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Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута

Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута

Любите уютное и оригинальное освещение? Вам симпатичен джут и иные характерные для бохо материалы? В таком случае этот светильник точно вам подойдет! Сделать же его довольно просто, а форму, конечно, можно и поменять.
Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джутаВам потребуются:

материал для каркаса;

джутовая или иная ткань для перетяжки;

пенопластовый шар или иная заготовка для подставки;

осветительный элемент;

клей;

инструменты

Для каркаса в данном случае можно использовать пяльцы или кольцо из плотного картона. В любом случае первоначальную заготовку разрезаем на 2 примерно одинаковые части. Затем складываем получившиеся половинки так, чтобы у вас получился полумесяц. На места соединения наносим разметку, чтобы в дальнейшем срезать лишнее и получить ровный контур.

Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута
Аналогичным образом поступаем и со второй половинкой, после чего склеиваем детали в единый каркас в виде полумесяца.
Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута
Далее берем выбранную для перетяжки ткани и обклеиваем ею получившуюся заготовку полумесяца с обеих сторон.
Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута
Теперь необходимо подготовить подставку для будущего светильника. В нашем случае для этого используется пенопластовый шар, вернее его половина. В получившейся полусфере намечаем, а затем вырезаем выемку для каркаса-полумесяца.
Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута
С обратной стороны подставки вырезаем выемку — там будет спрятан блок питания или пульт осветительного элемента.



Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута
Получившуюся подставку оплетаем джутом или декорируем любым другим способом.
Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута
При желании оформляем также и выемку с нижней стороны подставки, например, при помощи ткани.
Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута
Далее в основании проделываем сквозное отверстие, через которое протягиваем гирлянду. Блок питания от гирлянды прячем в подготовленную для него выемку.
Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута
Теперь вклеиваем месяц в основание, а затем оплетаем месяц гирляндой, и ночник готов! При желании можно также добавить какой-либо декор.
Оригинальная идея декора в стиле бохо из простого джута

 

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