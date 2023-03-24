С нами не соскучишься!

8 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    А можно короче? Зачем по нескольку раз повторять одно и то же, как для умственно отсталых людей.Маленькая хитрост...
  • Василий Коликов
    "Наполеон Бонапарт, как известно, отличался крайне маленьким ростом." Это исторический фейк. В уничижении Наполеона б...Почему Черчилль х...
  • Россиянин
    Это действительно подвиг.Как неграмотный и...

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Казалось бы, чего мы только не знаем и не видели в эпоху интернета, когда любая информация доступна! Но исторические фотографии всегда вызывают живой интерес, ведь нам любопытно своими глазами увидеть то, о чем мы читали только в учебниках и книгах: как жили, во что одевались, как проводили свободное время наши предки, а особенно люди, ставшие известными на весь мир уже в наши дни.

Сегодня мы покажем вам исторические кадры, которые вы точно нигде не видели!

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Ребенок за штурвалом вертолета — Джон Фицджеральд Кеннеди-младший, сын 35-го американского президента Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Черно-белая фотография Дайаны Росс.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Экипаж корабля «Аполлон-1» за несколько дней до трагедии. 21 февраля 1967 года во время наземных испытаний на борту корабля вспыхнул пожар, и весь экипаж погиб.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Отмена сухого закона в США.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Вот такие биты использовали в бейсболе в 1960-х годах.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

На фотографии Кен Вестерфилд со своей собакой. Благодаря им мир узнал о тарелке фрисби.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

В 1969 году небольшая группа индейцев в знак протеста против нарушения человеческих прав в США захватила бывшую тюрьму Алькатрас и целых три года удерживала земли, которые считала индейскими. Коренные народы требовали от американского правительства честности и уважения к своим племенам.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Да, жажда решает все. Правда, в бочке на фотографии вовсе не вода, а ром.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Итальянские женщины работают на рисовых полях, 1940-е годы.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Встреча рок-певца Элиса Купера и Полковника Сандерса, основателя сети KFC.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Дональд Трамп у своей машины, 1980-е годы.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Очередь в кинотеатр на премьеру первого фильма «Звездных войн», 1977 год.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Фотография посыльного в 1910-х годах. Обратите внимание, на улицах еще нет тротуаров.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

А вот так выглядели поклонницы Элвиса Пресли на его концертах.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Строгие требования к профессии стюардесс.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Хиллари Клинтон в 1969 году.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Принцесса Диана и австралийские спасатели.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Так выглядела Таймс-сквер в 1903 году.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Музыканты The Beatles умели веселиться.

20 исторических фотографий, которые вы точно не видели!

Мать Тереза в возрасте 13 лет (слева), 1923 год.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх