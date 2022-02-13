Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута

Любите уютное и оригинальное освещение? Вам симпатичен джут и иные характерные для бохо материалы? В таком случае этот светильник точно вам подойдет! Сделать же его довольно просто, а форму, конечно, можно и поменять.
Вам потребуются:
материал для каркаса;
джутовая или иная ткань для перетяжки;
пенопластовый шар или иная заготовка для подставки;
осветительный элемент;
клей;
инструменты
Для каркаса в данном случае можно использовать пяльцы или кольцо из плотного картона. В любом случае первоначальную заготовку разрезаем на 2 примерно одинаковые части. Затем складываем получившиеся половинки так, чтобы у вас получился полумесяц. На места соединения наносим разметку, чтобы в дальнейшем срезать лишнее и получить ровный контур.
Аналогичным образом поступаем и со второй половинкой, после чего склеиваем детали в единый каркас в виде полумесяца.
Далее берем выбранную для перетяжки ткани и обклеиваем ею получившуюся заготовку полумесяца с обеих сторон.
Теперь необходимо подготовить подставку для будущего светильника. В нашем случае для этого используется пенопластовый шар, вернее его половина. В получившейся полусфере намечаем, а затем вырезаем выемку для каркаса-полумесяца.
С обратной стороны подставки вырезаем выемку — там будет спрятан блок питания или пульт осветительного элемента.
Получившуюся подставку оплетаем джутом или декорируем любым другим способом.
При желании оформляем также и выемку с нижней стороны подставки, например, при помощи ткани.
Далее в основании проделываем сквозное отверстие, через которое протягиваем гирлянду. Блок питания от гирлянды прячем в подготовленную для него выемку.
Теперь вклеиваем месяц в основание, а затем оплетаем месяц гирляндой, и ночник готов! При желании можно также добавить какой-либо декор.
Свежие комментарии