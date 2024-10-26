23 ПРЕДМЕТА ИЗ ПРОШЛОГО, по которым трудно понять, что это такое

Подборка вещей, глядя на которые возникает только один вопрос: «Это вообще ЧТО»?!
1. Костюм для охоты на медведя
Эта странноватая конструкция, превращающая человека в подобие рыбы-шара, — костюм сибирского охотника на медведей или смельчака, участвующего в борьбе с медведем. Для охоты в одиночку такая «кольчуга», конечно, была тяжеловата: сложно представить, что в этом наряде человек мог бы свободно передвигаться и уж тем более быстро бегать. Но когда такой необходимости не было (например, на боях или когда на охоту ходили группой), костюм хорошо защищал от медвежьих укусов и ударов лапой.
2. Бельгийский вариант порохового тестера
Самый ранний аппарат для проверки силы ружейного пороха из тех, о котором есть запись, был изобретен Берном в 1578 году. Это небольшой цилиндр с прочно прилегающей крышкой на петле. Порох взрывался внутри и угол, на который крышка поднималась, как считалось, указывал силу пороха.
3. Офтальмотроп — прибор, наглядно демонстрирующий движения глаза и структуру всей зрительной системы человека
По сути, это просто модель глазных яблок (они выполнены как полые шары, движущиеся вокруг собственного центра вращения). Глазные яблоки приводятся в движение глазными мышцами — роль мышц здесь выполняют шесть шнуров, прикрепленных в разных местах к глазным яблокам и отходящих назад, как и в настоящих глазах. Все шнуры перекинуты через блоки и уравновешены гирьками. Натягивая тот или иной шнур, соответствующим образом вращают модель глазного яблока.
4. Уксусница
Как хорошо известно из литературы XIX века, дамы тех времен поминутно падали в обморок. Однако зачастую причиной обмороков был отнюдь не избыток чувств, а слишком тесные корсеты, испарения от обоев (часто в составе краски содержался мышьяк или свинец, что приводило к отравлениям) или попросту ужасные запахи на улицах городов, не знавших канализации.
Поэтому дамы носили с собой бутылочки с нюхательными солями или же небольшую уксусницу, в которой находилась ватка, смоченная в уксусе или нашатыре. При первом же ощущении недомогания полагалось открыть крышечку и сделать вдох.
5. Почтовый ящик
Применять почтовые ящики для обмена письмами стали моряки в XVI веке. Морской путь из Европы в Индию был долгим и опасным, и таким образом мореходы сообщали доверенным адресатам о количестве людей на судне, направлении и цели путешествия.
Мыс Доброй Надежды у южной оконечности Африки стал местом обмена письмами. Послания помещали в ящики и прятали в условленных местах, маскируя их под камни для того, чтобы посторонний не мог найти записки. Проплывающие мимо корабли заходили в бухту и забирали записи из тайника, оставляя взамен свои.
6. Жетоны для получения услуг в борделях Дикого Запада
Такими жетонами расплачивались в борделях за пикантные услуги в XIX веке в США. Использование жетонов было удобным для владельцев заведений — это сводило к минимуму возможность женщин оставить себе побольше денег и раскрутить клиента в процессе.
7. Это разновидность кредитной карты
Зарубки о взятом в долг товаре одновременно делались на обеих палках. Одну хранил покупатель, другую — продавец, что исключало мошенничество. Когда долг погашался, палки уничтожали.
8. Позорная флейта, или шандфлёте
Использовалась в Германии в XVI–XVII веках для публичного унижения плохих музыкантов, а также в качестве наказания за незначительное нарушение законов: клевету, сквернословие, ересь и богохульство. Свое название «инструмент» получил за вид, напоминающий флейту. Изготавливали шандфлёте из разных пород фруктовых деревьев.
Металлическое кольцо надевалось на шею, пальцы вставлялись в зажимы. Чем тяжелее вина, тем сильнее сжимали планки. Наказание усугублялось тем, что несчастного выставляли у позорного столба перед глумящейся толпой. Выглядело все так, будто несчастный играет на флейте, а болевые ощущения, которые он испытывал, вызывали смех и восторг публики. Иногда пытка могла длиться несколько дней.
9. Набор охотника на вампиров
Внушающий страх чемодан выглядит так, будто его изъяли у маньяка или забрали на память со съемок очередного голливудского фильма о вампирах. Но на самом деле такой набор — не бутафория и не аксессуар на Хеллоуин, а вполне реальная вещь из жизни наших предков.
10. Ловец слёз или слёзница
Небольшой сосуд с узким горлышком сделан так, чтоб можно было прижимать его прямо к уголку глаза. Его назначение — сбор слез, а история насчитывает более трех тысячелетий.
Сосуды для слез были популярны, например, в Персии: мужчины, возвращавшиеся после боя домой, первым делом проверяли слезные бутыли своих жен, чтобы определить, сильно ли они скучали.
11. Перстень-оборонитель
В Викторианскую эпоху, когда качество и количество освещения на улицах крупных городов оставляло желать лучшего, преступления на улицах были обычным делом. Поэтому для обеспечения своей безопасности викторианцы придумывали разнообразные устройства.
С помощью двух маленьких кнопок в перстне откидывались острые лезвия — и перевес в уличной борьбе тут же оказывался на стороне его обладателя.
