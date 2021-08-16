5 лучших книг, признанных лучшими за всю историю вручения Букеровской премии

Букеровская премия, одна из самых престижных наград для англоязычных литераторов, известна своим нетрадиционным подходом к оценке произведений. Её могут получить как маститые авторы, так и начинающие литераторы, сумевшие соединить в своих книгах глубокое содержание, необычную форму подачи и мастерство владения словом. В 2018 году были названы пять лучших книг, которые становились лауреатами премии за все 50 лет её существования и названа одна, получившая премию «Золотой Букер».
Были выбраны по одной лучшей книге каждого десятилетия с момента первого вручения премии. / Фото: www.bbci.co.uk
«В свободном государстве», Видиадхар Найпол
Видиадхар Найпол. / Фото: www.rr.pt
Книга британского писателя – это пять историй (включая пролог и эпилог), которые не связаны между собой общим сюжетом, но при этом каждая – о свободе. Свободе не только в обычном понимании. Именно эта тема проходит красной нитью, заставляя читателя задуматься о смысле жизни и реальном освобождении от предрассудков и стереотипов, навязанных обществом или государством.
«В свободном государстве», Видиадхар Найпол. / Фото: www.thebookseller.com
Букеровская премия за эту книгу была вручена писателю в 1971 году и была сочтена членами жюри практически мастер-классом по литературе от маститого писателя. Читатели в оценке книги были не столь единодушны. Одним книга показалась несколько скучной, другими воспринята как открывающая низменные качества человека.
Возможно, настолько неоднозначная оценка связана с описанием в произведениях Видиадхара Найпола всего того, о чем принято стыдливо молчать. В 2001 году писатель стал Нобелевским лауреатом.
«Лунный тигр», Пенелопа Лайвли
Пенелопа Лайвли. / Фото: www.youm7.com
Клаудии Хэмптон 76 лет, она прожила невероятно интересную жизнь, в которой было место встречам и расставаниям, удивительной истории любви и интересным людям. Это сегодня она прикована к постели и размышляет о течении мировой истории и связанных с ней событиях. Собственная судьба немолодой женщины, историка и военного корреспондента, подвергается анализу и заставляет задуматься о том, можно ли пройти свой путь достойно и ни о чём не жалеть в конце.
«Лунный тигр», Пенелопа Лайвли. / Фото: www.covers.booko.com.au
Повествование кажется непоследовательным, однако именно такими являются и сами воспоминания умирающего человека. Клаудиа Хэмптон в своём воображении пишет книгу, которая никогда не увидит свет. Но читатель вполне может вдохновиться этой историей, наполненной бесконечным жизнелюбием.
Пенелопа Лайвли получила за эту книгу Букеровскую премию в 1987 году, но и сегодня произведение заслуживает внимания и заставляет думать, вдохновляться и жить, несмотря на возникающие сложности и проблемы.
«Волчий зал», Хилари Мантел
Хилари Мантел. / Фото: www.rtr-vesti.ru
Сильный исторический роман, который заставляет взглянуть на довольно известные события в Англии первой половины шестнадцатого века. Взглянуть и вдруг оказаться где-то там, в старинном замке, где можно не только почувствовать все очарование того времени, но и почувствовать запахи, доносящиеся с кухни, услышать треск факела, оказаться втянутым в круговорот политических интриг, пройти путь вместе с Томасом Кромвелем.
«Волчий зал», Хилари Мантел. / Фото: www.myday.uz
Роман написан настолько вкусно, что всё время его прочтения не покидает ощущение того, что читатель находится в центре событий. Сочувствует, переживает, сомневается вместе с главным героем. Здесь нет хороших и плохих героев, есть люди, со своими достоинствами и пороками. «Волчий зал» каким-то невероятным образом заставляет читателя заинтересоваться историей и до мельчайших подробностей изучить тот период, о котором идёт речь в романе.
Книга Хилари Мантел получила Букеровскую премию за книгу «Волчий зал» в 2009 году, а уже в 2012 за продолжение романа – книгу «Внесите тела».
«Линкольн в бардо», Джордж Сондерс
Джордж Сондерс. / Фото: www.nao24.ru
В романе Джорджа Сондерса смешались реальный и потусторонний миры. И точно так же оказались будто перемешаны свидетельства очевидцев и разговоры с призраками. Всего одна ночь, описанная в произведении, способна изменить мировосприятие. Книга, повествующая о трагической потере сына шестнадцатым президентом США Авраамом Линкольном, казалось бы, просто не может быть смешной. Но автору удалось заставить читателя улыбаться при прочтении этой истории.
«Линкольн в бардо», Джордж Сондерс. / Фото: www.rtr-vesti.ru
«Линкольн в бардо» - это некий литературный эксперимент, поиск новых форм, заполненных необычным содержанием. И он был оценен по заслугам вручением Букеровской премии в 2017 году. Стоит отметить, что «Линкольн в бардо» - это первое крупное произведение автора, до этого Джордж Сондерс писал лишь рассказы и эссе.
«Английский пациент», Майкл Ондатже
Майкл Ондатже. / Фото: www.ytimg.com
Эта книга получила премию в 1992 году, а в 2018 по итогам работы жюри и читательского голосования была удостоена «Золотого Букера» и признана лучшей за последние полвека.
Читатели сравнивают произведение с романом «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса по стилю написания и с фильмом «Титаник» по романтичности и трагизму сюжета.
«Английский пациент», Майкл Ондатже. / Фото: www.labirint.ru
Фильм, поставленный по этой книге, завоевал девять «Оскаров» и, тем не менее, само произведение оказывается глубже, серьёзнее и драматичней экранизации. Четыре человека, волей судьбы оказавшиеся в одном месте и в одно время, страница за страницей раскрывают свои тайны, а вдумчивому читателю остаётся лишь найти первопричины событий, произошедших с героями.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии