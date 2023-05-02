Средневековые праздники и рыцарские турниры в современной Европе
Долгое время в исторической науке и общественном сознании Средневековье считалось мрачной, злобной и отсталой эпохой. Сам термин «Средневековье», придуманный в эпоху Возрождения, собственно, и обозначал некий «плохой» промежуток времени между «блестящей» античностью и Возрождением, т.е. возрождением античных канонов.
Отношение к этому периоду изменилось в 19 веке. Это было время активного развития национальных империй и расцвета идеи «единое государство – единый народ», для обоснования которой историки каждой европейской страны начали копать все глубже в прошлое с целью найти исторические корни каждой нации и историческую основу для единой национальной идентичности. До этого Средневековье почти никто не изучал и знали о нем не особо много, так что накопали много нового и интересного. Средние века, особенно времена рыцарей и трубадуров, начали романтизировать. Про них стали писать художественные книги, вспомним хотя бы Вальтера Скотта и его «Айвенго». Тогдашняя элита нашла в этом новое развлечение, именно в 19 веке богачи начали покупать сохранившиеся еще средневековые замки, восстанавливать и красиво обставлять их, в том числе старинными коллекционными предметами. Как раз благодаря этому мы сегодня и можем посещать прекрасные замки Рейна, Луары и разные другие.
В 20 веке определенное представление о Средневековье сложилось и у широких масс – благодаря всеобщему среднему образованию труды тех самых историков 19 века «ушли в народ» и на них успела вырасти пара поколений. В исторической науке медиевистика развивалась быстрыми темпами. Начиная со второй половины 20 века, Средневековье получило настоящую популярность и заняло свое место в массовой культуре Европы, не в последнюю очередь благодаря фильмам.
С 1980-х годов начали проводиться «средневековые ярмарки» – народные праздники с аутентичной средневековой атмосферой. В программе, как правило, были театральные представления, музыка и танцы того времени, рыцарские турниры.
Широко распространившиеся клубы историков-любителей и реконструкторов стали работать над тем, чтобы сделать праздники как можно более аутентичными: восстановленные по старинным описаниям орудия труда и технологии; сделанные с их помощью предметы обихода, одежда, доспехи; кто-то воссоздает сам стиль жизни, скажем, атмосферу походного лагеря. Как это заведено у реконструкторов, каждый клуб выбирает себе географический регион и исторический период. Причем нет каких-то национальных ограничений. Скажем, есть немецкие клубы, которые реконструируют викингов, французов или англичан. Вот, скажем, «воссозданный» меч Ричарда Львиное сердце у немецких реконструкторов.
К слову сказать, Средневековьем сегодня дело не ограничивается, кто-то воссоздает античность, допустим, Древний Рим, а на одной средневековой ярмарке обнаружился вот такой тип, реконструирующий, судя по всему, неолит.
Данное хобби совсем не дешевое, особенно когда дело касается всем полюбившихся рыцарей на конях и в доспехах. Тут современное общественное расслоение во многом повторяет расслоение средневековое. Если приглядеться, то оказывается, что конным рыцарям на ярмарках лет обычно за сорок, а то и около пятидесяти. Т.е. это люди с уже состоявшейся карьерой и небедные. Сами доспехи довольно дороги, но на них, в принципе, можно и накопить. Что действительно дорого, так это купить и содержать коня. Брать напрокат для тренировок в конных клубах – почти не вариант, т.к. коней нужно обучать для рыцарских турниров.
Молодые среди рыцарей тоже есть, но это действительно энтузиасты, живущие Средневековьем и все деньги тратящие на свое хобби, либо профессионалы, чей заработок связан с содержанием лошадей. Студенты-медиевисты, начинающие реконструкторы или просто те, кто не хочет тратить столько сил (на обучение боевым навыкам) и денег, изображают обычно крестьян и ремесленников.
Итак, «ядро» любой средневековой ярмарки сегодня образует какой-либо реконструкторский клуб. Именно рыцарские турниры, как конные так и пешие, являются всегда гвоздем программы. Эти же ребята организуют весь антураж: разбивают лагерь и живут в нем, ходят в средневековой одежде и доспехах, играют глашатаев, шутов и прочих персонажей.
