Эффект прожектора: почему человеку может казаться, что на него все смотрят



Существует очень наглядная психологическая притча. Компания смеялась. Один прохожий подошел и стал смеяться вместе с ними. Второй прохожий подумал: «Это они надо мной смеются». А третий подошел и спросил: «Над чем вы смеетесь?» Если вы – второй персонаж притчи, то, возможно, у вас «эффект прожектора». Существует очень наглядная психологическая притча. Компания смеялась. Один прохожий подошел и стал смеяться вместе с ними. Второй прохожий подумал: «Это они надо мной смеются». А третий подошел и спросил: «Над чем вы смеетесь?» Если вы – второй персонаж притчи, то, возможно, у вас «эффект прожектора».Материал раскроет суть явления и причины, его вызывающие.

1. Суть явления



Будто вы подсвечены прожектором. / Фото: Midjourney Будто вы подсвечены прожектором. / Фото: Midjourney

Эффект прожектора (далее – ЭП) – это ловушка мышления, из-за которой человек склонен переоценивать уровень внимания окружающих людей к своей внешности, поведению или эмоциям. Человеку с ЭП кажется, что он находится в центре всеобщего внимания (как под прожектором), хотя на самом деле люди вокруг слишком заняты собой, чтобы так пристально за ним следить.

2. Что говорят исследования



Вам это только кажется! / Фото: Midjourney Вам это только кажется! / Фото: Midjourney

Самый известный эксперимент об ЭП провели психологи Томас Гилович и Кеннет Савицкий в 1999 году. Студента просили надеть яркую нелепую футболку с лицом певца Барри Манилова и зайти в аудиторию к другим студентам. Испытуемый был уверен, что на него обратят внимание как минимум 50 % присутствующих. Однако в реальности на его футболку обратили внимание только 25 % студентов (ровно половина от того, что он предполагал).

3. Якорение на собственном «я» как причина ЭП



Нет, смеются не над вами. / Фото: Midjourney Нет, смеются не над вами. / Фото: Midjourney

Мы живем в центре своей вселенной и постоянно отслеживаем свои действия. В связи с данным фактом нам трудно «выключить» свою точку зрения и встать на место другого человека.

4. Иллюзия прозрачности



Над вами нет облачка с вашими эмоциями, как в Томодачи. / Фото: Midjourney Над вами нет облачка с вашими эмоциями, как в Томодачи. / Фото: Midjourney

Нам кажется, что наши внутренние состояния (тревога, смущение, радость) буквально написаны на лице и видны каждому. На самом деле окружающие замечают лишь малую долю наших эмоций, потому что мы умеем неплохо контролировать внешние проявления, а люди в целом плохо считывают чужие эмоции без явных сигналов (слезы, крик).

5. Эволюционные причины ЭП



Эволюционно мы зависим от группы. / Фото: Midjourney Эволюционно мы зависим от группы. / Фото: Midjourney

Наш мозг запрограммирован быть внимательным к мнению группы, потому что в древности быть исключенным из племени означало смерть. Поэтому мы гиперболизируем внимание окружающих, чтобы вовремя заметить осуждение или агрессию. Сегодня эта система дает ложные сигналы тревоги в безопасных ситуациях, что и порождает ЭП.