12. Мортсейф
Мортсейфами называли стальные или чугунные решетки-колпаки, которые надевались на гробы.
В начале XIX столетия с развитием медицины и анатомии в Англии и Шотландии возникла большая потребность в трупах для препарирования. Но в богобоязненном викторианском обществе царила стойкая неприязнь к захоронениям не по правилам: даже кремация была встречена как нечто совершенно ужасное, сатанинское и чудовищное.
13. «Заводная канарейка» или механический имитатор пения птиц
В конце XIX века производить механические шкатулки с голосами птиц начал Блез Бонтем, а затем его дело продолжили сын Шарль и внук Люсьен, совершенствовавшие механизм уже в XX веке — их производство работало вплоть до 1950-х годов.
14. Ловушка для блох
Внутрь закручивающихся блохоловок в качестве приманки клали небольшой кусочек ткани, пропитанный медом, кровью, смолой или душистыми веществами. Заползшее внутрь насекомое прилипало к приманке. Блохоловки носили под париками и внутри женских причесок, под одеждой и на шее, словно подвеску, а также ставили в спальне у кровати. Вылавливание блох было делом повседневным и в какой-то степени даже эротическим.
15. Женщины на этих фигурках показывали врачу, где именно у них болит
Врачами в прошлом были только мужчины, и им запрещалось непосредственно касаться высокопоставленных пациенток. Поэтому для диагностики использовались специальные куклы. Их делали из слоновой и мамонтовой кости, дерева и даже из перламутра высотой 10–25 см.
Интересная деталь: на некоторых китайских куклах видны бинты для формирования маленькой ножки. Приносил ли куклу врач или у дам были собственные, историки пока точно установить не могут.
16. Это стригиль или попросту скребок для очищения тела
Во времена древних римлян, когда не было мыла, гелей для душа, шампуней, скрабов и прочих достижений химии, всю грязь, пот и пыль с тела соскребали такими скребками.
17. Предсказатель бурь
Это изобретение принадлежит доктору Джорджу Мериуэзеру, который жил в городе Уитби в Англии в XIX веке.
Однажды доктор заметил, что перед наступлением грозы пиявки начинают вести себя беспокойно, и решил использовать эту их особенность. Он придумал хитрый агрегат, который получил название «предсказатель бури».
В круг ставилось 12 бутылок ёмкостью в одну пинту. На горлышке каждой бутылки находилась металлическая трубка с куском китового уса и проволокой, прикрепленной к молоточкам. Чувствуя приближение бури, пиявки начинали карабкаться вверх по бутылке и задевали китовый ус, который, в свою очередь, дергал проволоку и приводил в действие молоточки, ударявшие в колокол.
18. Тостер
Тостеры в XIX веке были крайне популярны и оттого воплощались в самых разнообразных конструкциях: например, у некоторых особенно дорогих моделей была керамическая сердцевина, нагревающаяся более равномерно, двойные стенки и съемные «дверцы», чтобы было легче чистить внутренности устройства, а также две снимающиеся проволочные подставки, чтобы класть туда кусочки хлеба для подогрева или для того, чтобы свежий тост не так быстро остывал.
Модели попроще представляли собой просто жестяную пирамиду с дырочками в боковых панелях в качестве корпуса — под пирамидой тлели угли и тем самым поджаривали прислоненные к панелям куски хлеба.
19. Извлекатель пуль
Строение извлекателя довольно простое: в полой длинной трубке находится нечто вроде отвертки, её с помощью винтов опускают в рану, нащупывают пулю, подцепляют и вытаскивают.
Несмотря на свою кажущуюся пользу, извлекатель пуль зачастую приносил куда больше бед, чем облегчения: анестезии и антисептиков в те времена практически не было, поэтому многие пациенты умирали от болевого шока, а другие — от занесенных инфекций.
20. Дымная клизма
Устройство её было крайне простым: дымная клизма была похожа на обычную, но вместо груши у нее были меха из свиного желудка, которые подавали табачный дым в задний проход больного. Табак считался неплохим средством от сонливости и простуды и его даже прописывали больным. Такая процедура, как считалось, должна была помогать при болях в желудке, а также оживляла утопленников. Считалось, что дым высушивает всю лишнюю влагу в теле.
21. Держатель для мелочей или шатлен
Шатлен (в русском языке такого слова толком и нет, если переводить дословно — «связка хозяйки дома»; в английском произношении — шателен) представлял собой декоративную связку мелочей, крепившуюся на пояс. С этой связки свисало внушительное количество цепочек, на которые, в свою очередь, крепились разные мелочи, которые могли бы понадобиться хозяйке дома и должны были всегда быть под рукой: ключи, наперстки, часы, ножницы, печать, уксусница (на случай, если станет плохо).
22. Сигнализация от воров
Как и в нынешнее время, горожане XIX века страдали от домушников. В качестве защиты применялась революционная механическая сигнализация от грабителей. Сигнализацию клали под дверь с внутренней стороны, дверь подпиралась штырьком. Когда дверь открывали снаружи, штырек падал и попадал на звонок, который громко оповещал хозяев о том, что в доме чужие.
23. Искусственная пиявка
Искусственную пиявку придумали в 1840 году, для уменьшения объема использования настоящих пиявок. Считалось, что искусственная пиявка более эффективна, гигиенична и стерильна, хотя один её вид внушал куда больший ужас пациентам, чем живое создание.
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