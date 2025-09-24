По каким критериям собака выбирает себе хозяина среди членов семьи

Нередко тот из членов семьи, кто стал инициатором появления в доме собаки, для собаки остается второстепенной личностью / Фото: 123ru.net

1. Употребление еды

Пища для этого животного – это не просто источник энергии, необходимый для восстановления сил / Фото: businessman.ru

2. Любовь и уважение

Для собаки важно проявление не только заботы, но и уважения к ней как к личности / Фото: latterdaysaintmag.com

3. Забота о «членах стаи»

Собака всегда внимательно следит, как человек ведет себя по отношению к другим домочадцам, насколько он заботится, чтобы все были отдохнувшими и здоровыми / Фото: alenc.ru

Пес ляжет рядом с кроватью, на которой спит его хозяин, или взберется на нее и будет охранять / Фото: sobakibalabaki.com

4. Любимое место

Если в доме есть кресло, в котором сидит постоянно один и тот же человек, то собака расценивает его как лидера / Фото: wallpapersgood.ru

5. Сила и ум

Несколько первых прогулок с хозяином и для собаки, и для человека становятся решающими в их дальнейших отношениях / Фото: sobakevi4.ru

6. Мотивация

Чтобы стать хозяином, не нужно бесконтрольно давать ему пищу, у пса должна быть мотивация / Фото: severdv.ru

7. Действие, влекущее за собой следствие

Каждое движение пса, говорит о его поведении и состоянии лучше слов / Фото: petzona.ru