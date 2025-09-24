По каким критериям собака выбирает себе хозяина среди членов семьи

Психология собак достаточно интересна. Для них по определению человек по разуму стоит на порядок выше. Нередко тот из членов семьи, кто стал инициатором появления в доме собаки, для нее остается второстепенной личностью, а душа ее и сердце принадлежат совершенно другому человеку. Дело в том, что выбирая себе хозяина, собака использует свои ориентиры.
Нередко тот из членов семьи, кто стал инициатором появления в доме собаки, для собаки остается второстепенной личностью / Фото: 123ru.net
1. Употребление еды
Пища для этого животного – это не просто источник энергии, необходимый для восстановления сил / Фото: businessman.ru
Пища для этого животного – это не просто источник энергии, необходимый для восстановления сил. Если говорить об альфа-самце, то именно ему положены наиболее крупные куски, так как он осуществляет контроль стаи и отвечает за ее безопасность, а значит тратит много усилий и энергии. Нередко именно на этот параметр собака и ориентируется. Не важно, кто пищу готовит, важно, кто первый и в каких количествах ее употребляет. Если кормят в первую очередь, значит этот человек затрачивает больше сил, чем остальные. Если же вся семья переживает по поводу состояния желудка кого-то одного, значит это и есть вожак, глава.
2. Любовь и уважение
Для собаки важно проявление не только заботы, но и уважения к ней как к личности / Фото: latterdaysaintmag.com
Для каждого без исключения пса очень важно удовлетворить свои основные инстинкты. Большую часть из них он и сам может реализовать. А вот что касается дружбы и тем более любви, то здесь совсем другое.
3. Забота о «членах стаи»
Собака всегда внимательно следит, как человек ведет себя по отношению к другим домочадцам, насколько он заботится, чтобы все были отдохнувшими и здоровыми / Фото: alenc.ru
Независимо от вида социальной группы, она обязана быть сильной и, соответственно, здоровой. И обеспечить это ей обязан лидер. Собака всегда внимательно следит, как человек ведет себя по отношению к другим домочадцам, насколько он заботится, чтобы все были отдохнувшими и здоровыми. В свою очередь, по законам стаи остальные ее члены охраняют сон и покой своего вожака, так как от хорошего отдыха зависит атмосфера в целом, настроение лидера, а значит и всех остальных. Пес в процессе тоже обязательно будет принимать участие. Он ляжет рядом с кроватью, на которой спит его хозяин, и будет охранять.
Пес ляжет рядом с кроватью, на которой спит его хозяин, или взберется на нее и будет охранять / Фото: sobakibalabaki.com
4. Любимое место
Если в доме есть кресло, в котором сидит постоянно один и тот же человек, то собака расценивает его как лидера / Фото: wallpapersgood.ru
Собака подмечает все детали и наблюдает за поведением людей. Например, если у кого-то в доме есть свое любимое кресло, на которое остальные предпочитают не садиться, даже если того нет дома, значит это и есть «вожак», глава семьи, а значит и хозяин.
5. Сила и ум
Несколько первых прогулок с хозяином и для собаки, и для человека становятся решающими в их дальнейших отношениях / Фото: sobakevi4.ru
Несколько первых прогулок с хозяином и для собаки, и для человека становятся решающими в их дальнейших отношениях. Собака делает попытки проложить собственный маршрут. Если человек идет у него на поводу, значит лидером он не станет. Именно человек должен быть сильнее и умнее, при необходимости подкорректировать маршрут, удержать поводок в нужном положении, направить, не разрешать дергать и вести себя, как вздумается. На прогулке хозяин должен вести собаку, а не наоборот.
6. Мотивация
Чтобы стать хозяином, не нужно бесконтрольно давать ему пищу, у пса должна быть мотивация / Фото: severdv.ru
Весь мир собаки сосредоточен на доме и семье, в которой она живет. Поэтому ее жизнеобеспечение полностью зависит от людей. Чтобы стать хозяином, не нужно бесконтрольно давать ему пищу. У пса должна быть мотивация. Должны быть выставлены определенные требования, которые будут безоговорочно соблюдаться.
7. Действие, влекущее за собой следствие
Каждое движение пса, говорит о его поведении и состоянии лучше слов / Фото: petzona.ru
Каждое движение пса, говорит о его поведении и состоянии лучше слов. И если человек научится понимать эти манипуляции, сигналы и вовремя будет реагировать, он превратится в самого главного. А если собаку будут любить, заботиться о ней, не станут предавать, то и питомец в многократном размере тем же ответит хозяину.
