Радиоуправляемые игрушки, которые были пределом мечтаний всех советских мальчишек

Игрушки на пульте из СССР.
Можно многое говорить о СССР, но глупо будет отрицать тот факт, что игрушек советским детям хватало. Инженеры и промышленники страны смогли создать по истине невероятное число самых разнообразных средств развлечения ребенка. Были среди них управляемые игрушки, в том числе и с дистанционным пультом.
Машинка на пульте
Первая попытка сделать такую игрушку.
Одна из первых «дистанционно управляемых» игрушек. На самом деле машинка была на проводе, который тянулся от пульта. Это было не очень удобно, впрочем, этот факт не помешал полюбить эту машинку огромному числу советских детей. Куда более важным минусом было то, что батареек она «кушала» действительно много.
Машинка «Вираж»
Первые модели везли из Германии.
Первые действительно радиоуправляемые игрушки в СССР стали появляться с 70-х годов прошлого века. Первые модели попадали в страну из ГДР. Машинка «Вираж» была очень крутой! Вот только стоила такая игрушка достаточно много, а потому позволить себе ее каждая семья не могла.
«Интеркосмос»
Игрушки стали массовыми.
Настоящее разнообразие радиоуправляемых игрушек в СССР наступило в 80-е годы. В стране появилось огромное количество танков, луноходов, машин с дистанционным управлением. Одной из них была и вот такая игрушка. Такие модели стоили намного дешевле тех, что привозили когда-то из ГДР, а значит «радиоигрушка» смогла стать действительно массовой.
Сделай сам
Сам себе мастер.
Не стоит списывать со счетов тот факт, что в СССР действовало огромное количество кружков для ребят, где они учились азам инженерного дела. Любой достаточно целеустремленный мальчишка мог сделать радиоуправляемую игрушку в таком кружке своими руками. Как следствие, ребята делали не только машинки, но и корабли и даже управляемые самолеты.
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