Также приглашаются музыканты, играющие в подходящем стиле, разные ремесленники, которые более-менее подходят к тематике праздника (но не обязательно делают что-то средневековое), продавцы разных натуральных продуктов (на фото внизу мед, а еще горчица, специи, разные «домашние» вкусняшки).
Отдельного внимания заслуживает еда, приготовленная по средневековым рецептам на открытом огне или в больших печах. В основном это разные виды хлебных изделий, ну и конечно мясо. Впрочем, еда и напитки продаются не только средневековые, но и самые обычные.
Таким образом, любой средневековый праздник превращается в экономическое предприятие. На него продаются билеты (цена зависит обычно от того, участвуют ли конные рыцари), на самом празднике продаются еда, напитки, сувениры. Не знаю, много ли такой праздник приносит прибыли, но, по-видимому, окупается. Плата, которую реконструкторы получают за свои выступления, позволяет клубам развиваться, привлекать новых людей, заниматься историей и реконструкцией. В конечном счете, выигрывают все – и они, и зрители, которые получают незабываемое зрелище. В 2000-х годах количество средневековых праздников в Европе начало очень быстро увеличиваться. Скажем, в Германии в 2004 году их было около 300, в 2009 уже 903, сегодня в целом проводится около 1000 в год.
В основном ярмарки привязывают территориально к определенным местам, чаще всего к сохранившимся средневековым и более поздним замкам. Обычно праздник проводится либо в самом замке, если позволяют размеры, либо на лугу перед ним, а сам замок остается доступен для посещения. Так что в целом создается волшебная атмосфера средневековой старины.Итак, посмотрим, что же можно увидеть обычной средневековой ярмарке.
Можно подержать в руках мечи и щиты, иногда примерить кольчугу или доспех.
Можно увидеть, как по людям бьют из катапульты.
Можно подраться с воином.
Можно пострелять из лука.
Можно посмотреть драку (на фото без доспехов, т.к. было очень жарко, но обычно в доспехах).
И гвоздь программы – конные рыцари. Обычно они соревнуются в нескольких «дисциплинах», которые традиционно представлены на большинстве средневековых праздников.
Нужно сбить мечом на скаку вот такие деревянные брусочки.
Нужно попасть топориком в мишень.
Нужно на полном скаку попасть пикой в чучело кабана.
Нужно наловить пикой как можно больше колечек.
Нужно попасть пикой в щит, да так, чтобы не прилетело потом по голове или спине вот этим мешочком.
Ну и традиционный рыцарский турнир с ломанием копий!
Копья на подобных турнирах уже давно делаются из мягкого ломкого дерева, а сейчас еще и подпиливаются, чтобы эффектно ломаться и разлетаться кусочками. Это стали делать из-за довольно высокой травматичности подобных боев. Когда дрались крепкими копьями, рыцари часто вылетали из седла и по-настоящему ломали себе что-нибудь. Или обломки копий втыкались им куда-нибудь. Реконструкция реконструкцией, но убиваться или калечиться никому, понятно, не хочется.
Образ мужественных и бесстрашных рыцарей, таким, образом, немного разрушается, но, если вдуматься, подпиленные копья имеют свои преимущества. На одном турнире вот эта милая лошадка на фото внезапно решила прервать свое участие в соревновании и понеслась прямо на зрителей. Всадник успел в последний момент отвернуть лошадь и сам вылетел из седла, но у него в руках было копье, которое слегка погладило по голове некоторых зрителей и разлетелось об объективы фотографов (объективы особо не пострадали). А могло бы сломаться и о самих фотографов.
Средневековые праздники в основном проводятся летом, календарь довольно плотный. В Германии и Франции, как правило, каждые выходные проходит сразу несколько ярмарок в разных частях страны. Так что попасть на какую-то из них довольно просто. Хотя, конечно, нужно смотреть, чтобы в программе был рыцарский турнир. Весной и осенью (в мае или сентябре) ярмарок меньше, но тоже достаточно.
В любом случае, хотя бы раз на такой праздник сходить нужно, особенно в первый раз производит незабываемое впечатление и хочется приходить еще.
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