили надеть яркую нелепую футболку с лицом певца Барри Манилова и зайти в аудиторию к другим студентам. Испытуемый был уверен, что на него обратят внимание как минимум 50 % присутствующих. Однако в реальности на его футболку обратили внимание только 25 % студентов (ровно половина от того, что он предполагал).

3. Якорение на собственном «я» как причина ЭП



Нет, смеются не над вами. / Фото: Midjourney
Нет, смеются не над вами. / Фото: Midjourney


Мы живем в центре своей вселенной и постоянно отслеживаем свои действия. В связи с данным фактом нам трудно «выключить» свою точку зрения и встать на место другого человека.
Мы знаем, что сейчас мы волнуемся или у нас плохая прическа, и нам кажется, что эта информация так же очевидна для всех, как и для нас, будто она транслируется в «облачке» над нами, как над персонажем в Томодачи. Однако другие люди не имеют доступа к нашим мыслям и переживаниям.

4. Иллюзия прозрачности



Над вами нет облачка с вашими эмоциями, как в Томодачи. / Фото: Midjourney
Над вами нет облачка с вашими эмоциями, как в Томодачи. / Фото: Midjourney


Нам кажется, что наши внутренние состояния (тревога, смущение, радость) буквально написаны на лице и видны каждому. На самом деле окружающие замечают лишь малую долю наших эмоций, потому что мы умеем неплохо контролировать внешние проявления, а люди в целом плохо считывают чужие эмоции без явных сигналов (слезы, крик).

5. Эволюционные причины ЭП



Эволюционно мы зависим от группы. / Фото: Midjourney
Эволюционно мы зависим от группы. / Фото: Midjourney


Наш мозг запрограммирован быть внимательным к мнению группы, потому что в древности быть исключенным из племени означало смерть. Поэтому мы гиперболизируем внимание окружающих, чтобы вовремя заметить осуждение или агрессию. Сегодня эта система дает ложные сигналы тревоги в безопасных ситуациях, что и порождает ЭП.

ЭП можно победить. / Фото: Midjourney
ЭП можно победить. / Фото: Midjourney


источник
Ссылка на первоисточник
томас гилович