20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Казалось бы, чего мы только не знаем и не видели в эпоху интернета, когда любая информация доступна! Но исторические фотографии всегда вызывают живой интерес, ведь нам любопытно своими глазами увидеть то, о чем мы читали только в учебниках и книгах: как жили, во что одевались, как проводили свободное время наши предки, а особенно люди, ставшие известными на весь мир уже в наши дни.



Сегодня мы покажем вам исторические кадры, которые вы точно нигде не видели!











Ребенок за штурвалом вертолета — Джон Фицджеральд Кеннеди-младший, сын 35-го американского президента Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди.







Черно-белая фотография Дайаны Росс.







Экипаж корабля «Аполлон-1» за несколько дней до трагедии. 21 февраля 1967 года во время наземных испытаний на борту корабля вспыхнул пожар, и весь экипаж погиб.







Отмена сухого закона в США.







Вот такие биты использовали в бейсболе в 1960-х годах.







На фотографии Кен Вестерфилд со своей собакой. Благодаря им мир узнал о тарелке фрисби.







В 1969 году небольшая группа индейцев в знак протеста против нарушения человеческих прав в США захватила бывшую тюрьму Алькатрас и целых три года удерживала земли, которые считала индейскими. Коренные народы требовали от американского правительства честности и уважения к своим племенам.







Да, жажда решает все. Правда, в бочке на фотографии вовсе не вода, а ром.







Итальянские женщины работают на рисовых полях, 1940-е годы.







Встреча рок-певца Элиса Купера и Полковника Сандерса, основателя сети KFC.







Дональд Трамп у своей машины, 1980-е годы.







Очередь в кинотеатр на премьеру первого фильма «Звездных войн», 1977 год.







Фотография посыльного в 1910-х годах. Обратите внимание, на улицах еще нет тротуаров.







А вот так выглядели поклонницы Элвиса Пресли на его концертах.







Строгие требования к профессии стюардесс.







Хиллари Клинтон в 1969 году.







Принцесса Диана и австралийские спасатели.







Так выглядела Таймс-сквер в 1903 году.







Музыканты The Beatles умели веселиться.







Мать Тереза в возрасте 13 лет (слева), 1923 год.



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